Trump čelí vyhlídce na hlasování Kongresu o zveřejnění Epsteinovy dokumentace
14. 11. 2025
Donald Trump čelí vyhlídce na politicky nebezpečnpoé hlasování Kongresu o zveřejnění dokumentace Jefferyho Epsteina poté, co pokusy přimět dvě poslankyně Kongresu, aby stáhly svou podporu, zřejmě selhaly.
Zprávy o odmítnutí Lauren Boebertové, republikánské poslankyně z Colorada, a Nancy Maceové z Jižní Karolíny odstranit svá jména z petice za hlasování vystavují Trumpa riziku, že se část jeho voličské základny Maga obrátí proti němu.
Podle New York Times Boebertová údajně zůstala pevná ve své podpoře petice i poté, co ji Trump pozval do Bílého domu, aby ji přesvědčil, aby svůj podpis stáhla.
Média informovala, že k setkání došlo několik hodin poté, co demokraté z kontrolního výboru Sněmovny reprezentantů zveřejnili řadu e-mailů z archivů, které naznačovaly, že Trump zřejmě věděl o Epsteinových aktivitách v oblasti obchodování s nezletilými dívkami více, než dříve přiznal.
Zkompromitovaný zesnulý finančník, který spáchal sebevraždu ve vězení v roce 2019, zatímco čekal na soud, napsal v jednom e-mailu, že Trump, jeho bývalý blízký přítel, „o dívkách věděl“.
New York Times uvedl, že Bílý dům se pokusil Boebertovou přesvědčit, aby změnila názor – zapojil do toho generální prokurátorku Pam Bondi a ředitele FBI Kash Patela – a když tato taktika nefungovala, vydal „vágní výhrůžky“.
Noviny s odvoláním na osoby „obeznámené s jejím uvažováním“ uvedly, že tvrdý přístup měl kontraproduktivní účinek, protože Boebertovou přesvědčil, že může existovat spiknutí s cílem utajit obsah spisů, a přiměl ji k tomu, aby se do toho pustila.
Trump se údajně neúspěšně pokoušel telefonicky kontaktovat Maceovou, která kandiduje na guvernérku Jižní Karolíny. Následně mu napsala dopis, ve kterém popsala svou historii sexuálního zneužívání a znásilnění a vysvětlila, že nemůže změnit svůj názor na petici.
Později napsala v příspěvku na sociálních médiích, že „petice ohledně Epsteina je velmi osobní“.
Petici podepsali další dva republikánští poslanci, dříve velmi spolehlivá Trumpova loajalistka a zástupkyně Georgie Marjorie Taylor Greene a Thomas Massie z Kentucky.
Potřebných 218 hlasů k jejímu schválení a umožnění hlasování v Sněmovně reprezentantů bylo dosaženo tento týden po složení přísahy demokratické poslankyně Adelity Grijalvy, více než dva měsíce poté, co vyhrála zvláštní volby v Arizoně po smrti svého otce, který byl dosavadním poslancem.
Demokraté obvinili Mikea Johnsona, předsedu Sněmovny reprezentantů, z úmyslného zdržování přísahy Grijalvy ve snaze zabránit petici získat dostatek hlasů k přijetí a zmařit možnost hlasování. Trump loboval v zákulisí, aby zabránil hlasování ve Sněmovně reprezentantů.
Ro Khanna, demokratický poslanec z Kalifornie, předpověděl, že v konečném hlasování by mohlo 40 až 50 republikánů hlasovat pro zveřejnění spisů a spojit se tak s demokraty, kteří budou hlasovat pro. Legislativa by ještě musela projít Senátem, kde je však její schválení nepravděpodobné. Trump, který se loni během volební kampaně nevyjádřil jednoznačně k tomu, zda spisy zveřejní, by mohl vetovat konečný návrh zákona, i kdyby prošel oběma komorami.
Samotná perspektiva hlasování ve prospěch návrhu v republikány ovládané Sněmovně by však mohla pro Trumpa znamenat vážné politické potíže, protože by mohla podnítit volání jeho politické základny po odtajnění spisů a podkopat jejich podporu pro něj.
Politico citovalo Trumpova spojence, který řekl, že nejnovější zveřejnění e-mailů „vytahuje na povrch věci, které jsou pro prezidenta již tak komplikované“.
„Je to jako přidat sůl do jídla – chutě už tam jsou, jen je to všechno zvýrazní,“ řekl tento nejmenovaný spojenec.
Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu, označila zveřejnění e-mailů za „odváděcí kampaň demokratů a liberálních médií“.
„Proto mi kladou otázky o Epsteinovi místo o znovuotevření vlády díky republikánům a prezidentu Trumpovi,“ řekla.
