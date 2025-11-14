E-maily odhalují, že Jeffrey Epstein a jeho spolupracovník diskutovali o „dívkách“ a cestování
14. 11. 2025
Odhalení přichází navzdory tomu, že americké ministerstvo spravedlnosti bagatelizuje možnost, že by do Epsteinova zneužívání nezletilých dívek byli zapojeni i další muži
Zatímco americké ministerstvo spravedlnosti Donalda Trumpa bagatelizuje možnost, že by do zneužívání dospívajících dívek Jeffreyem Epsteinem byli zapojeni i další muži, e-mail zveřejněný 12. listopadu v rámci vyšetřování Epsteina výborem pro dohled Sněmovny reprezentantů ukazuje výměnu zpráv mezi zesnulým finančníkem a jeho spolupracovníkem, ve které diskutují o „dívkách“ a o cestování.
Epstein poslal 23. července 2010 spolupracovníkovi e-mail s dotazem „jaký máš program?“ Ten mu následujícího rána odpověděl: „jméno druhé dívky je [redigováno]“. Pokusy identifikaci a kontaktování tohoto spolupracovníka byly neúspěšné.
Téhož odpoledne spolupracovník také napsal: „Můžeš mi zavolat? Jsem s Tigranem, rád by se s tebou setkal, je tu se mnou na Ibize s 8 špičkovými dívkami, řekl, že by s tebou rád něco vybudoval můžeš přijet na Ibizu, máme obrovský dům, nebo jak to můžeme zorganizovat setkání, dokonce i Jean Luc by mohl udělat skvělý obchod má k dispozici ty nejúžasnější topmodelky, řekl jsem mu, aby s nikým nic nedomlouval, než se s tebou setká.“
„Přestal spolupracovat s IMG a Trumpem, prosím, zavolej mi a dej mi vědět, jaké máš plány, srdečně zdravím,“ napsal spolupracovník, zřejmě s odkazem na Jeana-Luca Brunela, francouzského modelingového agenta a Epsteinova přítele.
Epstein v řetězci napsal: „Zítra večer budu v Paříži.“
Několik hodin po e-mailu zmiňujícím „8 nejlepších dívek“ napsal spolupracovník: „Můžete přijet na Ibizu nebo nám poslat letenky, abychom mohli přijet s Tigranem a pěti dívkami do Paříže, protože mají zpáteční letenky z Barcelony, bylo by skvělé, kdybyste nám mohl zařídit letenky do Paříže, dejte mi prosím vědět, abychom se mohli zorganizovat.“
Úřady zatkly Brunela v prosinci 2020 na letišti Charlese de Gaulla pro podezření ze zločinů, včetně údajného znásilnění a sexuálního napadení nezletilých a obchodování s nezletilými dívkami za účelem sexuálního vykořisťování. Brunel, který byl podezřelý z poskytování dospívajících dívek Epsteinovi, byl v únoru 2022 nalezen mrtvý ve vězení, zřejmě po sebevraždě.
K výměně e-mailů došlo téměř přesně rok poté, co byl Epstein propuštěn z vězení na Floridě, kde si odpykával krátký trest za navádění k prostituci a navádění k prostituci nezletilých.
Nic v těchto e-mailech nenasvědčuje tomu, že by Trump byl přítomen nebo se účastnil předmětné diskuse. Trump, který byl s Epsteinem přáteli před zjevným rozkolem před asi 15 lety, popřel jakékoli protiprávní jednání.
Trump je již měsíce zatížen svými vazbami na Epsteina, a to především kvůli tomu, jak jeho ministerstvo spravedlnosti vedlo vyšetřování.
Úředníci ministerstva spravedlnosti v červenci uvedli, že jejich vyšetřování Epsteinových vyšetřovacích spisů „neodhalilo žádné další třetí strany, které by byly obviněny z protiprávního jednání“, a že „toto systematické přezkoumání neodhalilo žádný usvědčující ‚seznam klientů‘“.
