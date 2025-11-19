Španělsko plánuje vyčlenit miliardu eur na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu

19. 11. 2025

Španělská vláda plánuje vyčlenit přibližně miliardu eur na nákup vojenského vybavení ze Spojených států. Uvedl to španělský ministr zahraničí José Manuel Albares v rozhovoru pro rádio RNE.

Přidělené prostředky budou použity na dodávku zbraní a dalšího kritického vybavení, včetně generátorů, které pomohou odolat ruským úderům na energetickou infrastrukturu v zimě.

Albares zdůraznil, že Španělsko si udržuje stabilní a dlouhodobý závazek podporovat ukrajinskou suverenitu a obranu "dokud válka potrvá".

Podle něj už loni Madrid vyčlenil podobnou částku na nákup vojenského vybavení ukrajinskou stranou a letos očekává přibližně stejný příspěvek. Současně Albares dodal, že pomoc není omezena pouze na zbraně. Podle něj Španělsko přijalo asi 250 tisíc ukrajinských uprchlíků, včetně 40 tisíc dětí, a také podporuje ukrajinský kurz evropské integrace a iniciativu vytvořit zvláštní tribunál k přivedení Ruska před spravedlnost.

