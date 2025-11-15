Americká armáda plánuje rozdělení Gazy
USA plánují dlouhodobé rozdělení Gazy na „zelenou zónu“ pod izraelskou a mezinárodní vojenskou kontrolou, kde by měla začít rekonstrukce, a „červenou zónu“ s Palestinci, která zůstane v troskách.
Zahraniční síly budou zpočátku nasazeny po boku izraelských vojáků na východě Gazy, přičemž zdevastovaný pás bude rozdělen současnou „žlutou linií“ kontrolovanou Izraelem, jak vyplývá z dokumentů americké armády a ze zdrojů informovaných o amerických plánech.
„V ideálním případě byste chtěli, aby bylo vše celé, že? Ale to je jen přání,“ řekl americký úředník, který si přál zůstat v anonymitě. „Bude to nějakou dobu trvat. Nebude to snadné.“
Plány americké armády vyvolávají vážné otázky ohledně odhodlání Washingtonu proměnit příměří oznámené minulý měsíc v trvalé politické urovnání s palestinskou vládou v Gaze, které slíbil Donald Trump.
Plány pro budoucnost Gazy se mění závratnou rychlostí, což odráží chaotický, improvizovaný přístup k řešení jednoho z nejkomplexnějších a nejobtížněji řešitelných konfliktů na světě a poskytování pomoci, včetně potravin a přístřeší, 2 milionům Palestinců.
Po týdnech, během nichž USA prosazovaly rekonstrukci v podobě oplocených táborů pro malé skupiny Palestinců, označovaných jako „alternativní bezpečné komunity“ (ASC), byly tyto plány tento týden zrušeny, uvedl americký úředník.
„To je momentální pohled na koncept, který byl předložen v určitém okamžiku,“ řekl americký úředník. „Už se od toho odklonili.“
Humanitární organizace, které opakovaně vyjadřovaly velké obavy ohledně modelu ASC, v pátek uvedly, že o změně plánů dosud nebyly informovány.
Bez funkčního plánu pro mezinárodní mírové síly, stažení izraelských vojsk a rozsáhlou obnovu hrozí Gaze po dvou letech ničivé války propadnutí do zapomnění.
Zprostředkovatelé varují před situací, která není „válkou, ale ani mírem“ v rozdělené Gaze, kde dochází k pravidelným izraelským útokům, trvalé okupaci, neexistuje palestinská samospráva a je omezená obnova palestinských domů a komunit.
Vytvoření mezinárodních stabilizačních sil (ISF) je základem Trumpova 20bodového „mírového plánu“. USA doufají, že návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která těmto silám udělí formální mandát, bude schválen na začátku příštího týdne, a očekávají, že následně budou zveřejněny konkrétní podrobnosti o závazcích vojsk.
„Prvním krokem je získat [rezoluci],“ uvedl americký úředník. „Země se nezaváží k pevným závazkům, dokud neuvidí konkrétní znění, které bylo schváleno.“
Trump vyloučil vyslání amerických vojáků na místo, aby připravili půdu pro stažení Izraele, nebo financování rekonstrukce. „USA daly jasně najevo, že chtějí nastavit vizi, ale nechtějí za ni platit,“ uvedl jeden diplomatický zdroj.
Na začátku tohoto měsíce vypracovalo regionální velitelství americké armády Centcom plány na nasazení evropských sil – včetně stovek britských, francouzských a německých vojáků – do jádra ISF.
Zahrnují až 1 500 pěšáků z Velké Británie s odbornými znalostmi v oblasti likvidace bomb a vojenské medicíny a až 1 000 francouzských vojáků, kteří se budou starat o čištění silnic a bezpečnost.
USA také chtěly vojáky z Německa, Nizozemska a severských zemí, aby se postarali o polní nemocnice, logistiku a zpravodajské služby.
Jeden zdroj popsal tyto plány jako „bláznivé“. Po dlouhých misích v Iráku a Afghánistánu by jen velmi málo evropských lídrů bylo ochotno riskovat životy svých vojáků v Gaze, i když slíbili jinou podporu. Pouze Itálie nabídla potenciální příspěvek vojáků.
Dokumenty byly označeny jako neveřejné, což naznačuje, že USA považovaly vojenské plány za vysoce citlivé, a zřejmě se během několika dní střetly s realitou.
Americký úředník uvedl, že údaje uvedené v dokumentech obsahovaly „mnoho nepřesností“ a Washington neočekával, že evropské jednotky budou tvořit jádro ISF, a dodal, že plánování pro Gazu postupuje rychle.
„Je to velmi dynamické. Je to velmi proměnlivé,“ uznal americký úředník. „Jen málo lidí tomu skutečně rozumí a má to pod kontrolou.“
Jordánsko bylo uvedeno jako možný přispěvatel stovek vojáků lehké pěchoty a až 3 000 policistů, i když král Abdalláh výslovně vyloučil vyslání vojáků, protože jeho země je „politicky příliš blízká“ Gaze.
