Pokles podpory pro Donalda Trumpa nemusí být pro demokracii jen dobrou zprávou

15. 11. 2025 / Milan Čech

Na první pohled to vypadá jako zadostiučinění a cesta z pekla zpět. K rozumu a demokracii. Třetina republikánů se podle posledních průzkumů odklání od Donalda Trumpa. Sítě, které mu dříve tak aktivně tleskaly nejsou zdaleka tak aktivní. Konspirační komunita ve všech jejích podobách, která stojí za jeho zvolením a mocí, se nyní částečně staví proti němu a hádá se o jeho možné vazby na Jeffreyho Epsteina, a i ty nejhlasitější a nejšílenější trumpistické hlásné trouby – v čele s Marjorie Taylor Greene – se od něj distancují. MTG skutečně není návratem rozumu. Je to maňásek nejvyššího konspiračního šílenství na sítích. To, že se staví proti svému dřívějšímu bohu, znamená jediné – má ještě jednoho, vyššího boha. I když o něm možná ani neví, protože pro její dosavadní úkoly na jeho hřišti to nebylo podstatné.

Vypadá to jako začátek konce této Ruskem kdysi podpořené loutky, ztělesňující to nejtemnější z kolektivní americké psychiky, a proto tak úspěšné. Ale co když je to přesně naopak? Co když jde o součást návratu zpět do ruského náručí?

Digitální mlčení jako ruské varování

Na sociálních sítích platí zákon džungle: kdo ztrácí dosah, ztrácí moc. Lež, která tě vynesla nahoru, může být zabita jinou lží – nebo dokonce pravdou – pokud je to pro ty, kteří sítě ovládají, právě výhodnější.

A právě to se teď Trumpovi děje.

Už delší dobu sledujeme pokles podporujících aktivit – méně virálních postů, memů, snahy umělých profilů (tzv. astroturfingových, sockpuppet a NPC účtů, botů apod.) i celkové algoritmické hysterie. (Trumpova vlastní síť je v tomhle neúspěšná.)

Stejné kanály občas dokonce začínají šířit informace proti němu (o jeho spojení s Epsteinem atd.)

Klasické vysvětlení lidí žijících v minulých stoletích zní: “Američané prozřeli!” “Uvědomili si, co se stane, když zvolí vládu neschopného sociopata, který dokázal vypnout stát, odebrat zdravotní pojištění milionům lidí, zvýšit inflaci, nesplnit jediný ze zásadních slibů a přitom rozbít i to poslední, co v zemi zůstalo – zbytky důvěry v instituce, od FBI po tajné služby, dosazením svých oddaných proruských břídilů do jejich vedení.”

To by ale bylo příliš naivní a poetické. A pravdivé jen u té zanedbatelné menšiny voličů, u nichž ještě nějak přežívá schopnost sebereflexe.

Pravděpodobnější je, že ruské trollí farmy a amplifikační sítě, které po léta živily trumpistickou digitální bouři, přepnuly přepínač.

Nesmazaly Trumpa – jen mu dočasně vypnuly kyslík, aby přidušen pochopil, na jakém přístroji závisí jeho život. Ten přístroj má totiž ovládání v azbuce.

Lekce poslušnosti

Rusko používá jednoduchou, ale geniálně účinnou metodu: nejprve tě zvedne na piedestal, zaplaví obdivem a jeho umělými algoritmy, dá ti reálnou moc,ale když se odchýlíš od linie – třeba tím, že se nečekaně vyslovíš pro částečnou pomoc Ukrajině a začneš s ní sdílet k válce potřebné informace tajných služeb – přestane ti dodávat síťový pervitin, který skrze dávno vytvořené konspirační šílence posiluje tvou popularitu a moc.

To, co se děje, tedy není „pokles popularity“. Je to demonstrace moci – připomenutí, že Trumpova digitální sláva nebyla organická, ale řízená infrastruktura závislosti. Moc, která ho stvořila, mu teď ukazuje, že ho také může odpojit. (Je sice pravda, že padat mohou i postavy, které Rusům dál věrně slouží – jako například Fico –, ale to je jiný příběh.)

