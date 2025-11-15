Pokles podpory pro Donalda Trumpa nemusí být pro demokracii jen dobrou zprávou
15. 11. 2025 / Milan Čech
Vypadá to jako začátek konce této Ruskem kdysi podpořené loutky, ztělesňující to nejtemnější z kolektivní americké psychiky, a proto tak úspěšné. Ale co když je to přesně naopak? Co když jde o součást návratu zpět do ruského náručí?
Digitální mlčení jako ruské varování
Na sociálních sítích platí zákon džungle: kdo ztrácí dosah, ztrácí moc. Lež, která tě vynesla nahoru, může být zabita jinou lží – nebo dokonce pravdou – pokud je to pro ty, kteří sítě ovládají, právě výhodnější.
A právě to se teď Trumpovi děje.
Už delší dobu sledujeme pokles podporujících aktivit – méně virálních postů, memů, snahy umělých profilů (tzv. astroturfingových, sockpuppet a NPC účtů, botů apod.) i celkové algoritmické hysterie. (Trumpova vlastní síť je v tomhle neúspěšná.)
Stejné kanály občas dokonce začínají šířit informace proti němu (o jeho spojení s Epsteinem atd.)
Klasické vysvětlení lidí žijících v minulých stoletích zní: “Američané prozřeli!” “Uvědomili si, co se stane, když zvolí vládu neschopného sociopata, který dokázal vypnout stát, odebrat zdravotní pojištění milionům lidí, zvýšit inflaci, nesplnit jediný ze zásadních slibů a přitom rozbít i to poslední, co v zemi zůstalo – zbytky důvěry v instituce, od FBI po tajné služby, dosazením svých oddaných proruských břídilů do jejich vedení.”
To by ale bylo příliš naivní a poetické. A pravdivé jen u té zanedbatelné menšiny voličů, u nichž ještě nějak přežívá schopnost sebereflexe.
Pravděpodobnější je, že ruské trollí farmy a amplifikační sítě, které po léta živily trumpistickou digitální bouři, přepnuly přepínač.
Nesmazaly Trumpa – jen mu dočasně vypnuly kyslík, aby přidušen pochopil, na jakém přístroji závisí jeho život. Ten přístroj má totiž ovládání v azbuce.
Lekce poslušnosti
Rusko používá jednoduchou, ale geniálně účinnou metodu: nejprve tě zvedne na piedestal, zaplaví obdivem a jeho umělými algoritmy, dá ti reálnou moc,ale když se odchýlíš od linie – třeba tím, že se nečekaně vyslovíš pro částečnou pomoc Ukrajině a začneš s ní sdílet k válce potřebné informace tajných služeb – přestane ti dodávat síťový pervitin, který skrze dávno vytvořené konspirační šílence posiluje tvou popularitu a moc.
To, co se děje, tedy není „pokles popularity“. Je to demonstrace moci – připomenutí, že Trumpova digitální sláva nebyla organická, ale řízená infrastruktura závislosti. Moc, která ho stvořila, mu teď ukazuje, že ho také může odpojit. (Je sice pravda, že padat mohou i postavy, které Rusům dál věrně slouží – jako například Fico –, ale to je jiný příběh.)
Trump a špinavé ruské peníze
Není to náhlý rozvod, ale marginální roztržka starého manželství z rozumu, v němž jeden partner právě připomíná druhému, kdo drží klíče od domu a je zapsaný v katastru. Už od devadesátých let, kdy mu americké banky přestaly půjčovat, proudily do Trumpova impéria ruské a postsovětské peníze – přes různé reality a realitní fondy, golfové rezorty, Deutsche Bank a sítě oligarchů napojených na Putinův dvůr
Politická destabilizace Západu byla kdysi jen třešničkou na dortu v této win-win symbióze a jeden možný budoucí vítězný tiket v ruské loterii. Tiket, který vyšel.
Trump však – jakmile se mu jeho vazby začaly v očích veřejnosti jevit jako přítěž – zapomněl na vděk (když místo slibovaného vyřešení války „za den“ začal jen papouškovat ruské lži a ukázalo se, že žádné rychlé výsledky ani konec války nejsou v dohlednu). V té chvíli stejně jako každý narcista odkopl to, co mu mediálně ubližovalo Přepsal si minulost a začal hrát sám na sebe a za sebe.
Bankrotář a neschopa, který kdysi bez ruských peněz nedokázal byznysově přežít, začal náhle ve svém druhém prezidentském období vydělávat miliardy mávnutím kouzelného proutku kryptoměn a dalších nástrojů, i když je často – zcela paradoxně – vůbec nechápe.
To v něm vzbudilo dojem, že Rusy už nepotřebuje. Ve své nabubřelosti nepochopil, že i tyto zisky vlastně přišly díky nim. Ve své hlouposti si myslel, že Rusko nemá jeho vděk pojištěný. Rusko mu ale právě teď ukazuje, že to byla jen samolibá iluze a peníze nejsou zdrojem moci, pokud nevlastníte globální distribuci informací a klíč k již proměněným konspiračním zombie duším.
To i nastupující česká vláda a strany proruských fašistů, pavědců, pornoherců a podvodníků, nebo sluhů podvodníka, vědí, komu vděčí za svůj volební úspěch, a tak ho ze slušnosti alespoň nezmiňují ve volebním prohlášení, i když jejich zemi hrozí jaderným zničením. Ti na sítích potrestáni nebudou. A česká populace si své šílenství udrží bez těchto nepříjemných meziepizod.