Více než polovina Jordánců je palestinského původu a souhlas s policejním dohledem nad ruinami území v koordinaci s izraelskými silami by byl výbušně nepopulární hrozbou pro národní bezpečnost Jordánska.
Ve čtvrtek americká armáda očekávala hlavní příspěvky od velkoryse široké skupiny označované jako „NATO a partneři“, která zahrnovala země z Evropy, Asie a Středního východu.
Americký „koncepce operace“ pro ISF specifikuje, že vojáci budou sloužit „pouze v zelené zóně“. USA předpokládají, že nasazení „začne v malém“ v omezené oblasti s několika stovkami vojáků a poté se pomalu rozšíří na plnou sílu 20 000 vojáků v celé oblasti.
Nebude operovat na západní straně „žluté linie“, kde Hamás znovu upevňuje svou kontrolu. „Neopustíte [zelenou zónu],“ řekl americký úředník.
Další dokument obsahuje plány na to, aby zahraniční vojáci obsadili přechody podél kontrolní linie po „integraci“ s izraelskými silami rozmístěnými podél ní, což je mise, která pravděpodobně vyvolá znepokojení potenciálních zemí přispívajících vojáky.
Obávají se, že se dostanou do křížové palby mezi Hamásem a izraelskými vojáky, a hranice jsou obvykle potenciálními ohnisky napětí. Obávají se také, že by se tak otevřela cesta k obviněním, že ISF podporuje pokračující izraelskou okupaci Gazy.
Izraelská armáda „zváží podmínky pro stažení“ v pozdější fázi, až bude zajištěna mezinárodní bezpečnost, uvádí plán, aniž by stanovil jakýkoli časový harmonogram.
Znovusjednocení Gazy je součástí procesu „směřování k stabilizaci a trvalému míru a přechodu k civilní správě“, uvedl americký úředník, ale dodal, že není možné stanovit datum, kdy k tomu dojde.
Trumpův 20bodový plán popisuje novou palestinskou policejní sílu jako „dlouhodobé řešení vnitřní bezpečnosti“ pro Gazu, ale američtí plánovači jí přidělili pouze omezenou roli. Návrh počítá s počátečním počtem 200 rekrutů, který se během roku zvýší na 3 000 až 4 000 policistů, což odpovídá pouze jedné pětině plánovaného bezpečnostního nasazení.
Rekonstrukce
Američtí vojenští plánovači také vidí rekonstrukci uvnitř „zelené zóny“ jako součást nejasné cesty k sjednocení Gazy tím, že přesvědčí palestinské civilisty, aby překročili hranici izraelské kontroly.
„Jak se věci vyvíjejí a vy vytváříte podmínky pro významný pokrok v rekonstrukci, budete mít civilisty z Gazy, kteří se tam přestěhují a začnou prosperovat,“ řekl americký úředník. „Lidé řeknou: ‚Hej, to chceme‘, a tak se to vyvine tímto směrem. Nikdo nemluví o vojenské operaci, která by to vynutila.“
Avšak i vymezení „zelené zóny“ v Gaze s sebou nese riziko srovnání s Irákem a Afghánistánem, kde se tento výraz stal synonymem pro vojenské neúspěchy USA.
V Bagdádu a Kábulu byly zelené zóny enklávy obklopené betonovými protivýbuchovými bariérami, kam se západní síly a jejich místní spojenci stáhli, aby unikli násilí, které jejich mise vyvolala v okolních komunitách.
Plán využít pomoc k nalákání obyvatel Gazy do oblasti pod izraelskou kontrolou po dvou letech války, kterou komise OSN označila za genocidu, připomíná jiné katastrofální politiky USA z těchto konfliktů.
Asi deset let předtím, než Talibán obsadil Kábul, USA prohlásily, že do jižního Helmandu přinášejí „vládu v krabici“, aby si získaly civilisty. Provincie však zůstala baštou povstalců.
Trumpův 20bodový plán se zavazuje k demilitarizaci palestinských frakcí v Gaze a k případnému stažení Izraele do „bezpečnostního perimetru“ vymezeného z palestinského území. To by mělo být usnadněno ISF a umožnilo by zahájení obnovy „ve prospěch obyvatel [Gazy]“.
Potřeba rekonstrukce je naléhavá, protože podle údajů OSN bylo ve válce poškozeno nebo zničeno více než 80 % budov v Gaze, včetně téměř všech škol a nemocnic.
Více než měsíc po uzavření příměří Izrael nadále omezuje dodávky pomoci do Gazy, včetně zákazu základních potřeb, jako jsou tyče do stanů, které klasifikuje jako „dvojího užití“, protože podle něj mohou být použity pro vojenské účely.
