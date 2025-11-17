Šest nezletilých zabito při kolumbijských leteckých útocích na partyzány
17. 11. 2025
Iris Marin, vedoucí kanceláře, novinářům řekla, že "šest nezletilých, kteří byli oběťmi nuceného náboru", zemřelo při operaci nařízené prezidentem Gustavem Petrem, který je pod tlakem USA, aby zasáhl proti obchodování s drogami.
Kolumbijská armáda v úterý oznámila, že provedla letecké údery v amazonském regionu brzy ráno 10. listopadu, při nichž bylo zabito 19 členů bývalé odštěpené skupiny FARC.
Armáda také oznámila "záchranu" tří nezletilých z rukou povstalců po bombovém útoku.
Navíc zdroj z ministerstva obrany v pátek sdělil AFP, že armáda zabila devět podezřelých partyzánů při útocích v provincii Arauca poblíž venezuelské hranice.
Tyto operace jsou součástí sílících útoků proti ozbrojeným skupinám zapojeným do pašování kokainu, po ostré kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli údajné nečinnosti v oblasti výroby drog.
V sobotním příspěvku na X prezident Petro obhajoval vojenské kroky v operaci v Amazonii.
"Samozřejmě, každá smrt je politováníhodná, zvlášť ta nezletilých. Ale kdybych nechal Ivana Mordisca a jeho 150 mužů postupovat džunglí, přepadli by 20 mladých vojáků, kteří byli rozmístěni jen pár kilometrů před nimi," řekl levicový prezident.
"Rozhodl jsem se, riskující, zachránit jim život. Mapy se snadno barví na červeno; je těžké přiznat rizika znovuzískávání území," dodal Petro.
Prezident zahájil pátrání s milionovými odměnami za dopadení Mordisca, jehož přirovnává ke kokainovému baronovi Pablu Escobarovi, který byl zabit v roce 1993.
Místní média informovala, že úřady vyšetřují, zda poslední útok nezabil Antonia Medinu, vysoce postaveného povstaleckého velitele odpovědného za krvavou válku mezi bývalými bojovníky FARC a partyzánskou skupinou Národní osvobozenecké armády (ELN).
Tlak ze strany USA
Kolumbijský prezident čelí před volbami kritice a americkým sankcím za údajnou neochotu cílit na ozbrojené skupiny pašující kokain.
V říjnu Washington uvalil bezprecedentní sankce na Petra, jeho manželku, syna a jednoho z hlavních poradců a obvinil je z umožňování aktivit drogových kartelů.
Americká vláda neposkytla žádné důkazy přímo spojující Petra s pašováním drog.
Od nástupu k moci v roce 2022 se Petro, sám bývalý partyzán, rozhodl zapojit do jednání s ozbrojenými skupinami produkujícími kokain, místo aby vedl otevřenou válku.
Ústava mu zakazuje znovu kandidovat na prezidenta, ale kritika hrozí poškodit jeho politické spojence během příštích voleb.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse