Irácké kmenové střety zabily osm lidí
17. 11. 2025
Spor vypukl brzy ráno ve vesnici Chešan mezi členy beduínského kmene, uvedl úředník a požádal o anonymitu, protože nebyl oprávněn informovat média.
"Osm lidí bylo zabito a dalších devět zraněno," uvedl úředník a dodal, že všichni byli zapojeni do bojů.
Bezpečnostní síly oblast obklíčily, i když potyčky dosud neustaly.
Kmenové spory jsou v Iráku běžné, v zemi plné zbraní, kde se drobné hádky mohou změnit v smrtící střety.
Kmeny mají značný vliv a často fungují podle vlastních morálních a soudních kodexů, přičemž vlastní obrovské zásoby zbraní.
Irák teprve nedávno začal znovu nabývat stability po desetiletích násilí, které následovalo po invazi vedené USA v roce 2003, jež svrhla dlouholetého vládce Saddáma Husajna.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse