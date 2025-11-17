Ukázalo se, že prezident Trump je Throat Goat
17. 11. 2025
Doufám, že právě nejíte nedělní večeři, protože tohle bude dost nechutné. Stejně nechutné jako šaty Moniky Lewinské.
V nově zveřejněném rozhovoru mezi Jeffreyem Epsteinem a jeho bratrem Markem se zmiňují fotografie Trumpa... jak kouří Bubbu. Mark dokonce naznačuje, že tyto fotografie mohl získat Putin.
Kéž bych vám to nemusela říkat, ale Bubba je přezdívka Billa Clintona. Nebudu lhát, když jsem tu zprávu slyšela, byla jsem asi 45 minut v katatonickém stavu.
Pravděpodobně to budete popírat a přesvědčovat se, že jsem si to vymyslela, ale ani moje zvrácená mysl by na takovou sračku nepřišla. Realita je opět podivnější než satira.
Zatímco vy jste byli přesvědčeni, že jako návnada byly použity dospívající královny krásy, ukázalo se, že oba prezidenti byli mnohem více zaujatí jeden druhým. Hillary a Melania prostě nechtěly, ale jejich služby stejně nebyly potřeba. Prezidenti se postarali o potřeby toho druhého.
Pedofilii republikáni akceptují. Sakra, někteří dokonce akceptují homosexualitu, ale být gayem s demokratem? To je ještě horší než aféra s Monikou Lewinskou!
Pokud jste progresivní, možná si myslíte, že jde o dojemný milostný příběh jako v Brokeback Mountain. Jen si uvědomte, že Epsteinovy spisy ukazují, že oba muži si byli plně vědomi Epsteinova obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a využili svůj vliv, aby zajistili, že to nebude vyšetřováno. Opravdu je to pár stvořený pro vězení.
Samozřejmě, největší obavou nyní je, že by mohla být zveřejněna nahrávka s Bubbou a my všichni budeme muset tu sračku vidět. Upřímně, raději bych si vyškrábala oči. Raději bych, aby přišel 3i Atlas a zbavil nás našeho utrpení, ale pokud je něco, co vyděsí mimozemšťany z této planety, jsou to naši podělaní podivní politici.
Proto si myslím, že by bylo pro všechny zúčastněné lepší, kdybychom předstírali, že se tato kauza nikdy nestala, a vrátili se k tvrzení, že Trump je pedofil, jako každý normální politik.
Diskuse