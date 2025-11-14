Izraelský prezident odsoudil „šokující“ útoky osadníků na okupovaném Západním břehu
14. 11. 2025
Náčelník armády Eyal Zamir prohlásil, že Izrael „nebude tolerovat kriminální chování“, zatímco USA vyjádřily obavy, že násilí osadníků může ohrozit příměří v Gaze.
Izraelský prezident Isaac Herzog a náčelník armády Eyal Zamir odsoudili rostoucí počet útoků izraelských osadníků na Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu v ojedinělém veřejném odsudku toho, co se stalo každodenním cyklem násilí, často podporovaným izraelskou armádou.
Herzog ve středu označil útoky za „šokující a závažné“ a přidal tak vzácný a silný hlas k dosud velmi umírněné kritice násilí osadníků ze strany nejvyšších izraelských představitelů, které zahrnuje zabíjení a bití civilistů a ničení jejich majetku.
Dozens of extremist Israeli settlers have set fire to Palestinians' vehicles and other property in the West Bank.— Channel 4 News (@Channel4News) November 12, 2025
Israel's military chief insisted such violence would "not be tolerated". pic.twitter.com/QL6hIspaIo
Ve čtvrtek skupina izraelských osadníků podle agentury Wafa zničila mešitu poblíž města Salfit na okupovaném Západním břehu.
Agentura s odvoláním na místního aktivistu uvedla, že izraelští osadníci vylili hořlavou látku u vchodu do mešity a na její stěny napsali rasistické nadávky. Podle zprávy pomohli obyvatelé uhasit oheň, než se rozšířil po celé mešitě.
Desítky maskovaných izraelských osadníků v úterý zaútočily na palestinské vesnice na Západním břehu, zapálily vozidla a další majetek a poté se střetly s izraelskými vojáky.
Herzog uvedl, že násilí, kterého se dopustila „hrstka“ pachatelů, „překračuje červenou čáru“, a v příspěvku na sociálních sítích dodal, že „všechny státní orgány musí jednat rozhodným způsobem, aby tento jev vymýtily“.
Zamir rovněž ostře odsoudil nedávný prudký nárůst útoků.
„Jsme si vědomi nedávných násilných incidentů, při nichž izraelští civilisté napadli Palestince a Izraelce,“ citovala Zamira ve středu izraelská armáda.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že se obává, aby nedávné násilí izraelských osadníků na Západním břehu Jordánu nepřesáhlo hranice a nepodkopalo mírové úsilí USA v Gaze.
„Doufám, že ne,“ řekl Rubio novinářům po schůzce ministrů zahraničí skupiny G7 v Kanadě, když byl dotázán, zda by tyto události mohly ohrozit příměří v Gaze.
„Neočekáváme to. Uděláme vše, co je v našich silách, aby se tak nestalo.“
Při úterních incidentech osadníci zaútočili na vesnice Beit Lid a Deir Sharaf, kde zapálili čtyři mléčné kamiony, zemědělskou půdu, plechové boudy a stany patřící beduínské komunitě.
Palestinský představitel Muayyad Shaaban uvedl, že útoky byly součástí kampaně, jejímž cílem je vyhnat Palestince z jejich země, a obvinil Izrael, že osadníkům poskytuje ochranu a imunitu.
Izraelská policie uvedla, že čtyři Izraelci byli zatčeni za to, co popsala jako „extremistické násilí“.
Ověřené video ukazuje několik hořících vozidel, zatímco Palestinci se snaží uhasit plameny.
Izraelští vojáci byli také napadeni skupinou osadníků a bylo poškozeno vojenské vozidlo. To je vzácný jev, protože osadníci řádí beztrestně, často s podporou armády.
„Pokračující cyklus teroru“
Izraelské síly a osadníci provedli minulý měsíc na Západním břehu 2 350 útoků v rámci „pokračujícího cyklu teroru“, uvedla minulý týden Komise pro kolonizaci a odpor proti zdi (CRRC) Palestinské samosprávy.
Šéf CRRC Mu'ayyad Sha'ban uvedl, že izraelské síly provedly 1 584 útoků – včetně přímých fyzických útoků, demolice domů a vykořenění olivovníků – přičemž většina násilí se soustředila na provincie Ramalláh (542), Nablus (412) a Hebron (401).
Útoky osadníků se často stupňují během sklizně oliv od září do listopadu, což je pro mnoho palestinských rodin klíčové období roku, které představuje hlavní zdroj příjmů.
V pondělí izraelská lidskoprávní organizace B'Tselem uvedla, že osadníci útočí na Palestince „denně“, včetně „střelby, bití a vyhrožování obyvatelům, házení kamenů, zapalování polí, ničení stromů a úrody, krádeží produktů, blokování silnic, vnikání do domů a pálení aut“.
Izraelské osady jsou komunity výhradně pro Židy, postavené na palestinské půdě, kterou Izrael obsadil v roce 1967. Podle mezinárodního práva jsou nelegální.
Dnes žije 600 000 až 750 000 osadníků ve více než 250 osadách a předních stanicích na Západním břehu a v okupovaném východním Jeruzalémě. Mnohé z nich se nacházejí v blízkosti palestinských měst a vesnic, což často vede k napětí a přísným omezením pohybu Palestinců.
