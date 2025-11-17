Kennedy proti Kennedymu, jediný vnuk JFK vstupuje na scénu
17. 11. 2025 / Fabiano Golgo
Posvátné chodby Knihovny
Johna F. Kennedyho vždy působily jako svatyně, místo, kde je určitý druh
americké magie uložen pod sklem – půvab, ambice, nedokončená symfonie
Camelotu. Pro Schlossberga, jediného vnuka JFK a Jackie, je to jak
dědictví, tak přítěž. Ale píše se rok 2025 a sága Kennedyů už není
nostalgickým historickým dramatem. Byla násilně restartována jako
nabubřelá, béčková superhrdinská franšíza, komplet s padlým antihrdinou,
zlým géniem a mladým dědicem, který musí nasadit zbroj.
Děj už všichni znají. V jednom rohu stojí Robert F. Kennedy Jr., kdysi pouhý environmentální právník, nyní proměněný v něco zcela jiného – ministr zdravotnictví RFK Jr., tzv. Šílený pes ze Západního lkřídla. Jeho schopnost? Sonický štěkot dezinformací, který se šíří jako kognitivní virus, oslabující imunitní systém národa vůči pravdě. Prořídly mu řady v CDC, vyčistil vakcinační panely a inspiroval vypuknutí spalniček jako padouch rozsévající mor. Pro své stoupence v hnutí „Udělejme Ameriku znovu zdravou“ neboli MAHA je populistickým prorokem. Pro establishment veřejného zdravotnictví je Nultý pacient národní krize.
A každý padlý superhrdina potřebuje svého zlého sponzora.
Na scénu vstupuje pán vyprávění, Donald Trump, zde ztvárněný jako Vrchní posedlý. Jeho fixace na značku Kennedyů je jeho konečnou slabostí i nejmocnější zbraní. Přetvořil Růžovou zahradu, vypudil Jackieiny barvy z Air Force One a v nejbrilantnějším a nejcyničtějším tahu nejenže Kennedyho porazil – ale jednoho i zajal. Uviděl šílenou moc RFK Jr. a udělal to, co by udělal každý prozíravý zápornák z komiksu: zavřel ho do klece a dal ho do své vlády.
„Je tak posedlý Kennedyovými, jménem Kennedyů a značkou Kennedyů, že jednoho zavřel do klece a dal ho do své vlády, šíleného psa ve své vládě,“ prohlásil Schlossberg na kabelové stanici MS NOW, jeho tón byl spíš unaveného prince než žhavého revolucionáře. „Trump nasadil obojek mému bratranci, RFK Jr.... a ten tam teď štěká, šíří lži a šíří dezinformace.“ https://www.youtube.com/watch?v=d7viFZxao7o
Schlossberg, dosud postava raději působící v pozadí na galavečerech a ceremoniálech, vystupuje ze svatyně a vstupuje do vřavy. Je Potomkem, poslední baštou „pravého“ odkazu. Nehledá trůn; uchází se o křeslo v Kongresu za New York, což je mise za znovuzískáním narativu. Jeho úkolem není jen vyhrát volby, ale provést exorcismus nad jménem rodiny.
Politické bitevní pole je poseté vedlejšími škodami tohoto superhrdinského sporu. Demokraté, kdysi váhaví, si nyní z RFK Jr. otevřeně utahují jako ze strašáka pro volby 2026. Pouštějí reklamy s hromadami krabic „Impeach RFK JR.“ jako s apokalyptickými zařízeními. Ukazují na rostoucí počet obětí – případy spalniček v Minnesotě, chaos v CDC – jako na jeho padoušský vliv. Jak jeden demokratický stratég řekl s brutální, pragmatickou jasností: „Když jsi mrtvej, nemůžeš jíst.“
Mezitím Šílený pes nepůsobí bez své vlastní mocenské základny. Hnutí MAHA mu dodává energii, chaotickou, antiestablishementovou sílu, kterou Trumpova administrativa vnímá jako demografickou výhodu. Když štěká o toxinech v jídle, kdo to může zpochybnit, aniž by zněl děsivě? Je to klasický komiksový trop: padouch, který pokřiví ušlechtilý cíl v ničivou křížovou výpravu.
Ale Potomek chápe, že skutečný boj je metafyzický. Je to válka o to, co jméno Kennedyových znamená. Je to symbol služby, vyslání člověka na Měsíc a sepsání Zákona o občanských právech? Nebo je to nyní značka pro konspirace, pro reklamy na Steak ‚n Shake a lékařské rady vedoucí k epidemiím?
„Nevím, kdo ho platí,“ uvažuje Schlossberg o svém bratranci, „ale vím, že to, co říká, nedělá nikoho zdravějším ani bezpečnějším, a že americký lid by měl vědět, když štěká, kdo vlastně mluví.“
Diskuse