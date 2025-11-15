Channel 4 Unreported World: V arabských komunitách v Izraeli panuje epidemie vražd

15. 11. 2025

Reportér: V arabských komunitách v Izraeli panuje epidemie vražd.

Muž: Zemřel mi v náručí. Byl v mém náručí.

Reportér: Arabové tvoří téměř pětinu izraelské populace, ale představují téměř tři čtvrtiny obětí vražd. Arabské rodiny tvrdí, že jim je upírána spravedlnost a stát je odmítá chránit. Policie vyřeší asi tři čtvrtiny případů vražd židů. ale mezi arabským obyvatelstvem je to méně než 15 %. Vzhledem k tomu, že policie nedokáže zastavit kriminalitu, do vzniklého vakua vstupují zločinecké gangy.



"Zdá se mi, že vládnou gangy, ne vláda. Neexistují žádné zákony. Gangy se zabývají drogami, vydíráním. Provozují nelegální půjčky a dochází k masivním krádežím aut."

"Komunity jsou v sevření zločineckých gangů. Jste v pokušení se pomstít?"

Reportér: Premiér Benjamin Netanjahu nazývá tyto gangy teroristy a někteří členové pravicové části izraelské společnosti považují Araby za necivilizované. Má tedy vláda vůbec zájem zastavit kriminalitu v arabských komunitách? No, za to zodpovídá krajně pravicový ministr Ben-Gvir, který byl odsouzen za podněcování rasismu.

Palestinská analytička: Celá vláda v mé zemi a celý establishment usilují o dvě věci. Zaprvé o anarchii ve společnosti a strach a zadruhé o to, aby palestinští občané Izraele byli terorizováni kriminalitou. Naši mladí lidé nemohou najít pořádnou práci. Vidí budoucnost jako velmi nejistou. I kdyby se chtěli stáhnout z veřejného prostoru do svých vesnic a měst, čekají na ně místní zločinci. Rozhodnou se proto hledat lepší budoucnost v zahraničí.

Reportér: Požádali jsme Izrael. Požádali jsme izraelské ministerstvo národní bezpečnosti, které dohlíží na policii, aby reagovalo na obvinění v tomto filmu, ale neodpovědělo. Policie tvrdí, že používá všechny prostředky, které má k dispozici, aby se vypořádala s násilím a kriminalitou v arabské společnosti.
        

