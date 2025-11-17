Archeologové našli starověké nástroje, které jsou v rozporu s časovou osou civilizace
17. 11. 2025
Pravděpodobně to vyžadovalo technologický pokrok v mořeplavbě nad rámec toho, co bylo v paleolitu považováno za pravděpodobné. Tito odborníci však mohou mít překvapivou novou odpověď díky výzkumu, který ukazuje, že starověcí lidé na Filipínách a ISEA možná zvládli mořeplavbu mnohem dříve než kdokoli jiný.
Klíčové archeologické důkazy přicházejí ve formě kamenných nástrojů vykopaných na nalezištích na Filipínách, v Indonésii a ve Východním Timoru, které ukazují silné důkazy o tom, že již před 40 000 lety existovala technologická vyspělost těchto starověkých mořeplavců, která konkuruje mnohem pozdějším civilizacím. Ve studii publikované v Journal of Archaeological Science vědci z Ateneo de Manila University zpochybňují obecně přijímané přesvědčení, že paleolitický technický pokrok byl soustředěn v Africe a Evropě.
Dokázat historii mořeplavby představuje ošemetný úkol, protože organické dřevo a vlákna, která by pravděpodobně byla použita při konstrukci paleolitických plavidel, se v archeologických záznamech dochovala jen zřídka. Tyto kamenné nástroje nabízejí novou cestu. Nejnovější objev podle studie ukazuje stopy rostlinného zpracování, které zahrnuje "extrakci vláken nezbytných pro výrobu lan, sítí a vazeb nezbytných pro stavbu lodí a rybolov na otevřeném moři".
Přidejte k tomu objev rybářských háčků, závaží, sítí a pozůstatků hlubokooceánských ryb, jako jsou tuňáci a žraloci, a tato archeologická naleziště představují bohatý průzkum zjevně silné námořní kultury.
"Pozůstatky velkých dravých pelagických ryb na těchto místech naznačují schopnost pokročilého mořeplavectví a znalost sezónnosti a migračních tras těchto druhů ryb," napsali autoři studie. Sbírka pozůstatků ryb a nástrojů "naznačuje potřebu silných a dobře vyrobených provazů pro lana a rybářské vlasce k lovu mořské fauny".
Vzhledem k tomu, že archeologické nálezy ukazují na sofistikovanou metodu hlubokomořského rybolovu, autoři studie se domnívají, že starověcí mořeplavci stavěli lodě z organických materiálů a drželi je pohromadě rostlinnými lany. Stejná lanová technologie byla poté přizpůsobena pro samotný rybolov.
I když je široce přijímáno, že přítomnost zkamenělin a artefaktů na řadě ostrovů poskytuje důkaz, že raní moderní lidé se pohybovali po otevřeném moři, autoři studie bojují proti převládající teorii, že prehistorické migrace byly provedeny pasivními mořskými driftery na bambusových vorech. Spíše předpokládají, že pohyb pocházel od vysoce kvalifikovaných navigátorů vybavených znalostmi a technologiemi k cestování do vzdálených míst nad hlubokými vodami.
"Identifikace materiálů pro stavbu lodí prostřednictvím přímých či nepřímých důkazů je zásadní pro pochopení pohybů napříč a uvnitř ostrovních prostředí," napsali autoři ve studii.
"Přítomnost tak pokročilé námořní technologie v prehistorické ISEA zdůrazňuje vynalézavost raných filipínských národů a jejich sousedů," uvedli autoři ve svém prohlášení, "jejichž znalosti stavby lodí pravděpodobně učinily region centrem technologických inovací před desítkami tisíc let a položily základy námořních tradic, které v regionu dodnes prosperují."
Zdroj v angličtině: ZDE
