Izraelské letecké útoky v Gaze; pokračují smrtící razie na Západním břehu
16. 11. 2025
Izraelské letecké útoky za žlutou linií v jižní Gaze i v Gaze City.
Mladý palestinský muž byl zabit izraelskou palbou během razie v uprchlickém táboře Askar východně od Nablusu, sdělil palestinský Červený půlměsíc
Izraelská armáda sděluje, že zabila palestinského muže při razii v Nablusu
Izraelská armáda tvrdí, že její jednotky zastřelily palestinského muže během „ofenzivní operace“ v oblasti Nablusu v noci.
Palestinský Červený půlměsíc sdělil že Hassan Sharkasi byl zabit po střelbě izraelských sil. Lékaři uvedli, že během razie byl zraněn i další mladý palestinský muž.
Obnoveno pátrání po těle zajatce v čtvrti Zeitoun v Gaze City
Červený kříž a brigády al-Kásám obnovily úsilí o nalezení těla zajatce ve čtvrti Zeitoun v Gaze City.
Operace probíhá uprostřed pokračujících bojů a rozsáhlého ničení v této oblasti, což již měsíce komplikuje pátrací úsilí.
Zlomené prstuye, čelisti a žebra: Objevují se podrobnosti o „brutálním“ zacházení Izraele s palestinskými vězni
Desítky palestinských vězňů jsou podle palestinských právníků drženy na dobu neurčitou v podzemním izraelském vězení, kde jsou zbaveny slunečního světla a vystaveny extrémnímu násilí.
Právníci Palestinců zadržovaných v Rakevet, podzemním křídle vězeňského komplexu Ramla (Nitzan) ve středním Izraeli, uvedli, že jejich klienti byli napadeni, jsou podrobováni hladovění a navzdory vážným zraněním jim byla odepřena lékařská péče.
Tyto zprávy jsou nejnovějšími podrobnostmi o rozsáhlém zneužívání v izraelském vězeňském systému, protože země zintenzivnila zatýkání Palestinců uprostřed své dvouleté genocidní války v Gaze.
Jeden vězeň, označovaný iniciálami YH, měl zlomenou čelist, rameno a žebra, ale nedostalo se mu žádné lékařské péče. Jiný, známý jako KHD, uvedl, že izraelští vězeňští strážci trestají vězně „lámáním palců“.
Podle nejnovějších údajů palestinské organizace na ochranu práv vězňů Addameer je v izraelských věznicích v současné době zadržováno více než 9 200 Palestinců. Většina z nich je v takzvané administrativní vazbě, bez obvinění nebo soudu.
„Cesta utrpení“: Palestinec popisuje cestu do Jižní Afriky
Obyvatel Gazy, který je jedním ze 153 Palestinců, kteří na začátku tohoto týdne přistáli v Jižní Africe bez správných dokladů, říká, že skupina před odjezdem z Izraele nevěděla, kde skončí.
Loay Abu Saif, který uprchl z Gazy se svou ženou a dětmi, v pátek řek, že cesta z poničené a obléhané enklávy byla „cestou utrpení“.
„Nebyli jsme příliš přesvědčeni, že nějaká skupina ... bude schopna provést tento druh evakuace,“ řekl Abu Saif z Johannesburgu, den poté, co charterové letadlo, ve kterém jeho skupina letěla, přistálo na mezinárodním letišti OR Tambo v tomto městě.
„Mohu říci, že se cítím v bezpečí ... což pro Palestince, zejména pro ty v Gaze, znamená hodně,“ dodal.
Pomalu se objevují podrobnosti o kontroverzním tranzitním programu provozovaném neziskovou organizací, prostřednictvím kterého podle aktivistů Izrael podporuje vysídlování Palestinců z Gazy tím, že jim pomáhá usadit se v jiných zemích.
Očekává se obnovení pátrání po tělech zemřelých zajatců v Gaze
Pátrání po tělech zemřelých zajatců by mělo být dnes obnoveno v Gaze, informuje izraelská veřejnoprávní televize Kan.
Izraelské útoky zasáhly východní část Khan Younis, čtvrť Zeitoun v Gaza City
Izraelská armáda pokračuje v útocích na místa uvnitř takzvané žluté linie, v oblastech, které jsou stále pod její kontrolou.
K tomu všemu zimní podmínky ještě více zhoršují utrpení stovek tisíců vysídlených Palestinců, kteří stále žijí ve strachu a v prohlubující se humanitární krizi.
Vysídlená žena popisuje zoufalé podmínky v Gaze
Vysídlená palestinská žena, která našla útočiště v zatopeném stanu v Gaze, říká, že zhoršující se počasí ji dovedlo „k vyčerpání“.
Humanitární organizace varují, že Izrael nadále brání vstupu stanů a dočasných ubytovacích zařízení do pásma.
„Od rána pláču... Jak se zbavím té vody uvnitř stanu? Jak mám vyřešit své problémy? Jsem mladá a potřebuji pomoc,“ řekla.
„Jsem vdova. Nemám otce, bratra, sestru ani nikoho jiného. Nemám se na koho obrátit. Jsem tu cizincem. Není tu nikdo, kdo by mi pomohl.“
Silné lijáky zaplavily provizorní přístřešky po celé Gaze a rodiny hlásí stoupající hladinu vody, promočené lůžkoviny a hroutící se stavby. Humanitární organizace tvrdí, že povodně zhoršují životní podmínky tisíců vysídlených Palestinců a zvyšují obavy z nemocí přenášených vodou.
