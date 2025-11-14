Dvě palestinské děti byly zabity izraelskými silami při razii na Západním břehu
14. 11. 2025
Izraelští osadníci zapálili a poničili mešitu v palestinské vesnici na okupovaném Západním břehu
Civilní obrana v Gaze uvádí, že celé rodiny jsou stále uvízlé pod troskami
Mluvčí civilní obrany v Gaze popsal pokračující neschopnost vyprostit těla uvězněná pod zničenými domy jako „skvrnu na svědomí lidstva“ a uvedl, že rodiny i více než dva roky po izraelských bombardováních nadále prosí záchranné týmy, aby vyprostily jejich blízké.
Mahmoud Bassal sdílel nedávnou zprávu od obyvatele, který prosí o pomoc při vyproštění více než 60 příbuzných, kteří zůstali pod troskami domu od prosince 2023.
„Přečetl jsem si zprávu a cítím, jak mě slova dusí,“ napsal.
„Uplynuly dva roky a těla nevinných lidí jsou stále pohřbena pod troskami, bez možnosti se k nim dostat,“ řekl a dodal, že celé rodiny zůstaly bez hrobů, rozloučení a uzavření.
Podle Národního výboru pro pohřešované osoby zůstává pod troskami v Gaze pohřbeno více než 10 000 Palestinců, což enkláva popisuje jako „největší masový hrob na světě“.
Izrael nadále brání vstupu adekvátního vybavení a strojů nezbytných pro jejich vyproštění.
Více než 900 000 vysídlených Palestinců je ohroženo povodněmi před přívalovými dešti
Více než 900 000 vysídlených Palestinců je ohroženo povodněmi v jižní Gaze, kde se blíží bouřlivé počasí, a to uprostřed zhoršujících se humanitárních podmínek a rozsáhlého ničení způsobeného dvouletou válkou Izraele, varovaly městské úřady.
Blížící se bouře „je nebezpečná a hrozí zaplavením tisíců stanů podél pobřeží a poškozením velkých oblastí uvnitř města“, uvedl mluvčí města Khan Younis Saeb Lakkan s odkazem na zhroucené kanalizační sítě a retenční nádrže na dešťovou vodu, které jsou naplněny do úrovně, která představuje hrozbu pro obyvatele.
Palestinský meteorologický úřad varoval před možnými přívalovými dešti v pátek a sobotu v údolích a nízko položených oblastech.
„Izraelské útoky zničily přibližně 210 000 metrů silnic, 300 000 metrů vodovodů a 120 000 metrů kanalizačních potrubí, čímž město téměř zcela ochromily,“ dodal Lakkan.
Palestinci z Gazy byli dočasně zadrženi v neoznačeném letadle, které přistálo v Jižní Africe
Úředníci v Jižní Africe uvádějí, že 150 Palestinců, kteří byli po 24hodinovém utrpení po opuštění Gazy v nejisté situaci, nyní dostali povolení vstoupit do země nebo pokračovat v cestě do jiných destinací.
Skupina přiletěla do Johannesburgu letadlem a byla devět hodin uvězněna na letištní ploše, protože úředníci jim odmítli povolit vystoupit z letadla, jelikož neměli v pasech výstupní razítka z Izraele.
Jihoafrický sociální pracovník Nigel Branken, který byl na mezinárodním letišti OR Tambo v Johannesburgu, uvedl, že Palestinci byli z Gazy prakticky vyvezeni, a to podle něj „zjevně operací spojenou s Izraelem“.
Uvedl, že Palestinci byli nuceni při opuštění Gazy zanechat vše, než byli naloženi do neoznačeného letadla a odvezeni do Namibie. Poté byli podle něj odvezeni do Jižní Afriky.
Palestinské skupiny odsuzují zabití dvou dětí Izraelem poblíž Hebronu
Hamás a Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP) odsoudily zabití dvou palestinských dětí poblíž nelegální osady mimo Beit Ummar, severně od Hebronu, a označily to za součást širší eskalace izraelského násilí na okupovaném Západním břehu.
Hamás uvedl, že „fašistická“ politika Izraele zaměřená na mládež a děti představuje „ohavný zločin“ páchaný vládou „vraždění a teroru“. Uvedl, že střelba Palestince nezastraší, ale naopak posílí jejich odhodlání.
PFLP rovněž popsala zabití jako „nový zločin, který se přidává k dosavadní bilanci Izraele“, a uvedla, že je součástí organizované kampaně zaměřené na upevnění expanze osadníků. Varovala, že skupiny osadníků, podporované izraelskou armádou, jednají beztrestně.
Dítě mezi třemi Palestinci zraněnými při izraelském vojenském útoku
Hamás tvrdí, že pracuje na dokončení procesu propuštění zajatců „co nejrychleji“
Představitel Hamásu uvedl, že skupina pokračuje v úsilí o předání těl izraelských zajatců navzdory „obtížím a překážkám“.
Mluvčí skupiny Hazem Qassem řekl agentuře Safa se sídlem v Gaze, že Hamás zůstává odhodlán dokončit proces výměny zajatců „co nejrychleji“.
Od začátku příměří mezi Izraelem a Hamásem 10. října bylo Izraeli vráceno 25 těl zajatců. Vrácení posledního těla znamená, že v Gaze jsou ještě tři zajatci, kteří musí být nalezeni a předáni.
Izrael v rámci dohody vydává 15 palestinských těl za ostatky každého zajatce. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že celkový počet dosud obdržených ostatků je 315.
Šéf UNRWA obviňuje Izrael z ochromení operací
Philippe Lazzarini řekl Valnému shromáždění OSN, že obyvatelstvo Gazy je po dvou letech války stále zdevastované a křehké příměří přináší jen omezenou úlevu.
Obvinil Izrael z úmyslného paralyzování činnosti UNRWA prostřednictvím právních omezení, dezinformačních kampaní a blokování dodávek pomoci, přičemž citoval nedávné závěry vyšetřovací komise OSN a rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, které Izrael zavazují zrušit omezení vůči této agentuře.
„Omezení nebo ukončení služeb UNRWA bude mít pro region vážné důsledky,“ řekl Lazzarini, šéf UNRWA, Agentury OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky.
Gaza čelí prohlubující se humanitární krizi s příchodem chladného počasí
Situace v Gaze zůstává velmi znepokojivá. V noci začíná být velmi chladno a brzy nás čekají silné deště.
Stany, ve kterých jsou ubytovaní vysídlení lidé, nejsou připraveny odolat těmto povětrnostním podmínkám s blížící se zimou.
Vzhledem k tomu, že izraelská armáda zablokovala vstup mobilních domů a lepších stanů, musí se lidé spoléhat na recyklované materiály. Navíc není dostatek přikrývek ani paliva, které by lidem pomohly udržet teplo.
Zároveň nejsou nemocnice připraveny zvládnout potenciální vlnu pacientů trpících infekčními chorobami.
OSN vyšetřuje Izrael kvůli údajnému mučení palestinských vězňů
Organizace spojených národů vyšetřuje zprávy o „systematickém a rozsáhlém mučení“ zadržených Palestinců.
Dívka z Gazy byla oživena v márnici, když se její rodina chystala ji pohřbít
Poté, co byla prohlášena za mrtvou a uložena v márnici v Gaze, byla dvanáctiletá Raghad al-Assar o osm hodin později nalezena živá.
Žena z Gazy, která oslepla při izraelském útoku, otevřela pekárnu, aby se uživila a měla naději
Navzdory svému zranění začala Warda Abu Jarad péct sušenky a chléb, aby pomohla uživit svou rodinu.
