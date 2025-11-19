Venezuela: Maduro může uprchnout do Moskvy
Úředníci Bílého domu o tom řekli Politicu. Podle nich se kromě Ruské federace zvažuje také možnost vyhnanství Madura v Turecka nebo na Kubě. Současně někteří z poradců amerického prezidenta navrhují nepropouštět venezuelského vůdce, ale zatknout ho a postavit před soud ve Spojených státech, dodal jeden z partnerů Politica.
Dříve zdroje z jednání mezi venezuelskými a americkými představiteli řekly deníku The Atlantic, že Maduro by mohl být ochoten odstoupit, pokud Washington udělí amnestii jemu a jeho nejbližším spolupracovníkům, zruší odměnu za jeho nalezení a zajistí pohodlný exil. Dříve Trump oznámil připravenost vést jednání s Madurem, ale nespecifikoval, kdy a v jakém formátu by mohla proběhnout. Předtím šéf Pentagonu Pete Hegseth oznámil zahájení vojenské operace "Southern Spear" proti "narkoteroristům" na západní polokouli. V rámci této operace vstoupila úderná skupina amerického námořnictva pod vedením největší letadlové lodě USS Gerald R. Ford do Karibského moře. Na palubě lodi je více než 4 tisíce vojáků, desítky útočných letounů a bojových vrtulníků.
Pod tlakem americké armády Maduro veřejně apeloval na Trumpa a naléhal na něj, aby nezačínal ozbrojený konflikt. Mezitím podle agentury Reuters vedli minulý týden v Bílém domě tři schůzky vysoké představitelé Trumpovy administrativy, aby zvážili možnosti možné vojenské operace proti Venezuele, včetně pozemních útoků.
Pokud Maduro odejde do exilu v Rusku, připojí se k řadě zahraničních vůdců, kteří se neudrželi u moci a byli nuceni žádat o azyl v Moskvě. V roce 2014, v důsledku revoluce důstojnosti, prezident Viktor Janukovyč, považovaný za proruského, uprchl z Ukrajiny. Poté se usadil v elitní vesnici na Rubljovce. Na konci roku 2024 se syrský prezident Bašár al-Asad, který ztratil moc v důsledku dobytí Damašku syrskými povstalci, přesunul do Ruska. Mohl by se usadit v elitní části ruského hlavního města, Moskvy, kde jeho příbuzní vlastní nemovitosti.
Před zhoršením vztahů se Spojenými státy Maduro podepsal Dohodu o strategickém partnerství s Ruskem. Udělal to na narozeniny ruského prezidenta Vladimira Putina – 7. října. Mezi jiným se dohoda dotýká globálních a regionálních bezpečnostních otázek.
