Podle Netanjahuova důvěrníka Rona Dermera již Izrael není svobodnou společností
14. 11. 2025
čas čtení 4 minuty
Podle ministra pro strategické záležitosti Rona Dermera se Izrael pod vedením jeho šéfa mění ze svobodné společnosti ve společnost plnou strachu. To vše se děje pod vládou Netanjahua, muže, který kdysi vysoce chválil demokratické, liberální hodnoty a představoval Izrael jako maják svobody
Izrael se stává společností strachu, společností, kde není dodržována svoboda slova a občané nemohou svobodně vyjadřovat své názory.
Toto varování vychází ze slov Netanjahuova nejbližšího důvěrníka – ministra pro strategické záležitosti Rona Dermera. Podle jeho vlastního měřítka se Izrael pod vedením jeho šéfa mění ze svobodné společnosti ve společnost plnou strachu.
V roce 2004 Dermer vydal knihu, kterou napsal společně s Natanem Ščaranským, s názvem „The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror“ (Argumenty pro demokracii: Síla svobody překonat tyranii a teror).
Na straně 48 knihy Dermer a Ščaranskij píší brilantní odstavec o důležitosti svobody slova – a představují test, který rozlišuje mezi společnostmi, kde je svoboda slova ceněna a chráněna, a společnostmi, kde vláda pronásleduje občany za vyjadřování jejich názorů a postojů.
Zde je přesná citace: „Jednoduchým způsobem, jak zjistit, zda je v dané společnosti dodržováno právo na nesouhlas, je použít test náměstí: Může člověk vejít na náměstí a vyjádřit své názory, aniž by se musel obávat zatčení, uvěznění nebo fyzického násilí? Pokud ano, pak žije ve svobodné společnosti. Pokud ne, žije ve společnosti strachu.“
Minulý týden se v Jeruzalémě konala ceremonie na kampusu Hebrejské univerzity, které se zúčastnil izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Muž, který seděl v davu, na Ben-Gvira křičel, že je fašista a že je zodpovědný za smrt mnoha židů a Arabů. Ochranka kampusu ho z ceremonie vyvedla, jak je v takovém případě povinna, a ceremonie pokračovala bez přerušení.
Jeruzalémská policie, která podléhá Ben Gvirovi, však protestujícího zatkla a odvedla ho k výslechu. Ne za něco nelegálního nebo násilného, ale jednoduše a pouze za to, že se ozval a vyjádřil svůj názor na náměstí.
Na nejbližší policejní stanici byl svlečen do naha a více než čtyři hodiny držen v poutech. Nakonec si policie uvědomila, že žádný izraelský soudce by jeho zadržení neschválil, a muže propustila – ale škoda již byla napáchána a poselství bylo vysláno: vyjádřit svůj názor proti mocnému ministrovi již není v dnešním Izraeli samozřejmým právem.
Tento incident je jedním z mnoha nedávných případů, které poukazují na zhoršení situace v oblasti svobody projevu za současné vlády. Dalším příkladem je případ Yarden Mann, učitelky speciální pedagogiky a matky dítěte se speciálními potřebami, která byla zatčena a obviněna z údajného napadení poté, co na ulici potkala ministryni pro ochranu životního prostředí Idit Silman a řekla jí, že by se měla stydět.
Silmanová podala falešné oznámení o násilí proti Mannové a policejní prokurátor okamžitě podal trapné obvinění, které bylo soudcem na začátku tohoto roku zamítnuto.
Izraelské soudy zůstávají do jisté míry baštou demokratického právního státu a chrání právo na svobodu projevu a nesouhlas – právě proto se Netanjahuova vláda na začátku svého funkčního období pokusila převzít kontrolu nad soudním systémem a stále to má v úmyslu.
Policii v této otázce bohužel již nelze důvěřovat, jak je patrné z dalšího článku, který dnes zveřejnil Bar Peleg v deníku Haaretz: policisté se pokusili proniknout do telefonu protestujícího, který dokumentoval zatýkání jiných demonstrantů. Soudce opět zamítl žádost policie, ale samotná skutečnost, že soud musel protestujícího před takovým policejním zásahem chránit, vypovídá o současné realitě.
To vše se děje za vlády Netanjahua, muže, který kdysi hovořil s velkým uznáním o demokratických, liberálních hodnotách a představoval Izrael jako maják svobody. Možná by si měl znovu přečíst knihu Dermera a Ščaranského, nebo alespoň stranu 48, aby si připomněl, jak vypadá svobodná společnost.
Zdroj v angličtině ZDE
314
Diskuse