Kreml neodpouští a drží v kleštích
Rusko na Trumpovu dočasnou “zradu” reaguje s chirurgickou přesností. Neposílá mu výhrůžky, ale odebírá lásku – tu digitální, která z něj u mnoha jimi proměněných lobotomiků dělala boha nebo minimálně druhý příchod jeho syna. Stačí stáhnout pár amplifikátorů, odpojit síť virálních botů, přeměnit několik vymytých fanoušků v jeho zavilé nepřátele, a „neporazitelný kult“ se začne rozpadat
„Nejsi tvůrce reality. Jsi produkt. My jsme ti dodávali iluzi velikosti. Díky nám si získal to, co máš. A bez nás jsi jen stárnoucí blázen malující se na oranžovo a křičící do prázdného sálu.“
To je vzkaz, který dnes Trump slyší z Petrohradu. Trump brzy zjistí, že síla, která ho dostala do křesla, není žádný trvalý vesmírný boží automat, jenž pomáhá „nejlepším bytostem vesmíru“ k dosažení a udržení moci nad světem. Ve skutečnosti je to dočasně zaměřený ruský lhací IT stroj, který pomáhá lemplům, jako je on, ničit ruské soupeře – tedy demokracie. A pokud něco tento stroj opravdu neodpouští, pak je to situace, kdy začnete Rusku více škodit, než být k užitku. V tu chvíli není nejmenší problém ten stroj vypnout nebo dokonce obrátit proti vám a připravit jiný kádr, který nezradí.
Trump je narcistický sociopat, který si ve svém stihomamu nalhává, že je všemi milován. Výsledky současných průzkumů jsou pro něj nesnesitelné a možnosti, jak si je „vysvětlit“ bez fatálního kolapsu vlastní psychiky, se rychle ztenčují. Spojení s jedinou silou, která dokáže znovu přivést „lásku jeho lidu“, je tedy jen otázkou času. Už brzy začne Trump opět tančit tak, jak se bude v Kremlu pískat.
Bannonovo proroctví
Steve Bannon to naopak chápe až příliš dobře. Na nedávné konzervativní konferenci varoval, že pokud demokraté v příštích volbách zvítězí, většina lidí, kteří v USA rozjížděli dezinformační a konspirační ekosystém, skončí ve vězení.
Včetně něho a Trumpa.
(Bannon opakovaně tvrdil, že Trumpa je třeba udržet stůj co stůj v úřadu i pro další období – tedy v přímém rozporu s ústavou.)
Bannon navíc chápe, že nejde jen o ideologii, ale i o čistokrevné kriminální delikty.
Pod povrchem téhle „vlastenecké revoluce“ se totiž rozrostl kleptokratický oligarchofašistický systém, založený na neviditelných peněžních tocích, politicky krytých machinacích a osobním obohacování, stojicí na:
– kryptoměnách,
– mimosoudních vyrovnáních a pokutách,
– „darech“ od cizích států,
– a celé síti malých (i velmi velkých) domů, kde se peníze přelévají mezi „vlastenci“ a „sponzory“.
Pokud by demokraté skutečně uspěli, mohl by být tento systém rozpleten – a za katr by šli všichni, kteří na něm participovali. Už i někteří demokraté nyní pochopili, že jim jde o krk. A proto, říká Bannon, musí republikáni udělat cokoliv, aby se to nestalo. Klidně i něco horšího než útok na Kapitol.
A právě tady se radost demokratů ve všech koutech planety mění v děs. Trump totiž své oslabení a tuto ruskou lekci – i přes své mentální indispozice – pochopí a udělá jediné, co mu zbývá.
Návrat do ruského náručí
Trump se do ruského náručí vrátí, jen to sám sobě vědomě nikdy nepřizná. (To však nijak nemění katastrofální důsledky, které z toho vyplývají.) Bude mluvit o míru, o „racionálním Putinovi“, o nutnosti, aby „Amerika jednala“ a Ukrajina se vzdala. A jeho voliči to přivítají – protože jejich informační prostředí už zase bude hrát stejnou píseň.
Existuje sice varianta, že by mu podobnou podporu mohli poskytnout ochočení američtí technologičtí oligarchové, ale americká demokracie ještě úplně nezemřela a stále disponuje mechanismy, které dokážou takovou koordinaci odhalit, nevznikla zatím nová fašistická infrastruktura, která by mohla tu ruskou plnohodnotně nahradit. Tu mohou vybudovat jen v symbióze s Rusy.
Sami američtí miliardáři mu takovou míru podpory zatím poskytnout nemohou –byla by viditelná, dohledatelná nebo by ji někdo z insiderů prozradil. Rusové umí cestu k ní vydláždit tiše, v chaosu doby a pod povrchem.
Závěr
Trumpova klesající podpora tedy není jen dobrou zprávou a projevem rostoucí příčetnosti americké veřejnosti. Je to i signál z Moskvy. Kreml jen dočasně vypnul světlo, aby mu připomněl, kdo má prst na vypínači. A Trump – ať to přizná nebo ne – se k té ruce znovu vrátí. Protože bez ní neexistuje.
Rusko nemusí vyhrát válku a hned proměnit svět ve svou kopii.Stačí, že ovládá sítě, na kterých stojí i americká realita. I ta naše. A vypínat a zapínat svou podporu.
EU a NATO (bez Spojených států) by se měly připravit na to, že toto je nejpravděpodobnější budoucí scénář. Za jak dlouho Rusové Trumpovi ukážou bezvýchodnost jeho situace, je otázkou – je sice mentálně indisponovaný, ale i on by tohle bohužel mohl pochopit poměrně rychle.
A až to pochopí, nebude to bolavé jen pro něj – ale smrtelné pro celý demokratický svět.
I Američané by měli slyšet a pochopit tuto možnou verzi reality. Protože nic nefunguje proti fašismu a jeho expanzi účinněji než včasné pojmenování jeho důsledků a představení jeho plánů.
Podprahově a bez jména totiž jeho chapadla rostou nejrychleji.
