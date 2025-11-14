Peskov řekl, že Rusko bude pokračovat ve válce

14. 11. 2025

Dmitrij Peskov, mluvčí prezidenta Vladimira Putina, řekl, že Ruská federace bude pokračovat ve válce proti Ukrajině, pokud nebude příležitost k jednání. Informovala o tom ruská agentura TASS.

První náměstek ministra zahraničních věcí Ukrajiny Serhij Kyslycja v komentáři pro The Times zveřejněném 11. listopadu uvedl, že mírové rozhovory s Ruskem letos v Istanbulu skončily téměř bez výsledku, takže byly nyní zastaveny.

Peskov označil Kyslycovo prohlášení za "smutné".

"Prohlášení Kyjeva o ukončení jednání formalizovalo jeho neochotu pokračovat v kontaktech," řekl.

Putinův mluvčí se také domnívá, že Ukrajina se dříve nebo později bude muset vrátit k jednáním, ale z mnohem horší pozice.

Zástupce Ruska přitom nesouhlasí s názorem amerického ministra zahraničí Marca Rubia, že Rusko nechce mír.

"Ruská federace chce mír a je otevřena řešení konfliktu na Ukrajině politickým a diplomatickým způsobem," zdůraznil Peskov.

Tiskový tajemník komentoval nepřátelství Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k projevům ruského historika Vladimira Medinského, kterého Putin jmenoval do čela kontaktní skupiny z Moskvy při jednáních, a poznamenal, že naslouchání partnerovi je otázkou diplomacie a dobrých mravů, a zároveň zdůraznil, že Kyjev k tomu nepřistupuje dostatečně. Dodal, že Kreml považuje Medinského přednášky za hluboké a smysluplné a kritický postoj Kyjeva k historickým exkurzím je údajně vnímán jako nedorozumění.

