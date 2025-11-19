Surreálná 45 dní dlouhá cesta k obraně NATO
19. 11. 2025
Nyní by trvalo přibližně 45 dní, než se dopraví vojáci ze strategických západních přístavů do zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou, píše Financial Times s odvoláním na odhady představitelů EU, kteří plánují ve středu předložit nové návrhy na "vojenskou mobilitu". Podle nich je cílem tuto dobu zkrátit na pět nebo dokonce tři dny.
Přesné počty vojáků a trasy jejich pohybu jsou tajné. Diplomaté ze zemí NATO však označili za obecně správné odhady analytiků, podle nichž bude z USA, Kanady a Velké Británie převezeno do kontinentální Evropy asi 200 000 vojáků, asi 1 500 tanků a více než 2 500 dalších obrněných vozidel. "Vojenská mobilita je důležitou součástí efektivní bezpečnosti a obrany a správná infrastruktura pomáhá spojencům zajistit, že správné síly budou dopraveny na správné místo ve správný čas," uvedl mluvčí aliance.
Všechny prvky takové operace by měly fungovat "jako švýcarské hodinky," říká generálporučík Bundeswehru Alexander Solfrank, který má na starosti přípravu Německa na významnou roli v ní. Cílem podle něj je vyslat silný odstrašující signál ruským úřadům: "Víme, co plánujete, a jsme připraveni. Podívejte, jsme tady."
Ale zatím mosty, které nevydrží váhu zařízení, železniční koleje s různým rozchodem a byrokratické překážky zůstávají vážnými překážkami pro zajištění právě tohoto "jsme tady". Solfrank sám začátkem listopadu uvedl, že Rusko "by mohlo zítra zahájit útok na území NATO v omezeném rozsahu". Mezitím v roce 2022, po invazi na Ukrajinu, Francie nemohla poslat tanky do Rumunska nejkratší pozemní cestou přes Německo a byla nucena je doručit přes Středomoří. Německá celnice tankům nedovolila projet, protože je považovala za příliš těžké pro místní silnice, takže to nechala trvat několik týdnů místo několika dní.
Od té doby úředníci pracují na vytvoření "vojenského Schengenu", který by standardizoval různá pravidla, včetně technických, celních a bezpečnostních. U stejného konvoje nákladních vozidel může mít každá země jiné požadavky, stěžuje si François Calfon, poslanec francouzského parlamentu zabývající se vojenskou dopravou, a dokumentace pravděpodobně nebude digitalizována, protože NATO upřednostňuje papírové kopie ze strachu z kybernetických útoků.
V roce 2024 podepsaly Nizozemsko, Německo a Polsko dohodu o usnadnění přeshraniční vojenské dopravy mezi sebou. K tomu také využívají pomoc soukromých firem. Bundeswehr letos podepsal smlouvu v hodnotě 260 milionů eur s divizí zbrojního koncernu Rheinmetall, která má podporovat vojenské konvoje a poskytovat vše potřebné – od lůžkových vozů až po tanková servisní centra.
Evropa teprve začíná vnímat výzvy, říká Alberto Mazzola, výkonný ředitel Evropské železniční asociace CER. Standardní rozměry tunelů a průchodů pod mosty v EU, které umožňují průjezd nákladních vlaků, jsou příliš úzké pro vojenskou techniku. "Je nutné zkontrolovat, které tunely v Evropě jsou pro to vhodné," říká Mazzola.
Podle CER mohlo být potřeba až 200 vlaků po 42 vozech k přepravě lehké divize asi 15 000 vojáků a 7 500 vozidel, celkem tedy 8 400 vozů.
Dalším problémem je odlišný rozchod železnice v baltských zemích, které jsou nejvíce ohroženy ruským útokem. Projekt Rail Baltica, který předpokládá výstavbu vysokorychlostní železnice z Estonska přes Lotyšsko a Litvu do Polska s evropským rozchodem, je realizován s velkým zpožděním. Rozchod ve Španělsku a Portugalsku se také liší od evropského standardu, což zpožďuje dodávky z těchto zemí.
Nakonec ještě před začátkem války bude muset armáda dodržovat civilní pravidla a zákony při přesunu jednotek. Yannick Hartmann, vědecký pracovník na Obranné koleji NATO v Římě, říká:
"Pokud je vyhlášena skutečná válka, všechny tyto byrokratické překážky zmizí. Ale pokud to bude oznámeno, bude už pozdě. A to je hlavní obtíž... Mezitím nejsme ve válce."
Část času potřebného k doručení vojáků bude věnována rozhodování, dodává generál Ben Hodges, bývalý velitel amerických sil v Evropě. "Jak rychle můžeme zjistit, že se [ruské jednotky] připravují [na útok]?," říká. "Rozhodovatelé budou muset vydat rozkaz k mobilizaci, tedy k odstranění munice ze skladů. Čas běží a je třeba něco udělat, než Rusové zahájí útok."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse