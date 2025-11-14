O myšlení ve škálách a rovnosti, daních a Babišovi
14. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Podobně je to se vším v životě. V Dánsku je korupce. Ano, je. V Rusku taky. Čili vyjde to nastejno? Ne, v Dánsku je jí mnohem méně. Praktický rozdíl je pak fatální. Nebo majetková rovnost. Lze argumentovat, že úplná rovnost je bolševická hrůzovláda. Ale úplná rovnost je nemožná.
Za bolševiků i majetkově vládla bolševická šlechta. Jediný smysl bolševické diktatury bylo znemožnit veřejnou kontrolu moci nad vládnoucí věrchuškou. Ve jménu dělníků vládli ti, kdo se nejvíce ze všeho báli svobodných odborů.
Na druhou stranu úplnou nerovnost – všechno vlastní jeden a ostatní nic – je taky nemožná a dokonce stejně nevábná jako úplná rovnost. Asi ani ti největší zastánci nerovnosti jako něčeho přirozeného by nechtěli návrat do doby faraonů, feudálů nebo Putinova Ruska.
Je překvapivé, že debata o tom, že existuje zdravá míra nerovnosti, pokud chceme fungující demokracii a prosperující ekonomiku, blahobytnou, vzdělanou, fyzicky i duševně zdravou společnost, ve veřejném prostoru absentuje.
Jak vypadaly demokracie a kapitalismus v západní Evropě nebo USA v době, kdy dokázaly čelit sovětskému nebezpečí a mít na své straně ve svobodných volbách drtivou většinu obyvatel? V době, kdy docházelo k největšímu pokroku? Žebrali snad boháči o kůrku chleba, když museli platit vysoké daně? V Eisenhowerových USA, kde daně pro nejbohatší byly přes 90 procent?
Čerstvá zpráva na Seznamu říká, že Andrej Babiš si koupil nově další nemovitosti za téměř 400 milionů korun. Strádal by, kdyby jich měl jen za dvě stě milionů, přičemž zbylých dvě stě by odvedl na daních? Snížíme mu daně, aby netrpěl? Vždyť 400 milionů je strádání. Zasloužil by si za 600 milionů, nebo rovnou za miliardu. Nebo ne?