Trump a špinavé ruské peníze

Není to náhlý rozvod, ale marginální roztržka starého manželství z rozumu, v němž jeden partner právě připomíná druhému, kdo drží klíče od domu a je zapsaný v katastru. Už od devadesátých let, kdy mu americké banky přestaly půjčovat, proudily do Trumpova impéria ruské a postsovětské peníze – přes různé reality a realitní fondy, golfové rezorty, Deutsche Bank a sítě oligarchů napojených na Putinův dvůr

Politická destabilizace Západu byla kdysi jen třešničkou na dortu v této win-win symbióze a jeden možný budoucí vítězný tiket v ruské loterii. Tiket, který vyšel.

Trump však – jakmile se mu jeho vazby začaly v očích veřejnosti jevit jako přítěž – zapomněl na vděk (když místo slibovaného vyřešení války „za den“ začal jen papouškovat ruské lži a ukázalo se, že žádné rychlé výsledky ani konec války nejsou v dohlednu). V té chvíli stejně jako každý narcista odkopl to, co mu mediálně ubližovalo Přepsal si minulost a začal hrát sám na sebe a za sebe.

Bankrotář a neschopa, který kdysi bez ruských peněz nedokázal byznysově přežít, začal náhle ve svém druhém prezidentském období vydělávat miliardy mávnutím kouzelného proutku kryptoměn a dalších nástrojů, i když je často – zcela paradoxně – vůbec nechápe.

To v něm vzbudilo dojem, že Rusy už nepotřebuje. Ve své nabubřelosti nepochopil, že i tyto zisky vlastně přišly díky nim. Ve své hlouposti si myslel, že Rusko nemá jeho vděk pojištěný. Rusko mu ale právě teď ukazuje, že to byla jen samolibá iluze a peníze nejsou zdrojem moci, pokud nevlastníte globální distribuci informací a klíč k již proměněným konspiračním zombie duším.

To i nastupující česká vláda a strany proruských fašistů, pavědců, pornoherců a podvodníků, nebo sluhů podvodníka, vědí, komu vděčí za svůj volební úspěch, a tak ho ze slušnosti alespoň nezmiňují ve volebním prohlášení, i když jejich zemi hrozí jaderným zničením. Ti na sítích potrestáni nebudou. A česká populace si své šílenství udrží bez těchto nepříjemných meziepizod.

Kreml neodpouští a drží v kleštích

Rusko na Trumpovu dočasnou “zradu” reaguje s chirurgickou přesností. Neposílá mu výhrůžky, ale odebírá lásku – tu digitální, která z něj u mnoha jimi proměněných lobotomiků dělala boha nebo minimálně druhý příchod jeho syna. Stačí stáhnout pár amplifikátorů, odpojit síť virálních botů, přeměnit několik vymytých fanoušků v jeho zavilé nepřátele, a „neporazitelný kult“ se začne rozpadat

„Nejsi tvůrce reality. Jsi produkt. My jsme ti dodávali iluzi velikosti. Díky nám si získal to, co máš. A bez nás jsi jen stárnoucí blázen malující se na oranžovo a křičící do prázdného sálu.“

To je vzkaz, který dnes Trump slyší z Petrohradu. Trump brzy zjistí, že síla, která ho dostala do křesla, není žádný trvalý vesmírný boží automat, jenž pomáhá „nejlepším bytostem vesmíru“ k dosažení a udržení moci nad světem. Ve skutečnosti je to dočasně zaměřený ruský  lhací  IT stroj, který pomáhá lemplům, jako je on, ničit ruské soupeře – tedy demokracie. A pokud něco tento stroj opravdu neodpouští, pak je to situace, kdy začnete Rusku více škodit, než být k užitku. V tu chvíli není nejmenší problém ten stroj vypnout nebo dokonce obrátit proti vám a připravit jiný kádr, který nezradí.

Trump je narcistický sociopat, který si ve svém stihomamu nalhává, že je všemi milován. Výsledky současných průzkumů jsou pro něj nesnesitelné a možnosti, jak si je „vysvětlit“ bez fatálního kolapsu vlastní psychiky, se rychle ztenčují. Spojení s jedinou silou, která dokáže znovu přivést „lásku jeho lidu“, je tedy jen otázkou času. Už brzy začne Trump opět tančit tak, jak se bude v Kremlu pískat.

