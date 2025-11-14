Rusko v noci zaútočilo na „všechny čtvrti“ Kyjeva a způsobuje požáry v ukrajinském hlavním městě
14. 11. 2025
Fotografie zveřejněné na sociálních sítích ukazují různá místa v plamenech a obyvatele shromážděné v ulicích plných trosek před bytovými domy
Rusko v pátek brzy ráno spustilo masivní kombinovaný útok na Kyjev, který způsobil požáry a rozházel trosky po mnoha čtvrtích hlavního města, uvedl starosta Vitalij Kličko. Nejméně 11 lidí bylo zraněno, když záchranné týmy reagovaly na několik útoků, uvedl ve svém prohlášení.
Pět lidí bylo hospitalizováno, včetně jednoho muže v kritickém stavu a těhotné ženy, poté, co se městem ozvala série silných výbuchů a byla aktivována protivzdušná obrana.
Útok na hlavní město pokračoval, uvedli úředníci a vyzývali obyvatele, aby zůstali v úkrytech, dokud nebude zrušen poplach. Městské úřady varovaly, že je možné přerušení dodávek elektřiny a vody.
Fotografie zveřejněné na sociálních sítích ukazovaly různá místa v plamenech a obyvatele shromážděné v ulicích plných trosek před bytovými domy.
„Rusové útočí na obytné budovy. Prakticky v každé čtvrti je mnoho poškozených vícepodlažních bytových domů,“ napsal Tymur Tkačenko, šéf kyjevské vojenské správy, na komunikační aplikaci Telegram.
Uvedl, že byly nasazeny drony i rakety a do několika čtvrtí byly vyslány záchranné týmy.
Kličko uvedl, že poškozeny byly také topné soustavy Kyjeva, v jedné čtvrti došlo k přerušení dodávek. Varoval před možnými výpadky dodávek elektřiny a vody.
Ve čtvrti Darnyckyj dopadly trosky na dvůr obytné budovy a na pozemek vzdělávacího zařízení. Po zásahu padajícími úlomky začalo hořet auto.
V okrese Dniprovskyj trosky poškodily tři bytové domy, soukromý dům a způsobily požár na volném prostranství. V okrese Podilskyj bylo poškozeno pět obytných budov a jedna nebytová budova.
Padající trosky způsobily několik požárů i v jiných částech města.
V Kyjevské oblasti ruské útoky poškodily kritickou infrastrukturu a soukromé domy a zranily nejméně jednoho civilistu, uvedl regionální představitel Mykola Kalašnyk. Pětapadesátiletý muž v Bila Cerkva utrpěl popáleniny a byl hospitalizován, dodal. V předměstích hlavního města vypukly požáry v soukromých domech.
Diskuse