Výbuch na polské železnici byl „bezprecedentním aktem sabotáže“, říká premiér Donald Tusk

17. 11. 2025
V komentářích po své dnešní ranní návštěvě místa incidentu polský premiér Donald Tusk označil událost za „bezprecedentní sabotáž zaměřenou na bezpečnost polského státu a jeho občanů“.
„Vyšetřování je v plném proudu. Stejně jako v předchozích případech tohoto druhu dopadneme pachatele, bez ohledu na to, kdo za nimi stojí,“ slíbil.
Polský ministr vnitra svolal mimořádnou schůzi ohledně sabotáže na železnici, které se zúčastnili ministři dopravy a spravedlnosti, policie a zástupci bezpečnostních služeb.
„Polsko čelí sabotážním činům, které nemají v jeho nejnovější historii obdoby,“ uvedl Marcin Kierwiński v příspěvku na sociálních sítích.
Dodal: „Bezpečnostní služby reagují. Jedno je jisté: viníci se za tento akt agrese budou zodpovídat.“
Mezitím polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz uvedl, že armáda nyní zkontroluje bezpečnost zbývajících 120 km kolejí směřujících k hranicím s Ukrajinou.
Komisař EU pro obranu Andrius Kubilius mezitím varoval, že Rusko by mohlo v příštích dvou až čtyřech letech otestovat obranu NATO, což by mohlo zahrnovat útok na jeden z pobaltských států.
Kubilius dnes ráno na konferenci „Obrana Pobaltí 2025: Válečné poučení z Ukrajiny“ ve Vilniusu uvedl, že naléhavost vypracování strategie obrany pobaltského regionu vyplývá z „veřejných prohlášení našich zpravodajských služeb, včetně Německa, Dánska, Finska, Nizozemska a našeho regionu, že Putin může být připraven otestovat článek 5 během příštích dvou až čtyř let, před rokem 2030“.
„Můžeme jen hádat, že v takovém případě budou pobaltské státy jedním z preferovaných cílů nové agrese Kremlu. Bude to agrese také proti celé NATO a proti celé Evropské unii,“ řekl.
Kubilius trval na tom, že země EU a NATO si musí vzít ponaučení z boje Ukrajiny proti Rusku a urychlit své obranné plány.
„Moje hlavní poselství dnes zní: zeptejme se Ukrajinců, jak se připravit na obranu a jak nám mohou pomoci být připraveni,“ řekl.
Byl frustrován tím, že zemím EU trvalo roky, „než pochopily, že nejsme připraveni detekovat ruské drony a zničit je nákladově efektivními prostředky, a to navzdory skutečnosti, že jsme všichni byli svědky toho, jak jsou drony masivně využívány na ukrajinské frontě.“
„Musíme si uvědomit, že pokud nastane den X a Putin se rozhodne otestovat článek 5 někde v pobaltském regionu, budeme čelit agresi bojově prověřené ruské armády, která je nyní mnohem silnější než v únoru 2022 a je schopna použít miliony dronů. ... Jsme opravdu připraveni na takový den X, přestože v pobaltských státech nemáme bojově prověřené armády?“ zeptal se.
Vyšetřovaná sabotáž „nejspíš měla za cíl vyhodit do vzduchu“ vlak, říká Tusk
V dalším videu Tusk uvedl, že výbuch „nejspíš měl za cíl vyhodit do vzduchu vlak na trase Varšava–Dęblin“, a dodal, že další podobný incident byl hlášen dále na východ „na stejné železniční trati“.
Uvedl, že se jedná o „pokus o destabilizaci a zničení železniční infrastruktury, který mohl vést k železniční katastrofě“.
„Bohužel není pochyb o tom, že se jedná o sabotáž. Naštěstí nedošlo k tragédii, ale záležitost je přesto velmi vážná,“ řekl.
„Případ se vyvíjí a je vyšetřován, ale bohužel není pochyb o tom, že se jedná o úmyslný čin – sabotáž,“ řekl.
Podle médií se druhý incident, o kterém hovořil, týkal osobního vlaku s 475 cestujícími poblíž Puławy v jihovýchodním Polsku.
Před několika minutami polský premiér Donald Tusk uvedl, že včerejší narušení provozu na rušné železniční trati mezi Varšavou a Lublinem ve východním Polsku bylo potvrzeno jako způsobené výbušným zařízením umístěným na kolejích.
„Bohužel se potvrdily [naše] nejhorší obavy. Na trati Varšava–Lublin (vesnice Mika) došlo k sabotáži. Výbuch výbušného zařízení zničil železniční trať,“ uvedl.
Podle Tuska byly další škody nalezeny i jinde na stejné trati, což vyvolává obavy z úmyslného napadení této trasy, která slouží mimo jiné k usnadnění dodávek pomoci na Ukrajinu.
Tusk uvedl, že „na místě pracují záchranné služby a státní zastupitelství“.
K incidentu došlo v neděli ráno poté, co řidič regionálního osobního vlaku zjistil, že na trati chybí část kolejí, což vedlo k vyšetřování příčin poškození.
