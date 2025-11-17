Česko je vážně ohroženo globálním oteplováním. Šílenec Macinka proto likviduje ministerstvo životního prostředí a jeho organizace
17. 11. 2025
Jak jsme informovali, analýza zveřejněná na Cop 30 upozorňuje, že bez radikálních zásahů proti globálnímu oteplování ztratí Evropa schopnost pěstovat jakékoliv plodiny a bude konec zemědělství. Včetně Česka. V reakci na to idiot Macinka likviduje české ministerstvo životního prostředí a jeho organizace:
Deník N:
Kdo je připraven, není překvapen.“ Tajemnice na životním prostředí vyzývá úřady, aby se chystaly na rozsáhlé propouštění
Organizace pod ministerstvem životního prostředí obdržely dopis, podle kterého se mají připravit na škrty.
Organizace podřízené ministerstvu životního prostředí se mají začít chystat na možné rozsáhlé škrty ve svých pracovních silách. Takovou informaci do několika tuzemských úřadů zaslala státní tajemnice při ministerstvu a jeden z vrchních ředitelů. Spojují to s příchodem nové vlády. Šéfem rezortu se má stát Petr Macinka (motoristé), který dlouhodobě opakuje, že chce masivně škrtat. Tajemnice dopis vysvětluje slovy: „Kdo je připraven, není překvapen.“ Dosluhující ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) říká, že o dopisu nevěděl.
Do organizací podřízených ministerstvu životního prostředí tento týden dorazil překvapivý dopis.
Podepsala se pod něj státní tajemnice na ministerstvu Simeona Zikmundová, v další vlně pak vrchní ředitel ekonomicko-provozní sekce Jan Šafařík.
První várku dopisů dostalo vedení ministerských organizací, které jsou stoprocentně financovány ze státního rozpočtu: ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), vedení Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
Stejný dopis přišel začátkem týdne datovou schránkou i šéfům takzvaných státních příspěvkových organizací, které spadají pod ministerstvo životního prostředí – Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ), Správě národních parků nebo informační agentuře CENIA.
