Bývalý šéf ruské "špionážní banky" má nemovitosti ve Velké Británii
19. 11. 2025
Kosov absolvoval MGIMO a pracoval na ambasádách SSSR, vrcholem této kariéry byla pozice prvního tajemníka velvyslanectví SSSR v Londýně. Podle Nové Gazety držel Kosov k dubnu 2021 "absolutní rekord" mezi úředníky v počtu ocenění od Vladimira Putina – obdržel pět řádů.
IIB byla založena v roce 1970 členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci jako nadnárodní mezivládní organizace se sídlem v Maďarsku. Pravomoci Kosova jako předsedy Rady IIB vypršely 17. září 2022, ale od té doby nikdo jeho místo nezastoupil.
V dubnu 2023 se IIB i samotný Kosov ocitly pod blokujícími americkými sankcemi. Poté banka přesunula sídlo z Maďarska do Ruska. Jak vysvětlilo americké ministerstvo financí, IIB "umožnila Rusku posílit svou zpravodajskou přítomnost v Evropě" a byla mechanismem pro "korupci a obcházení sankcí".
Současně se svou prací v IIB Kosov nakupoval nemovitosti ve Velké Británii, kde proti němu nebyly uvaleny žádné sankce. V Londýně má dům v prestižní oblasti Pall Mall a luxusní byt za 7,6 milionu liber v Kensingtonu. Jeho jméno se neobjevuje v britských veřejných registrech – vlastnictví je skryto prostřednictvím offshore trustu Kitty Invest Corporation registrovaného na Britských Panenských ostrovech.
Novináři Ferretu dokázali zjistit, že příjemcem Kitty Invest je Kosovova manželka Natalia a on sám je v dokumentech uveden jako zakladatel trustu. Společnost vedla účetní z New Jersey Jacqueline Ollerenshaw. Uniklé dokumenty z panamských offshore zemí obsahují její korespondenci, což naznačuje 30 let společné práce. Další uniklý dokument ukazuje, že bezprostředně po začátku války plánovala rodina obávající se sankcí převést 18 milionů dolarů aktiv z britských offshorů do Dubaje.
