Pro Jindřicha Šídla: Jak "protiizraelská" je společnost BBC
14. 11. 2025
čas čtení
8 minut
Stav děsu, ve kterém žijí tito ubozí vedoucí pracovníci BBC,
protože říkali, že nelze věři organizaci Amnesty International. Nelze
věřit OSN. Šéf BBC rezignoval kvůli obviněním, že tato televizní stanice není jen proti Trumpovi, ale také proti Izraeli. Chystáte se žalovat BBC?
Myslím, že musím, proč ne? Protože podvedli veřejnost.
K
diskusi se mnou se připojil zkušený novinář Peter Oborne, který právě
napsal knihu zkoumající roli britských médií a jejich zpravodajství o
Gaze. Petere, myslíte si, že BBC je pro-palestinská?
Existuje
teze, že BBC není jen nakloněna Palestině, ale aktivně podporuje Hamás.
Tato teze je velmi rozšířená a je samozřejmě základem rozsáhlého
dokumentu, který údajně napsal Michael Prescott a který se před týdnem
záhadně objevil v deníku Daily Telegraph.
Michael Prescott: Jsem reportér, který odhalil zaujatost BBC.
Uniklý
dokument obvinil arabskou službu BBC z bagatelizace utrpení Izraelců ve
svém zpravodajství o válce v Gaze. V tomto dokumentu, který Michael
Prescott předložil BBC, uvádí zejména obvinění, že arabská služba BBC
sympatizuje s Hamasem. Co si o tom myslíte?
Nezávislá zpráva pana Prescotta, nezapomeňte, že se jedná o nezávislou zprávu, protože teď studuji střední část, jsem dočetl tuto zprávu a ověřil fakta. A pro pana Prescotta to nevypadá dobře.
Nejste přesvědčen?
V okamžiku, kdy čtu důkazy a ověřuji fakta, je třeba zdůraznit jednu důležitou věc. Je to napsané zcela z proizraelského pohledu. On vlastně ani neuvažuje o tom, že by BBC mohla být proizraelská a předkládá důkazy, které jsou obrovské. Nepředkládá důkazy, které tak krásně prezentovalo například Centrum pro monitorování médií. Pokud jste žid nebo Izraelec, dostane se vám v mainstreamových západních médiích, konkrétně v BBC, třicetkrát více pozornosti než palestinskému Arabovi. Zvláštní je, že Avi Shlaim se v mainstreamové BBC nikdy neobjevil. Kdo je předním odborníkem na Izrael na Blízkém východě? Je to emeritní profesor mezinárodních vztahů na Oxfordu, je v Oxfordu, píše v Austinu a ví o tomto tématu víc než kdokoli jiný. Přijde mi velmi podivné, že on a Elan Pape nebyli vůbec do BBC pozváni. Zatímco všichni ti hlasití lidé, kteří ve skutečnosti nic nevědí, ti, co nic nevědí, ale šokují.
Izraelští profesoři nejsou kvalifikovaní k tomu, aby byli interviewováni na BBC.
Jsou to židé, sloužili v izraelské armádě, celý život studovali Izrael, ale BBC je nechce slyšet a musíte dojít k závěru, že je to proto, že jsou kritici Izraele.
Vaše kniha mi také velmi pomohla, protože poukazuje na další historické příklady z posledních asi 20 let, kdy se novináři BBC ve výjimečných případech snažili být kritičtější nebo alespoň objektivní vůči tomu, co Izrael dělá. Můžete nám říct, jaké reakce vyvolalo to, že se snažili dělat svou práci?
Procházím dlouhým, trvalým tlakem zaměřeným na všechny novináře, ale myslím, že zvláštní zájem je o BBC, Olgu Guerinovou nebo Jeremyho Bowena, [slavné] reportéry BBC z Blízkého východu, kteří byli terčem různých proizraelských organizací v nulových letech, stejně jako [slavný britský novinář] Jonathan Dimbleby, který se jich zastal. Zajímavé však je, že BBC obecně řečeno před 20 lety izraelskému tlaku odolala. Ale za poslední dva roky je tímto tlakem paralyzována. To je dobře zdokumentováno. Mám na mysli Bena De Perv tom historickém článku, který napsal v týdeníku The Observer, protože, jak si vzpomínáte, byl producentem filmu o lékařích z Gazy, který BBC nakonec zakázala.
Film: Jsme na operačním sále, v úplné tmě, bez vody, bez elektřiny. Ale máme hrdiny, chirurgy v Gaze.