„Jsme vyčerpaní ze všeho, čím jsme během této války prošli. Podívejte, nemám matraci ani deku. Moje děti jsou malé. Potřebují zimní oblečení,“ řekla žena. „Chci jen, aby se moje zpráva dostala do celého světa. Jsem z toho všeho fyzicky vyčerpaná.“
Izraelská armáda zabila mladého Palestince během razie v uprchlickém táboře Old Askar východně od Nablusu a dalšího zranila. Navíc:
V sobotu večer ozbrojení izraelští osadníci napadli čtyři palestinské občany poblíž města Beitunia západně od Ramalláhu. Útočníci sledovali palestinské vozidlo do horské oblasti poblíž Beit Ur a místo pobytu obětí zůstává neznámé.
Izraelská armáda v sobotu večer zničila obytnou budovu a dvě stodoly v oblasti Al-Maleh v severní části Jordánského údolí.
Izraelské síly pokračovaly druhý den v přísném uzavření Starého města Hebronu a omezily pohyb v jeho ulicích a čtvrtích. Vojenské jednotky udržovaly rozšířenou přítomnost a omezovaly přístup Palestinců do mnoha oblastí.
Tisíce Izraelců vtrhly do mešity Ibrahimiho s odkazem na oslavy židovských svátků, zatímco armáda uvalila zákaz vycházení a zřídila kontrolní stanoviště po celém Hebronu. Do areálu mešity vstoupily také velké skupiny lidí, zatímco Palestinci čelili rozsáhlým zákazům pohybu.
Izraelské vrtulníky bombardují severní část Rafahu
Izraelské vrtulníky bombardovaly severní části města Rafah v jižní Gaze, jak informují naši kolegové přímo na místě.
Útoky se odehrály uvnitř takzvané žluté linie vymezující oblasti pod kontrolou izraelské armády.
Palestinci trpí zimními dešti, zatímco Izrael blokuje dodávky přístřeší do Gazy
Nízké teploty a silné deště zhoršují již tak zoufalé podmínky palestinských rodin vysídlených z Gazy, zatímco Izrael nadále blokuje dodávky stanů a dalších nezbytných přístřešků do obléhaného území.
Palestinci v Gaze se v sobotu pokusili vykopat příkopy kolem svých chatrných stanů, aby zabránili zaplavení stanů vodou, zatímco jiní se uchýlili do zničených budov, i těch, které hrozí zřícením.
„Od rána pláču,“ řekla z města Gaza vysídlená palestinská matka dvou dětí a ukázala na stan své rodiny, který byl zaplaven v důsledku silných nočních dešťů.
Izraelské síly zabily mladého Palestince při razii v uprchlickém táboře na Západním břehu
Jak jsme již informovali, izraelská armáda zabila mladého Palestince při razii v uprchlickém táboře Old Askar východně od Nablusu na okupovaném Západním břehu.
Červený půlměsíc uvedl, že Hassan Sharkasi byl zabit střelbou izraelských sil. Lékaři uvedli, že při razii byl postřelen i další mladý Palestinec.
Podle Červeného půlměsíce byl Sharkasi postřelen do břicha. Záchranáři se ho pokusili oživit během transportu do nemocnice Rafidia v Nablusu, ale krátce po příjezdu byl prohlášen za mrtvého.
Izraelské síly v noci provedly razii v táboře Askar a nasadily pěchotní jednotky v jeho okolí. Červený půlměsíc uvedl, že na Palestince byla použita ostrá munice a omračující granáty.
Bývalý zvláštní zpravodaj OSN zadržen na letišti v Torontu při cestě na akci Palestinského tribunálu
Bývalý zvláštní zpravodaj OSN, který vyšetřoval izraelské zneužití moci vůči Palestincům, uvedl, že byl kanadskými úřady vyslýchán z důvodu „národní bezpečnosti“, když tento týden cestoval do Kanady, aby se zúčastnil akce související s Gazou.
Richard Falk, expert na mezinárodní právo ze Spojených států, řekl, že byl ve čtvrtek vyslýchán na mezinárodním letišti Toronto Pearson spolu se svou ženou, kolegyní a právničkou Hilal Elver.
„Přišel bezpečnostní pracovník a řekl: ‚Zadrželi jsme vás oba, protože se obáváme, že představujete hrozbu pro národní bezpečnost Kanady,‘“ řekl 95letý Falk v sobotu v rozhovoru z kanadského hlavního města Ottawy. „Byla to moje první zkušenost tohoto druhu v životě.“
Falk a Elverová – oba občané USA – cestovali do Ottawy, aby se zúčastnili Palestinského tribunálu o odpovědnosti Kanady, když byli zadrženi k výslechu.
Palestinci platí 2 000 dolarů za opuštění Gazy
Al-Majd Europe sdělila více Palestincům, že mohou opustit Gazu, ale kolem této organizace je mnoho otazníků.
Existuje koordinace s izraelskými úřady, aby Palestinci odešli, přičemž jsou tito Palestinci odvezeni autobusem přes žlutou linii na mezinárodní letiště.
Palestinci platí 2 000 dolarů za odchod a platí, aniž by věděli, kam jedou, ale pokud se jich zeptáme, co je k tomu vede, je to nesnesitelná situace v Gaze, dva roky neúnavného bombardování, včetně ztráty domovů a všeho, co vlastní.
Vědí, že vzdělávací systém se hroutí, a Palestinci věří, že po všem, čím prošli, nemají jejich rodiny žádnou budoucnost.
Sledujte: Palestinci se přesouvali tajnými cestami v Gaze kvůli obavám z obchodování s lidmi
