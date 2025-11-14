Film o Gaze, který se BBC bála odvysílat, získal prestižní cenu

14. 11. 2025

Basement Films: Jsme velmi hrdí na to, že náš film „Gaza: Doctors Under Attack“ (Lékaři pod palbou), který byl natočen pro BBC News, ale byl tímto médiem zamítnut a poté odvysílán stanicí Channel 4, získal ocenění Society of Editors Broadcast Investigation of the Year (Ocenění za investigativní žurnalistiku roku): jako vždy patří toto ocenění především našemu týmu v Gaze pod vedením Jabira Badwana a Osamy Al Ahliho, ale skvělou práci odvedli také Ramita Navai, Karim Shah, Melanie Quigley, Robert Angus Macqueen, Andy Kemp, Menna Hijazi, Leah Gowns a postprodukce TVC Soho. 

Jsme rádi, že zabíjení v Gaze prozatím ustalo, i když ne zcela skončilo, ale události v BBC z tohoto týdne nám připomínají, že tamní představenstvo a vedení nejprve tento film chválilo a schválilo, ale poté ho zamítlo a jeho tvůrce pomlouvalo. 

Chceme silnou BBC News – stažení tohoto filmu bylo jasným signálem její slabosti a nefunkčnosti. Také nás těší, že moderátorka Channel 4 News Cathy Newmanová získala ocenění Broadcaster of the Year (Vysílatel roku) – její vyšetřování, které jsme zahájili před 7 lety v Channel 4 News, nemělo trvat tak dlouho, než se začalo jednat; je neúnavná.



