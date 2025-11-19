Bublina umělé inteligence praskne?
19. 11. 2025
Carole Cadwalladr, britská novinářka, nyní napsala to, co Josef Holy říká v našem podastu Kanárci v síti už několik měsíců|., upozorňuje Axi Alvaro::
Včera jsem publikovala článek, který začínal slovy:
„Vítejte ve Velké AI bublině, metastázujícím technologickém nádoru v hodnotě bilionů dolarů, který je tak obrovský, že je prakticky viditelný z vesmíru.“
A dnes, v podivném načasování, přichází zpráva, že Peter Thiel – postava, která se v moderním světě nejvíce podobá skutečnému padouchovi z filmů o Jamesu Bondovi – prodal celý svůj podíl ve společnosti Nvidia, výrobci čipů. To je společnost, která spolu s OpenAI stojí v samém centru bilionového dolarového... hazardu.
Včera jsem ve svém newsletteru citovala Rogera McNameeho jako prvního člověka, který mi před 18 měsíci naznačil, že to, co vidíme, je bublina. Je to venture kapitalista ze Silicon Valley, který byl jedním z prvních investorů do Facebooku a mentorem Marka Zuckerberga, a rád bych zde citoval ještě něco z toho, co mi řekl:
„Finanční ředitelka OpenAI, Sarah Friar, prozradila před týdnem, že si myslí, že vláda by měla hrát roli v podpoře budoucích investic společností, jako je OpenAI, což je strašná myšlenka. […]
Víte, všichni na Wall Streetu jsou touto bublinou nadšeni. 34 % tržní hodnoty tvoří velké společnosti. Soukromé společnosti mají nominální hodnoty, které by z nich udělaly společnosti z žebříčku Fortune 200.
Celá ta věc je šílená, ale může pokračovat, protože prostě není možné předpovědět, kdy bublina praskne. Až k tomu dojde, bude to podle mě velká rána. A věřím, že vláda se pravděpodobně pokusí těmto společnostem pomoci, což by byl hrozný nápad, ale z politického hlediska si myslím, že taková je momentálně situace."
Diskuse