Španělsko plánuje vyčlenit miliardu eur na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu
19. 11. 2025
Přidělené prostředky budou použity na dodávku zbraní a dalšího kritického vybavení, včetně generátorů, které pomohou odolat ruským úderům na energetickou infrastrukturu v zimě.
Albares zdůraznil, že Španělsko si udržuje stabilní a dlouhodobý závazek podporovat ukrajinskou suverenitu a obranu "dokud válka potrvá".
Podle něj už loni Madrid vyčlenil podobnou částku na nákup vojenského vybavení ukrajinskou stranou a letos očekává přibližně stejný příspěvek. Současně Albares dodal, že pomoc není omezena pouze na zbraně. Podle něj Španělsko přijalo asi 250 tisíc ukrajinských uprchlíků, včetně 40 tisíc dětí, a také podporuje ukrajinský kurz evropské integrace a iniciativu vytvořit zvláštní tribunál k přivedení Ruska před spravedlnost.
Zdroj ve španělštině: ZDE
