"Poslední klidné léto". Německý ministr obrany předpovídá válku mezi Ruskem a NATO
19. 11. 2025
NATO by mělo být připraveno na to, že Rusko zaútočí dříve než tvrdí prognózy, které předpokládaly lhůtu 4–5 let, uvedl německý ministr obrany Boris Pistorius v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Podle něj zpravodajští důstojníci a vojenští experti pravidelně hodnotí stav ruské armády, aby vypočítali, kdy se zotaví natolik, že bude schopna udeřit na některou ze zemí NATO na východě. "Vždy jsme předpokládali, že se to může stát v roce 2029. Nyní se odhaduje, že to bude možné již v roce 2028, a někteří vojenskí experti věří, že jsme měli poslední klidné léto," řekl ministr.
Pistorius přiznal, že Evropa si hrozbu ze strany Ruska uvědomila příliš pozdě – až v roce 2022, kdy začala invaze na Ukrajinu. "Nyní je jasné: v Moskvě je vážný nepřítel, který jedná co nejnemilosrdněji a imperiálně," uvedl. Podle ministra to však neznamená, že NATO nebude schopno se bránit. "Aliance má významný odstrašující potenciál – jak konvenční, tak jaderný. Navíc máme ozbrojené síly připravené k boji, ale ano, musí být vybaveny ještě lépe," zdůraznil Pistorius.
Poznamenal, že německá armáda byla po mnoho let "ve špatném stavu" – její počty byl drasticky sníženy a infrastruktura zchátrala, ale válka na Ukrajině tuto situaci změnila a nyní bylo úkolem urychlit modernizaci Bundeswehru. "[Ruský prezident Vladimir] Putin neskrývá své imperiální fantazie, v nichž naše svoboda a náš řád, jak je známe, vůbec nehrají roli. Musíme na tuto hrozbu rychle a rozhodně reagovat posílením našich obranných schopností," zdůraznil.
Pistorius také předpověděl povahu možné války mezi NATO a Ruskem. Podle jeho názoru, pokud na Ukrajině hrají rozhodující roli drony, pak v tomto případě to bude těžká technika a vojáci.
Oficiální zástupkyně Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, Maria Zacharova, reagovala na Pistoriova slova. "Teď už není pochyb o tom, kdo je agresor," řekla.
Dříve šéf německého společného operačního velení, generálporučík Alexander Solfrank, řekl, že Rusko by mohlo zaútočit na země NATO "zítra". Uvedl, že rozhodnutí bude záviset na třech hlavních faktorech: vojenské síle Ruska, bojových zkušenostech jeho armády a postavení západních spojenců. Podle generála má Ruská federace navzdory nezdarům na Ukrajině "dostatek hlavních bojových tanků", navíc stále disponuje silným letectvem a několika bojově připravenými flotilami, stejně jako jadernými zbraněmi.
Generální tajemník NATO Mark Rutte ujistil, že aliance dokáže účinně zvládnout nápor, protože celková ekonomika zemí bloku je pětadvacetkrát větší než ruská. Současně vyzval spojence, aby více utráceli na obranu, protože Putin ve válce s Ukrajinou prokázal ochotu obětovat milion lidí pro dosažení svých imperiálních cílů.
