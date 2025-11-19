Bývalá bangladéšská premiérka byla odsouzena k trestu smrti. Nikdy na něj nedojde
19. 11. 2025
Hasina, 78 let, která se nachází mimo Bangladéš, je shledána vinnou z násilného potlačení studentských protestů v červenci 2024. Byla souzena v nepřítomnosti.
Právě premiérka nařídila policii rozehnat studenty, což vedlo k jejímu odvolání z funkce.
Kromě Hasiny byl rozsudek přečten ještě dvěma obžalovaným: bývalému šéfovi ministerstva vnitra Asaduzzamanovi Khanovi Kamalovi (také s trestem smrti) a bývalému inspektorovi generální policie v Chowdhury Abdullahovi Al Mamunovi (přiznal vinu, stal se svědkem a dostal pět let vězení).
Kamal je na útěku a Mamun je ve vazbě.
Hasina a Kamal odjeli do Indie, která je odmítá vydat do Bangladéše. Je tedy extrémně nepravděpodobné, že by jeden či druhý někdy v praxi čelili spravedlnosti.
Hasina byla odsouzena v pěti bodech obžaloby, včetně zločinů proti lidskosti, výbušných prohlášení a nařizování vraždy studentů pomocí vrtulníků a dronů.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse