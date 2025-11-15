Tři veřejné přednášky Mouina Rabbaniho v Praze
15. 11. 2025
TZ
Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě
Ve dnech 17.–19. listopadu navštíví Prahu Mouin Rabbani, nizozemsko-palestinský výzkumník, analytik a komentátor specializující se na palestinskou otázku, arabsko-izraelský konflikt a současné problémy Blízkého východu. Rabbani je nerezidentním vedoucím pracovníkem Rady pro globální záležitosti Blízkého východu v katarském Dauhá.
Mezi jiným působil Rabbani jako hlavní politický úředník v kanceláři zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Sýrii, jako vedoucí oddělení pro Blízký východ v Martti Ahtisaari Peace Foundation a jako seniorní analytik pro Blízký východ a zvláštní poradce pro Izrael-Palestinu v International Crisis Group. Byl také výzkumníkem v Al-Haq, pobočce Mezinárodního výboru právníků na Západním břehu Jordánu.
Rabbani je redaktorem internetového časopisu Jadaliyya, kde také moderuje podcast Connections a edituje rubriku Quick Thoughts. Je také šéfredaktorem a spolueditorem Journal of Peacebuilding and Development a přispívajícím redaktorem Middle East Report.
Kromě toho je Rabbani externím spolupracovníkem Center for Conflict and Humanitarian Studies (CHS) a Democracy for the Arab World Now (DAWN).
Rabbani je absolventem Tufts University a Georgetown University a publikoval, prezentoval a komentoval širokou škálu témat týkajících se Blízkého východu u většiny významných tištěných, televizních a digitálních médií včetně např. zpravodajství CNN.
Působil jako hlavní redaktor významné výroční zprávy Al-Haq z roku 1989 nazvané A Nation Under Siege (Národ v obležení). Je autorem četných článků a komentářů a také spoluautorem nebo spolueditorem řady knih. Jeho kniha Gaza Apocalypse: Causes and Consequences (Apokalypsa v Gaze: příčiny a důsledky) vyjde brzy v nakladatelství OR Books.
V Praze jsou naplánovány celkem tři jeho veřejné přednášky:
Pondělí 17. 11., 17:30 hod., Acid Coffee, Dukelských hrdinů 500/25A
Kdo znemožnil dvoustátní řešení?
Přednáška bude mapovat diskusi o dvoustátním řešení a snahy o jeho dosažení, roli regionálních a mezinárodních aktérů v tomto procesu a zabývat se bude také otázkou, co by dvoustátní řešení znamenalo pro blízkovýchodní region.
Online se do debaty připojí Izzat Karaki, palestinský aktivista z organizace Youth Against Settlements (YAS) z Al-Chalílu (Hebronu).
Pořádá Sdružení Přátel Palestiny.
Úterý 18. 11., 18:00 hod., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha, místnost P301
Vývoj palestinského národního hnutí
Přednáška se zaměří na vznik a vývoj současného palestinského národního hnutí, zhodnotí jeho úspěchy a neúspěchy na pozadí palestinské a blízkovýchodní minulosti, popíše jeho současnou krizi a nastíní možnou budoucnost.
Pořádá Sdružení Přátelé Palestiny a iniciativa ff_uk_proti_genocide (studenti Filozofické fakulty UK proti genocidě)
Středa 19. 11. 18:00 hod., Klub Techniků, Novotného lávka 5, místnost 217
Apokalypsa v Gaze: příčiny a důsledky
Tato přednáška se bude zabývat pozadím a dopady palestinských útoků v jižním Izraeli v říjnu 2023 a zasadí genocidu v Gaze do historického kontextu. Nabídne analýzu současného stavu a pravděpodobného vývoje situace a role zahraničních aktérů v současné krizi.
Po prezentaci Mouina Rabbaniho proběhne debata s politology Zorou Hesovou a Pavlem Baršou.
Pořádá Sdružení Přátelé Palestiny a iniciativa Mluvme o tom.
Přednášky
proběhnou v angličtině. Vstup volný.
odkaz:
https://ism-czech.org/2025/11/09/pozvanka-na-prednasky-mouin-rabbani-v-praze-17-19-listopadu-2025/
https://www.instagram.com/p/DQwlZ5-jA2H/?img_index=1
další zdroje:
Čtyřhodinová debata Mouina Rabbaniho, Normana Finkelsteina s izraelským historikem Benny Morrisem a Stevenem Bonnellem
https://www.youtube.com/watch?v=1X_KdkoGxSs
Lawlessness Without Limits: Israel’s Parallel World Order | Palestine This Week with Mouin Rabbani
https://www.youtube.com/watch?v=KmBSci5mHkU
http://ism-czech.org/iniciativa/
http://eccpalestine.org/
Diskuse