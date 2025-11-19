Macron: Ukrajina bude první, kdo obdrží nejnovější generaci systému protivzdušné obrany SAMP/T
19. 11. 2025
Macron hovořil o spolupráci mezi Francií a Ukrajinou v oblasti obrany na pozadí podpisu "historické dohody" – prohlášení o záměru spolupráce v oblasti akvizice obranného vybavení Ukrajinou.
"Toto prohlášení zakládáme na posílení naší obranné spolupráce v kontextu ruské agresívní války, stejně jako na našem závazku od prvního dne války pomáhat Ukrajině bránit se a posílit její armádní a obranné schopnosti v rámci různých koalic, které vedeme a do kterých jsme aktivně zapojeni," zdůraznil francouzský prezident.
Podle něj nyní Francie a Ukrajina postupují k novému kroku – sbližování a integraci obranného průmyslu svých zemí, "aby podpořily Ukrajinu modernizací jejích ozbrojených sil, které zůstávají první linií obrany a odstrašení agrese." Macron je přesvědčen, že obranná schopnost celé Evropy závisí na obrannyschopnosti ozbrojených sil Ukrajiny.
"Proto jsme zahájili tak dlouhodobou spolupráci, plánovanou na příštích 10 let, na akvizici, vývoji a výrobě UAV, stíhačů UAV, řízených leteckých bomb, a mluvíme o dodávkách, které plánujeme v dvouletém horizontu a na 10 let dopředu. Pokud jde o nákup nových systémů protivzdušné obrany SAMP/T nejnovější generace. Nyní je to stále vývoj, ale dohodli jsme se, že tento vývoj může být nejprve nasazen na Ukrajině a bude fungovat i na Ukrajině," řekl Macron.
Poznamenal, že Ukrajina již zná charakteristiky systému protivzdušné obrany SAMP/T, ale nový model bude mít nové vylepšené vlastnosti.
"A dalším krokem je dohoda o 100 letadlech Rafale s plnou výzbrojí," řekl Macron a dodal, že nejde jen o letadla, ale také o vhodné programy výcviku posádek a pilotů. Ujistil, že spolupráce mezi zeměmi bude také posílena v oblasti společné výroby na Ukrajině, zejména dronů.
Během svého projevu Zelenskyj upřesnil, že Ukrajina obdrží osm protiletadlových systémů SAMP/T od Francie, celkový počet odpalovacích zařízení dosáhne 48 jednotek.
"Ukrajina bude schopna přijmout 100 letadel Rafale F-4, velmi silné francouzské radary, osm protiletadlových systémů SAMP/T, každý šest odpalovacích zařízení. Pro někoho je to technický detail, ale pro nás je důležitý. Každé odpalovací zařízení, to vše je ochrana každého života," zdůraznil prezident Ukrajiny.
Dohodu s Francií označil za strategickou.