„Nebyly také nalezeny žádné věrohodné důkazy o tom, že Epstein v rámci svých aktivit vydíral prominentní osobnosti. Neobjevili jsme žádné důkazy, které by mohly být základem pro vyšetřování proti neobviněným třetím stranám,“ uvádí se dále v memorandu.
Memorandum je v rozporu s tvrzeními Epsteinových žalobců, kteří uvedli, že se na jeho zneužívání podíleli i další lidé. Trumpovi političtí spojenci a příznivci, z nichž mnozí věří, že Epstein spolupracoval s významnými osobnostmi při obchodování s dospívajícími dívkami, byli rozhořčeni, protože prezident slíbil, že dokumenty zveřejní.
Jméno prezidenta se opakovaně objevuje v dalších dokumentech, které ve středu zveřejnili členové dozorčího výboru. Demokraté z dozorčího výboru zveřejnili e-mailovou korespondenci s Epsteinem z let 2011, 2015 a 2019.
V této korespondenci Epstein popsal Trumpa jako „psa, který neštěkal“. Také tvrdil, že Trump „strávil hodiny“ v jeho domě s jednou z Epsteinových obětí; Epstein také tvrdil, že Trump „samozřejmě“ „o dívkách věděl“.
20 000 stran dokumentů zveřejněných republikány z dozorčího výboru o několik hodin později naznačovalo, že Epstein byl o Trumpovi informován. Epstein a jeho pilot si vyměňovali e-maily o Trumpových leteckých cestách v souvislosti s jeho vlastní dopravou; zdálo se také, že sledoval zprávy o politických výzvách prezidenta.
Tyto zprávy také ukázaly, že Epstein o Trumpovi mluvil hanlivě. Epstein v prosinci 2018 napsal bývalému ministru financí Larrymu Summersovi, že „Trump je na hranici šílenství. Dersh je o pár metrů dál od hranice, ale ne o moc“ – zjevná narážka na jeho bývalého právníka Alana Dershowitze.
Summers řekl: „Zblázní se Trump?“
„Není to pro něj nový jev. V minulosti mu bylo řečeno, aby nevycházel ze svého bytu. Tak se dostal z téměř osobního bankrotu. Jeho síla je pozoruhodná. Je pod tlakem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ řekl Epstein. „Doufám, že někdo z jeho blízkých bude obviněn, ale nejsem si jistý, jinak ho tlak neznámého donutí dělat šílené věci.“
Když byla ve středu požádána o komentář, mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová řekla: „Tyto e-maily doslova nic nedokazují.“
Dříve toho dne tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová řekla, že demokraté „selektivně dali e-maily liberálním médiím, aby vytvořili falešný příběh, který by očernil prezidenta Trumpa“. Leavittová také řekla, že neznámou obětí zmíněnou v těchto e-mailech byla Virginia Giuffreová, o které poznamenala, že „opakovaně tvrdila, že prezident Trump se nijak nepodílel na žádném protiprávním jednání“.
„Trump vyhodil Jeffreyho Epsteina ze svého klubu před desítkami let za to, že se choval nevhodně k jeho zaměstnankyním, včetně Giuffreové,“ řekla Leavittová. „Tyto příběhy nejsou nic jiného než snaha v dobré víře odvést pozornost od historických úspěchů prezidenta Trumpa a každý Američan se zdravým rozumem prokoukne tento podvod a jasnou snahu odvést pozornost od opětovného otevření vlády.“
Požádána o komentář k výměně, která zmiňuje „dívky“, Jacksonová, mluvčí Bílého domu, řekla: „Tyto e-maily doslova nic nedokazují. Liberální média se zoufale snaží využít tuto demokratickou snahu odvést pozornost, aby mohly mluvit o čemkoli jiném než o tom, že demokraté byli prezidentem Trumpem v boji o uzavření vlády naprosto poraženi. Nenecháme se odvést pozornost a celá administrativa bude i nadále plnit sliby, na jejichž základě byl prezident zvolen, včetně slibu „Making America Affordable Again“ (Učinit Ameriku opět dostupnou).“
