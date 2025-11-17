Irácké kmenové střety zabily osm lidí

17. 11. 2025

čas čtení 1 minuta
Kmenové střety o zemědělskou půdu ve středním Iráku si vyžádaly osm obětí a dalších devět bylo zraněno, sdělil v sobotu AFP bezpečnostní představitel provincie Wasit.

Spor vypukl brzy ráno ve vesnici Chešan mezi členy beduínského kmene, uvedl úředník a požádal o anonymitu, protože nebyl oprávněn informovat média.

"Osm lidí bylo zabito a dalších devět zraněno," uvedl úředník a dodal, že všichni byli zapojeni do bojů.

Bezpečnostní síly oblast obklíčily, i když potyčky dosud neustaly.

Kmenové spory jsou v Iráku běžné, v zemi plné zbraní, kde se drobné hádky mohou změnit v smrtící střety.

Kmeny mají značný vliv a často fungují podle vlastních morálních a soudních kodexů, přičemž vlastní obrovské zásoby zbraní.

Irák teprve nedávno začal znovu nabývat stability po desetiletích násilí, které následovalo po invazi vedené USA v roce 2003, jež svrhla dlouholetého vládce Saddáma Husajna.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
192

Diskuse

Obsah vydání | 14. 11. 2025