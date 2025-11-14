Peskov řekl, že Rusko bude pokračovat ve válce
14. 11. 2025
První náměstek ministra zahraničních věcí Ukrajiny Serhij Kyslycja v komentáři pro The Times zveřejněném 11. listopadu uvedl, že mírové rozhovory s Ruskem letos v Istanbulu skončily téměř bez výsledku, takže byly nyní zastaveny.
Peskov označil Kyslycovo prohlášení za "smutné".
"Prohlášení Kyjeva o ukončení jednání formalizovalo jeho neochotu pokračovat v kontaktech," řekl.
Putinův mluvčí se také domnívá, že Ukrajina se dříve nebo později bude muset vrátit k jednáním, ale z mnohem horší pozice.
Zástupce Ruska přitom nesouhlasí s názorem amerického ministra zahraničí Marca Rubia, že Rusko nechce mír.
"Ruská federace chce mír a je otevřena řešení konfliktu na Ukrajině politickým a diplomatickým způsobem," zdůraznil Peskov.
Tiskový tajemník komentoval nepřátelství Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k projevům ruského historika Vladimira Medinského, kterého Putin jmenoval do čela kontaktní skupiny z Moskvy při jednáních, a poznamenal, že naslouchání partnerovi je otázkou diplomacie a dobrých mravů, a zároveň zdůraznil, že Kyjev k tomu nepřistupuje dostatečně. Dodal, že Kreml považuje Medinského přednášky za hluboké a smysluplné a kritický postoj Kyjeva k historickým exkurzím je údajně vnímán jako nedorozumění.
Zdroj v ruštině: ZDE
