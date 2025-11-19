Bývalá bangladéšská premiérka byla odsouzena k trestu smrti. Nikdy na něj nedojde

19. 11. 2025

čas čtení 1 minuta
Dne 17. listopadu zvláštní tribunál Bangladéše odsoudil bývalou premiérku Sheikh Hasinu k trestu smrti za zločiny proti lidskosti.

Hasina, 78 let, která se nachází mimo Bangladéš, je shledána vinnou z násilného potlačení studentských protestů v červenci 2024. Byla souzena v nepřítomnosti.

Právě premiérka nařídila policii rozehnat studenty, což vedlo k jejímu odvolání z funkce.

Kromě Hasiny byl rozsudek přečten ještě dvěma obžalovaným: bývalému šéfovi ministerstva vnitra Asaduzzamanovi Khanovi Kamalovi (také s trestem smrti) a bývalému inspektorovi generální policie v Chowdhury Abdullahovi Al Mamunovi (přiznal vinu, stal se svědkem a dostal pět let vězení).

Kamal je na útěku a Mamun je ve vazbě.

Hasina a Kamal odjeli do Indie, která je odmítá vydat do Bangladéše. Je tedy extrémně nepravděpodobné, že by jeden či druhý někdy v praxi čelili spravedlnosti. 

Hasina byla odsouzena v pěti bodech obžaloby, včetně zločinů proti lidskosti, výbušných prohlášení a nařizování vraždy studentů pomocí vrtulníků a dronů.

Zdroj v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
259

Diskuse

Obsah vydání | 19. 11. 2025