Během návštěvy saudského prince v Bílém domě Trump bagatelizoval vraždu novináře Khashoggiho
19. 11. 2025
Donald Trump bagatelizovale vraždu Jamala Khashoggiho, komentátora deníku Washington Post, kterou v roce 2018 spáchal saúdský režim, s tím, že novinář byl „velmi kontroverzní“ a nepopulární, a vraždu odmítl s tím, že „věci se stávají“.
Americký prezident pronesl tyto výroky v úterý v Bílém domě při přivítání korunního prince Mohammeda bin Salmana poprvé od vraždy a rozčtvrcení Chášukdžího v Istanbulu saúdskými státními agenty.
Americké zpravodajské agentury později oficiálně dospěly k závěru, že princ vraždu nařídil, ale Trump v úterý trval na tom, že „o tom princ nic nevěděl“.
Trump kritizoval novinářku z ABC News, která se na tu vraždu zeptala, a navrhl, že ABC by měla přijít o licenci k vysílání, a popsal Khashoggiho jako „velmi kontroverzního“.
„Mnoho lidí nemělo rádo toho pána, o kterém mluvíte. Ať už ho máte rádi nebo ne, věci se stávají, ale on o tom nic nevěděl,“ řekl Trump s odkazem na korunního prince.
Princ Mohammed řekl: „Je to bolestivé a je to obrovská chyba, a děláme vše pro to, aby se to už neopakovalo.“
Trump se snažil zdůraznit slíbené saudské investice do americké ekonomiky, které byly na začátku schůzky v Bílém domě vyčísleny na celkem 600 miliard dolarů, ale které podle korunního prince na Trumpovu výzvu mohou nakonec dosáhnout celkové výše 1 bilionu dolarů.
Trump potvrdil, že má v úmyslu prodat Rijádu „špičkové“ stíhací letouny F-35, a to navzdory námitkám Izraele a obavám amerických zpravodajských služeb. Oba muži potvrdili, že jednají o dohodě, na jejímž základě by Saúdská Arábie normalizovala vztahy s Izraelem výměnou za závazek k řešení dvou států, což znamená vytvoření Palestiny jako suverénního státu.
Ačkoli byla návštěva saúdského prince označena jako pracovní cesta, měla všechny atributy státní návštěvy, včetně vojáků na koních nesoucích americké a saúdské vlajky a přeletu stíhaček F-16 a F-35.
Trumpova nabídka prodat Saúdské Arábii letouny F-35 vyvolala obavy v Izraeli, který je v současné době jedinou zemí na Blízkém východě s tímto pokročilým letounem. Vyvolala také znepokojení amerických zpravodajských agentur kvůli úzkým bezpečnostním vazbám Saúdské Arábie s Čínou, což vyvolalo obavy z krádeže technologie letounů F-35.
Trump však trval na tom, že je připraven prodat Saúdské Arábii letouny F-35 se stejnými pokročilými specifikacemi, jaké USA prodávají Izraeli, s odůvodněním, že jsou dobrými spojenci USA.
„Když se podíváte na F-35 a ptáte se mě, jestli je to stejné, myslím, že to bude velmi podobné,“ řekl Trump. „Je to skvělý spojenec a Izrael je skvělý spojenec. A vím, že by chtěli, abyste dostali letadla nižšího kalibru. Nemyslím si, že by vás to příliš potěšilo... Pokud jde o mě, myslím si, že oba jsou na úrovni, kdy by měli dostat to nejlepší.“
Kromě prodeje zbraní americké úřady uvedly, že administrativa očekává saúdskou investici v řádu miliard dolarů do amerického průmyslu umělé inteligence a hlubší spolupráci při budování civilního jaderného průmyslu v Saúdské Arábii.
„Můžeme oznámit, že zvýšíme investice z 600 miliard dolarů na téměř 1 bilion dolarů,“ řekl princ Mohammed, když seděl vedle Trumpa v Oválné pracovně. Prezident se široce usmál a požádal ho, aby tuto částku potvrdil. „Rozhodně,“ odpověděl saúdský vůdce.
„To, na čem opravdu záleží, jsou pracovní místa, spousta pracovních míst, takže vám chci jen poděkovat,“ řekl Trump. „Jsme opravdu dobří přátelé už dlouhou dobu. Vždy jsme byli na stejné straně v každé otázce.“
Dodal: „Chci jen říct, že je mi ctí být vaším přítelem. A je mi ctí, že jste tady.“
Trumpova administrativa se také snaží uzavřít dohodu s Rijádem, o kterou se pokusila administrativa Joea Bidena, ale neuspěla: jaderná a bezpečnostní spolupráce s USA výměnou za to, že Saúdská Arábie přistoupí k Abrahamovým dohodám s normalizační dohodou s Izraelem.
Útok Hamásu na Izrael v říjnu 2023, po kterém následovaly dva roky izraelského bombardování Gazy, při kterém bylo zabito více než 70 000 Palestinců, však vyhlídky na takovou dohodu zkomplikovaly.
„Po 7. říjnu se podle mě cena za připojení Saúdské Arábie k normalizaci vztahů s Izraelem výrazně zvýšila,“ řekl CNN bývalý americký vyjednavač pro Blízký východ Aaron David Miller.
„Chceme být součástí Abrahamových dohod, ale také chceme mít jistotu, že zajistíme jasnou cestu k řešení dvou států,“ řekl v úterý princ Mohammed. „A dnes jsme s panem prezidentem vedli konstruktivní diskusi o tom, že na tom budeme pracovat, abychom se ujistili, že se můžete co nejdříve připravit na správnou situaci.“
Trump souhlasil a řekl: „Měli jsme velmi dobrý rozhovor o Abrahamových dohodách. Mluvili jsme o jednom státě, dvou státech.
„Za krátkou dobu jsme probrali mnoho věcí. Budeme o tom dále diskutovat,“ dodal Trump. „Ale myslím, že máte velmi dobrý pocit z Abrahamových dohod.“
Návštěva je také kontroverzní kvůli nejasným hranicím mezi soukromými obchodními zájmy rodiny Trumpů v Perském zálivu. Prezident popřel jakýkoli střet zájmů a tvrdil, že se vzdal kontroly nad svým obchodním impériem.
„S rodinným podnikáním nemám nic společného. Odešel jsem a věnuji 100 % své energie [prezidentství],“ řekl a dodal: „To, co dělá moje rodina, je v pořádku. Podnikají po celém světě. Se Saúdskou Arábií vlastně dělají velmi málo. Jsem si jistý, že by mohli dělat hodně. A všechno, co udělali, bylo velmi dobré.“
