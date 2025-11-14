Studie: Globální emise z fosilních paliv dosáhnou v roce 2025 rekordu
Globální emise z fosilních paliv mají v roce 2025 dosáhnout nového maxima, podle výzkumu zveřejněného ve čtvrtek, který také varuje, že omezení oteplování pod 1,5 °C by nyní bylo v podstatě "nemožné".
Každoroční zpráva o globálním uhlíkovém rozpočtu se zabývá lidskými emisemi CO₂ způsobujícího oteplování planety ze spalování uhlovodíků, výroby cementu a využívání půdy – jako je odlesňování – a dává tyto údaje do souvislosti s prahovými hodnotami oteplování uvedenými v Pařížské dohodě z roku 2015.
Mezinárodní tým vědců zjistil, že emise CO₂ z fosilních paliv budou v roce 2025 o 1,1 _ vyšší než před rokem, přičemž masivní zavádění obnovitelných technologií stále nestačí ke kompenzaci rostoucí poptávky po energii.
Vzhledem k tomu, že emise z ropy, zemního plynu a uhlí budou stoupat, má celková hodnota dosáhnout rekordních 38,1 miliardy tun CO₂.
Nová studie, která byla zveřejněna v době, kdy se země scházejí na klimatických rozhovorech COP30 v brazilské Amazonii, vypočítala zbývající povolenkz ve v73i 170 miliard tun CO₂ k omezení oteplování na 1,5 °C oproti předindustriální úrovni – což je cíl stanovený v Pařížské dohodě.
"To se rovná čtyřem letům emisí při současném tempu, než bude vyčerpán rozpočet na 1,5 °C, takže to je v podstatě nemožné," řekl Pierre Friedlingstein z britské Exeterské univerzity, který výzkum vedl.
Neschopnost snížit emise oteplující planetu zastiňuje COP30 ve městě Belém v deštném pralese, která se koná tento týden bez účasti Spojených států, druhého největšího znečišťovatele na světě.
Navzdory předpovědím, že rok 2025 bude patřit k nejteplejším rokům, jaké kdy byly zaznamenány, národní klimatické plány zdaleka neuspěly.
"Svět kolektivně neplní své úkoly," řekl Glen Peters z Centra pro mezinárodní výzkum klimatu CICERO. "Každý musí přispět svým dílem a všichni musí udělat víc."
Ještě nedosáhli vrcholu
Peters uvedl, že emise z fosilních paliv v Číně byly letos z velké části "stagnující", zejména z vysoce znečišťujícího uhlí, což by mohlo naznačovat, že obnovitelné zdroje začínají zabírat větší podíl na poptávce po energii.
Poznamenal však, že politická nejistota v největším světovém znečišťovateli uhlíkem znamená, že je příliš brzy na to, aby bylo možné prohlásit, že emise dosáhly vrcholu.
"Rovnováha se posouvá směrem k tomu, kde byste očekávali, že emise klesnou, ale bude to nějakou dobu trvat," řekl.
Ve Spojených státech vzrostly emise y uhlí o 7,5 _, protože vyšší ceny plynu vedly k větší výrobě energie ze špinavějšího paliva.
Celkově se USA i EU vzepřely nedávnému klesajícímu trendu se zvýšenými emisemi, částečně souvisejícími s chladnějšími zimními měsíci, které vedly k vyšší poptávce po vytápění.
V Indii přispěl brzký monzun a rychlý růst obnovitelných zdrojů energie k menšímu nárůstu CO₂ než v posledních letech.
Studie publikovaná v časopise Earth System Science Data zjistila, že 35 zemím se nyní podařilo snížit své emise a zároveň rozvíjet své ekonomiky – dvakrát více než před deseti lety.
Předpokládá se, že celkové emise lidstva, včetně emisí z pevniny, letos dosáhnou 42,2 miliardy tun, což je o něco méně než loni, i když s velkou nejistotou.
Výzkumníci uvedli, že snížení odlesňování a ničivých požárů v Jižní Americe – částečně spojené s koncem velmi suchých podmínek El Niño v letech 2023-2024 – pomohlo snížit čisté emise z využívání půdy.
Zdroj v angličtině: ZDE
