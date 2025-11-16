Trump prý bude žalovat BBC o "pět miliard liber"
16. 11. 2025
The BBC’s silly and unnecessary editing mistake does not change the FACT that Trump encouraged and inspired the violence that led to death and devastation on Jan 6 after he LOST the election. That should be made clear in all communications to his Mafia style lawyers and to the…— ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) November 15, 2025
Pozn. JČ: Nesoiuhlasím s Campbellem, že to byla redakční chyba. Jak sakra to měli jinak sestříhat? Celý Trumpův hodonový projev vysílat nemohli. Trump skutečně v závěru svého projevu zdůraznil "Fight like hell!", "Bojujte jako čerti!" Kongresové vyšetřování zjistilo, že byl vinný vyvoláním násilí při útoku na Kongres.
Trump bude pokračovat v soudním sporu s BBC: Tři odborníci vysvětlují, proč by mohl mít potíže s vítězstvím
Vítězství v tomto případě bude „jako pokus o chycení tornáda lasem“, řekl jeden právník specializující se na mediální právo.
Donald Trump potvrdil, že plánuje žalovat BBC o 1 až 5 miliard dolarů za úpravu jeho projevu v zpravodajském pořadu Panorama.
Společnost uvedla, že spojení dvou částí jeho projevu bylo „chybným rozhodnutím“ a že pořad „nebude v této podobě znovu vysílán na žádné platformě BBC“.
„Musíme to udělat, oni sami přiznali, že podváděli,“ řekl Trump novinářům v sobotu v noci.
Podle tří odborníků však nebude soudní spor snadný.
„Podat žalobu je snadné,“ řekl Mark Stevens, právník specializující se na mediální právo ve společnosti Howard Kennedy.
„Vyhrát ji je v tomto případě jako snažit se chytit lasem tornádo: technicky je to možné, ale budete potřebovat víc než jen kovbojský klobouk.“
Proč by tedy bylo tak těžké tento případ vyhrát?
Kde došlo ke škodě?
Epizoda pořadu Panorama nebyla vysílána v USA, což může žalobu Donalda Trumpa zkomplikovat.
„Aby byla žaloba za pomluvu úspěšná, musí ke škodě dojít v místě, kde je případ projednáván,“ řekl Stevens.
„Je těžké argumentovat [pro] poškození reputace v jurisdikci, kde materiál nebyl vysílán.“
Trump bude také muset prokázat, že jeho pověst utrpěla skutečnou újmu.
„Jeho pověst však v této věci byla poškozena již dříve,“ řekl Stevens.
„Kolem 6. ledna došlo k soudním rozhodnutím, slyšením v Kongresu a celosvětovému mediálnímu pokrytí. Přisuzovat odpovědnost za jakoukoli další újmu BBC se jeví jako dost chabé.“
Byla chyba úmyslná?
Abyste mohli v USA někoho žalovat za pomluvu, musíte prokázat, že to udělal úmyslně – nebo se „zlovolným úmyslem“.
To může být podle Alana Rusbridgera, redaktora časopisu Prospect a bývalého šéfredaktora deníku Guardian, těžké prokázat.
„Prostě si nemyslím, že to dokáže,“ řekl.
Od roku 1964 musí američtí veřejní činitelé prokázat, že to, co bylo proti nim řečeno, bylo řečeno „s vědomím, že je to nepravda, nebo s bezohledným přehlížením pravdy“.
„Pokud novinář udělá chybu, [a] v tomto případě se jasně jednalo o chybu, a pokud to skončí tím, že jeho zaměstnavatel bude muset zaplatit 1 miliardu, 2 miliardy nebo 3 miliardy dolarů, bude to mít na žurnalistiku strašlivý odrazující účinek.
„Pokud Trump nedokáže prokázat, že ten, kdo tento film sestříhal, tak učinil se zlým úmyslem, je případ jasný.“
Žaluje o příliš vysokou částku?
Trump říká, že bude žalovat o 1 až 5 miliard dolarů, což bývalý právní korespondent BBC Clive Coleman označil za „velmi fantazijní“.
„Myslím si, že je to velmi fantazijní, protože bude muset prokázat, že utrpěl škodu na reputaci v hodnotě miliard dolarů.
Víme, že k tomu došlo v roce 2020, kdy byl projev pronesen. Poté se mu dařilo v podnikání a samozřejmě byl znovu zvolen prezidentem USA.“
„Trump čelí při žalobě na BBC opravdu velkým překážkám“
Coleman však doporučil, aby se BBC pokusila „tuto záležitost co nejrychleji uzavřít“.
„Soudní spor je vždy obchodním rozhodnutím a rozhodnutím, které se týká reputace,“ řekl.
„Právní procesy vedoucí k soudnímu řízení jsou dlouhé a náročné a do té doby se o nich bude v médiích pravidelně hovořit.“
Diskuse