Když Izrael bombardoval Gazu, stovky palestinských lékařů a zdravotníků odmítly opustit své nemocnice.
Jeho popisy rozhovorů s redakcí BBC jsou velmi mrazivé. Izrael by řekl, víte, nemůžete věřit Amnesty International. Nemůžete věřit OSN. A podle Bena je to velmi zajímavé. BBC to téměř uchvátilo, protože mu říkali, že nemůžete věřit Amnesty International. Nemůžete věřit OSN. To je fascinující. V jakém stavuděsu žijí tito ubozí vedoucí pracovníci BBC, pomyslím si, protože jsem o tom rozhovoru přemýšlel. Protože jsem s nimi mluvil a nejprve jsem si myslel, že jsou prostě zaujatí, víte. Ale už si to nemyslím. Prostě si myslím, že nevědí, o čem mluví. Nemyslím si, že rozumějí, a je těžké pochopit, víte, jaká je pravda v terénu a jak Izrael funguje a jaké jsou jeho postupy, jak funguje okupace a tak dále. I když v hloubi duše si myslím, že... když jsou Izraelci respektovaní, jsou spojenci Británie, tak se člověk trochu diví, možná ne u těch politicky korektních typů z BBC, ale u některých lidí v jiných pozicích je podle mě cítit skrytý rasismus.
A proč média více neprotestují proti těmto proizraelským lobbistickým skupinám a nátlakovým skupinám, které se pravidelně snaží umlčet reportéry?
No, média jsou na stejné straně jako tyto nátlakové skupiny. Zrovna včera nebo předevčírem se objevilo video, na kterém byl vysoký manažer z BBC, Raphael Behr. Byl na nějakém výletě s Mossadem.
Raphael Behr: Vědět, že tito lidé provádějí takové fantastické operace, to je opravdu něco, na co můžete být nesmírně hrdí. Rozhodně, když o tom mluvím, mám z toho ještě teď husí kůži.
Zajímavé je, že žádný britský mainstreamový deník o tom neinformoval. Teď si zkusme udělat myšlenkový experiment. Představte si, že by bezpečnostní korespondent BBC šel do vysílání a řekl: „Oh, britská rozvědka MI6 mě někam odvezla. Jsou to tak chytří lidé.“ Musel by být smutný, protože by viděl, že my Britové přijímáme, že MI6 je na naší straně, ale nemůžete být zajati organizací. Nemůžete o nich blouznit. To prostě nejde. A myslím, že kdyby takhle mluvil o MI6, musel by rezignovat. Protože mluví o Mossadu, je to naprosto v pořádku. Ostatní lidé prostě odvrátili zrak.
Ve vaší knize a v Declassified jsme zdokumentovali spolupráci britské armády s Izraelem během genocidy, sdílení zpravodajských informací a téměř denní sledovací lety, které Royal Air Force vysílala nad Gazu. Nyní vyšlo najevo, že Starmerova vláda skutečně pozastavila sdílení některých zpravodajských informací s USA v Karibiku kvůli obavám z bombardování lodí, které údajně převážely drogy do USA. Co si o tom myslíte? Často si totiž říkáme, že nemůžeme Izrael naštvat, protože by to mohlo naštvat USA. V tomto případě jsme se ale postavili USA kvůli tomu, co dělají v Karibiku.
Myslím, že je to velmi nápadné. A myslím, že se o tom dost nemluví, ale Británie nikdy neřekla, že Izrael páchá válečné zločiny. Nejblíže jsme se k tomu dostali loni v září. Řekli jsme, že existuje riziko páchání válečných zločinů. Myslím, že to řekl David Lammy. No, důkazy jsou prostě zdrcující. Myslím, že důvod, proč se Sir Keir Starmer rozhodl to neudělat, je ten, že jakmile řekne, že byly spáchány válečné zločiny, budeme muset dramaticky změnit naše vztahy s Izraelem. Určitě bychom přestali dodávat zbraně. A to je něco, co zjevně nechce udělat. A myslím, že to má méně co do činění s Izraelem než s jeho vztahem se Spojenými státy. Ale je zajímavé, že je připraven ohrozit britské zpravodajské vztahy, které považuje za naprosto posvátné, se Spojenými státy kvůli jedné věci ve Venezuele, ale ne kvůli Izraeli?
Děkujeme, Petere, že jste si dnes udělal čas a promluvil s Declassified o své knize. Pokud jste ji ještě nečetli, kniha Complicit je v prodeji a Peter je také jedním z našich přispěvatelů do Declassified, takže v budoucnu uvidíte více jeho článků na našem webu.
