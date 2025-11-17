Vítězové a listopad 89
17. 11. 2025 / Pavel Veleman
PRAHA 10, Vršovice.... "Vítězové" revoluce 1989 (starosta Prahy 10 Milan Valovič vítá Doňu Alexandru Udženii (oba ODS) před nejdražší obecní LDN Vršovice. Třetí vzadu (spíše jako služebná - jak symbolické pro tento den), je velmi sympatická Veronika Žolčáková, hnutí Vlasta, která šla změnit poměry na Praze 10 a zde je výsledek...
Všichni dneska budou slavit a slavit a slavit...Tak dobrou chuť a nemlaskejte tak u toho na té Národní....
Kolonie Bedřiška, kde zoufalí obyvatelé chrání zmrzlí na střeše dům před zbouráním.
Tam někde je skutečná duše mého milovaného "Listopadu 89"....Klinika žije, boj pokračuje! Držme při sobě