Bannonovo proroctví

Steve Bannon to naopak chápe až příliš dobře. Na nedávné konzervativní konferenci varoval, že pokud demokraté v příštích volbách zvítězí, většina lidí, kteří v USA rozjížděli dezinformační a konspirační ekosystém, skončí ve vězení.

Včetně něho a Trumpa.

(Bannon opakovaně tvrdil, že Trumpa je třeba udržet stůj co stůj v úřadu i pro další období – tedy v přímém rozporu s ústavou.)

Bannon navíc chápe, že nejde jen o ideologii, ale i o čistokrevné kriminální delikty.

Pod povrchem téhle „vlastenecké revoluce“ se totiž rozrostl kleptokratický oligarchofašistický systém, založený na neviditelných peněžních tocích, politicky krytých machinacích a osobním obohacování, stojicí na:

– kryptoměnách,
– mimosoudních vyrovnáních a pokutách,
– „darech“ od cizích států,
– a celé síti malých (i velmi velkých) domů, kde se peníze přelévají mezi „vlastenci“ a „sponzory“.

Pokud by demokraté skutečně uspěli, mohl by být tento systém rozpleten – a za katr by šli všichni, kteří na něm participovali. Už i někteří demokraté nyní pochopili, že jim jde o krk. A proto, říká Bannon, musí republikáni udělat cokoliv, aby se to nestalo. Klidně i něco horšího než útok na Kapitol.

A právě tady se radost demokratů ve všech koutech planety mění v děs. Trump totiž své oslabení a tuto ruskou lekci – i přes své mentální indispozice – pochopí a udělá jediné, co mu zbývá.

Návrat do ruského náručí

Trump se do ruského náručí vrátí, jen to sám sobě vědomě nikdy nepřizná. (To však nijak nemění katastrofální důsledky, které z toho vyplývají.) Bude mluvit o míru, o „racionálním Putinovi“, o nutnosti, aby „Amerika jednala“ a Ukrajina se vzdala. A jeho voliči to přivítají – protože jejich informační prostředí už zase bude hrát stejnou píseň.

Existuje sice varianta, že by mu podobnou podporu mohli poskytnout ochočení američtí technologičtí oligarchové, ale americká demokracie ještě úplně nezemřela a stále disponuje mechanismy, které dokážou takovou koordinaci odhalit, nevznikla zatím nová fašistická infrastruktura, která by mohla tu ruskou plnohodnotně nahradit. Tu mohou vybudovat jen v symbióze s Rusy. 

Sami američtí miliardáři mu takovou míru podpory zatím poskytnout nemohou –byla by viditelná, dohledatelná nebo by ji někdo z insiderů prozradil. Rusové umí cestu k ní vydláždit tiše, v chaosu doby a pod povrchem.

Závěr

Trumpova klesající podpora tedy není jen dobrou zprávou a projevem rostoucí příčetnosti americké veřejnosti. Je to i signál z Moskvy. Kreml jen dočasně vypnul světlo, aby mu připomněl, kdo má prst na vypínači. A Trump – ať to přizná nebo ne – se k té ruce znovu vrátí. Protože bez ní neexistuje.

Rusko nemusí vyhrát válku a hned proměnit svět ve svou kopii.Stačí, že ovládá sítě, na kterých stojí i americká realita. I ta naše. A vypínat a zapínat svou podporu.

EU a NATO (bez Spojených států) by se měly připravit na to, že toto je nejpravděpodobnější budoucí scénář. Za jak dlouho Rusové Trumpovi ukážou bezvýchodnost jeho situace, je otázkou – je sice mentálně indisponovaný, ale i on by tohle bohužel mohl pochopit poměrně rychle. 

A až to pochopí, nebude to bolavé jen pro něj – ale smrtelné pro celý demokratický svět.

I Američané by měli slyšet a pochopit tuto možnou verzi reality. Protože nic nefunguje proti fašismu a jeho expanzi účinněji než včasné pojmenování jeho důsledků a představení jeho plánů.

Podprahově a bez jména totiž jeho chapadla rostou nejrychleji.

