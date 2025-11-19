Turecko oznámilo, že během ruského útoku na Izmail byla poškozena turecká loď
"Turecká loď Orinda, která plula pod tureckou vlajkou, převážela 16 tureckých členů posádky, byla poškozena [...] v přístavu Izmail (Ukrajina) a vzplála," uvádí zpráva.
Rezort uvádí, že posádka byla evakuována a nedošlo k žádným obětem.
V poznámce byla zveřejněna fotografie lodě v plamenech a naznačovala, že dorazila do Izmailu z Marmarského moře v oblasti Istanbulu.
Současně se Generální ředitelství námořních záležitostí Turecka vyhýbalo formulaci, že útok provedli Rusové.
Ráno vedoucí Oděské oblastní vojenské správy Oleh Kiper oznámil, že během ruského dronového útoku na přístav a energetickou infrastrukturu regionu bylo poškozeno několik civilních lodí.
Rumunská tisková agentura Agerpres ukázala loď, která hoří v důsledku ruského útoku. Je to Orinda.
Zdroj v turečtině: ZDE
