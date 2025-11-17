Trump vyzývá republikány, aby hlasovali pro zveřejnění Epsteinovy dokumentace, čímž mění svůj dosavadní postoj
Americký prezident prohlásil, že podporuje snahy amerických zákonodárců o zveřejnění Epsteinovy dokumentace před očekávaným hlasováním Sněmovny reprezentantů, které se uskuteční tento týden
Americký prezident Donald Trump vyzval své republikánské kolegy v Kongresu, aby hlasovali pro zveřejnění dokumentace související s již zesnulým odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem. Přestal tomu bránit.
Trumpův příspěvek na jeho platformě Truth Social přišel poté, co předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson dříve uvedl, že hlasování o zveřejnění dokumentů ministerstva spravedlnosti v případu Epstein by mělo pomoci utišit obvinění, „že [Trump] s tím má něco společného“.
Trump v neděli na své platformě Truth Social napsal: „Republikáni ve Sněmovně reprezentantů by měli hlasovat pro zveřejnění Epsteinových spisů, protože nemáme co skrývat.
Je čas se přesunout od tohoto podvodu demokratů, který spáchali radikální levicoví šílenci, aby odvedli pozornost od velkého úspěchu Republikánské strany, včetně našeho nedávného vítězství nad demokratickým „shutdownem“,“ řekl.
Ačkoli byli Trump a Epstein před desítkami let natočeni společně, Trump uvedl, že se oba muži před Epsteinovým odsouzením rozešli. E-maily zveřejněné minulý týden výborem Sněmovny reprezentantů ukázaly, že zneuctěný finančník, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, věřil, že Trump „věděl o dívkách“, i když nebylo jasné, co tato fráze znamená.
Trump, který nedávno odmítl Epsteinovu dokumentaci jako demokratickou pomlouvačnou kampaň, od té doby nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby vyšetřilo vazby prominentních demokratů na Epsteina.
Někteří kritici obvinili Trumpa, že se snaží utajit podrobnosti – což prezident popírá – tím, že se snaží zablokovat hlasování, které rozdělilo jeho obvykle loajální republikánskou stranu.
„Výbor Sněmovny pro dohled může mít vše, na co má ze zákona nárok, je mi to jedno! Jediné, co mě zajímá, je, aby se republikáni vrátili k tomu, co je důležité, tedy k ekonomice a „dostupnosti“, napsal Trump na Truth Social.
V neděli republikánský kongresman Thomas Massie zpochybnil Trumpa ohledně toho, zda prezident podniká „poslední zoufalý pokus“ zabránit zveřejnění kompletních spisů o Epsteinovi tím, že nařídil nové vyšetřování.
Massie a demokratický kongresman Ro Khanna, dva zástupci USA, kteří vedou oboustranickou snahu o zveřejnění veškeré dokumentace v držení vlády, vyjádřili obavy ohledně nejnovějších kroků Bílého domu.
V pořadu ABC This Week Massie kritizoval Trumpa za to, že v pátek nařídil generální prokurátorce Pam Bondi, aby prověřila demokraty, kteří mají vazby na Epsteina.
Trump v pátek pozdě večer stáhl svou podporu americké zástupkyni Marjorie Taylor Greene z Georgie, která byla dlouho jednou z jeho nejvěrnějších podporovatelek v Kongresu, poté, co kritizovala republikány v určitých otázkách, včetně utajování Epsteinovy dokumentace
Khanna, původní navrhovatel petice požadující hlasování o zveřejnění spisů, v neděli uvedl, že očekává, že pro hlasování bude více než 40 republikánů.
