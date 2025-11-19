Cena ruské ropy klesla na 36 dolarů za barel
19. 11. 2025
Cena Uralu, hlavní exportní značky ruských ropných společností, klesla na konci minulého týdne na 36,61 dolaru za barel při přepravě z přístavu Novorossijsk, informuje Argus.
Slevy na Uralu vůči severomořskému Brentu dosáhly 23,51 dolaru za barel, což je rekordní maximum od března 2023. Před americkými sankcemi se ruská ropa prodávala v ruských přístavech za 12–13 dolarů levněji než Brent. Od té doby se však velikost slevy téměř zdvojnásobila a blíží se rekordu z počátku roku 2023 – 40 dolarů za barel.
Ruský trh klesá, jak se blíží 21. listopad, datum, do nějž musí být všechny transakce mezi Rosněftem a Lukoilem dokončeny.
Pět největších rafinerií v Indii, které nakupovaly přibližně 1 milion barelů denně od Ruska – Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals a HPCL-Mittal Energy – již odmítlo dávky, které přijdou po konečném vstupu sankcí v platnost. Také byl oznámen "bojkot" přímých nákupů od Lukoilu a Rosněfti čínskými státními společnostmi – Sinopec a PetroChina, stejně jako malými soukromými rafineriemi. Podle Rystad Energy "stávka kupujících" zasáhla téměř 45 % ruského vývozu ropy do Číny.
V důsledku toho ropné společnosti hromadí neprodané objemy, které zůstávají na tankerech přeměněných na plovoucí skladovací zařízení. Podle odhadů JPMorgan je asi třetina ruského vývozu ropy "uvězněna" na moři – tedy 1,4 milionu barelů denně.
"Ruský vývoz ropy vstupuje do nové fáze narušení, protože sankce proti Rosněfti a Lukoilu vstoupí v platnost (21. listopadu), což přimělo Indii a Čínu, dva největší odběratele, k výraznému snížení prosincových nákupů," napsali analytici společnosti JPMorgan.
Ruské úřady očekávají, že rozpočet ucítí další ránu pro příjmy z ropy a plynu, které již letos klesly o více než 20 %, uvedly zdroje blízké Kremlu.
Podle jednoho z nich jsou ztráty státních dluhopisů nevyhnutelné, i když jejich velikost je obtížné vyčíslit. Dvě největší ruské ropné společnosti tvoří polovinu jeho exportu, tedy 2,2 milionu barelů denně. A pokud vezmeme v úvahu Surgutněftěgaz a Gazprom Něft, které už byly na černé listině, 70 % ropy vyvážené do zahraničí je pod blokujícími americkými sankcemi.
Zdroj v angličtině: ZDE
