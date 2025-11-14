Každý desátý ruský zákonodárce je spojován se zločinem

14. 11. 2025

Ve Státní dumě a Radě federace Ruské federace zasedá nejméně 37 poslanců a senátorů, kteří by díky imunitě mohli získat pozici na ochranu před trestními řízeními, píše publikace Projekt. Jeden z deseti členů parlamentu mohl mít v minulosti problémy se zákonem – týká se to nejméně nejméně 63 lidí z 622.

Nákup mandátů je běžnou praxí od roku 2000. Cena za místo na stranické kandidátce byla ve straně LDPR až pět milionů dolarů, poznamenávají novináři. Mnozí z nich využívají veřejné funkce jako způsob, jak se vyhnout problémům se zákonem. Například senátor Maxim Kavdžaradze byl v mládí odsouzen za ublížení na zdraví, protože byl spojován se zločineckou skupinou Orechovskaja, píše Projekt. Změnil si životopis a příjmení, aby zakryl svou minulost, ale od roku 2001 zasedá v Radě federace.

Mezi zákonodárci jsou také příbuzní lidí s kriminální minulostí. Murat Chapsirokov, syn Nazira Chapsirokova, šéfa Generální prokuratury Ruské federace v Moskvě, který byl v 90. letech úzce spojován s podvody a korupcí, zasedá v Radě federace. Pozornost také přitáhl Džamaladin Gasanov, příbuzný Gasana "Gasana z Kaspického moře" Gasanova, dagestánského zločineckého bosse. Tato rodina se podílela na vraždách, pokusech o atentáty a explozích, dokonce plánovala sestřelit letadlo s konkurenty. Gasanov zasedá ve Státní dumě od roku 2007.

Mezi poslanci jsou obžalovaní v mezinárodním vyšetřování. Andrej Lugovoj, bývalý zpravodajský důstojník, je podezřelý z otravy bývalého důstojníka FSB Alexandra Litviněnka v Londýně. Navzdory zatykači zasedá od roku 2007 ve Státní dumě. Adam Delimchanov (Státní duma) a Sulejman Geremejev (Rada federace), spolupracovníci Ramzana Kadyrova, zůstávají zákonodárci. Jsou spojeni s vraždou podplukovníka FSB a čečenského velitele Movladije Bajsarova a s organizací vraždy politika Borise Němcova.

