Cena ruské ropy klesla na 36 dolarů za barel

19. 11. 2025

Ruská ropa nadále klesá v ceně kvůli klesající poptávce v Indii a Číně, které byly zasaženy americkými sankcemi proti Rosněftu a Lukoilu.

Cena Uralu, hlavní exportní značky ruských ropných společností, klesla na konci minulého týdne na 36,61 dolaru za barel při přepravě z přístavu Novorossijsk, informuje Argus.

Slevy na Uralu vůči severomořskému Brentu dosáhly 23,51 dolaru za barel, což je rekordní maximum od března 2023. Před americkými sankcemi se ruská ropa prodávala v ruských přístavech za 12–13 dolarů levněji než Brent. Od té doby se však velikost slevy téměř zdvojnásobila a blíží se rekordu z počátku roku 2023 – 40 dolarů za barel.

Ruský trh klesá, jak se blíží 21. listopad, datum, do nějž musí být všechny transakce mezi Rosněftem a Lukoilem dokončeny.

Pět největších rafinerií v Indii, které nakupovaly přibližně 1 milion barelů denně od Ruska – Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals a HPCL-Mittal Energy – již odmítlo dávky, které přijdou po konečném vstupu sankcí v platnost. Také byl oznámen "bojkot" přímých nákupů od Lukoilu a Rosněfti čínskými státními společnostmi – Sinopec a PetroChina, stejně jako malými soukromými rafineriemi. Podle Rystad Energy "stávka kupujících" zasáhla téměř 45 % ruského vývozu ropy do Číny.

V důsledku toho ropné společnosti hromadí neprodané objemy, které zůstávají na tankerech přeměněných na plovoucí skladovací zařízení. Podle odhadů JPMorgan je asi třetina ruského vývozu ropy "uvězněna" na moři – tedy 1,4 milionu barelů denně.

"Ruský vývoz ropy vstupuje do nové fáze narušení, protože sankce proti Rosněfti a Lukoilu vstoupí v platnost (21. listopadu), což přimělo Indii a Čínu, dva největší odběratele, k výraznému snížení prosincových nákupů," napsali analytici společnosti JPMorgan.

Ruské úřady očekávají, že rozpočet ucítí další ránu pro příjmy z ropy a plynu, které již letos klesly o více než 20 %, uvedly zdroje blízké Kremlu.

Podle jednoho z nich jsou ztráty státních dluhopisů nevyhnutelné, i když jejich velikost je obtížné vyčíslit. Dvě největší ruské ropné společnosti tvoří polovinu jeho exportu, tedy 2,2 milionu barelů denně. A pokud vezmeme v úvahu Surgutněftěgaz a Gazprom Něft, které už byly na černé listině, 70 % ropy vyvážené do zahraničí je pod blokujícími americkými sankcemi.

