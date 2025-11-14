Každý desátý ruský zákonodárce je spojován se zločinem
14. 11. 2025
Nákup mandátů je běžnou praxí od roku 2000. Cena za místo na stranické kandidátce byla ve straně LDPR až pět milionů dolarů, poznamenávají novináři. Mnozí z nich využívají veřejné funkce jako způsob, jak se vyhnout problémům se zákonem. Například senátor Maxim Kavdžaradze byl v mládí odsouzen za ublížení na zdraví, protože byl spojován se zločineckou skupinou Orechovskaja, píše Projekt. Změnil si životopis a příjmení, aby zakryl svou minulost, ale od roku 2001 zasedá v Radě federace.
Mezi zákonodárci jsou také příbuzní lidí s kriminální minulostí. Murat Chapsirokov, syn Nazira Chapsirokova, šéfa Generální prokuratury Ruské federace v Moskvě, který byl v 90. letech úzce spojován s podvody a korupcí, zasedá v Radě federace. Pozornost také přitáhl Džamaladin Gasanov, příbuzný Gasana "Gasana z Kaspického moře" Gasanova, dagestánského zločineckého bosse. Tato rodina se podílela na vraždách, pokusech o atentáty a explozích, dokonce plánovala sestřelit letadlo s konkurenty. Gasanov zasedá ve Státní dumě od roku 2007.
Mezi poslanci jsou obžalovaní v mezinárodním vyšetřování. Andrej Lugovoj, bývalý zpravodajský důstojník, je podezřelý z otravy bývalého důstojníka FSB Alexandra Litviněnka v Londýně. Navzdory zatykači zasedá od roku 2007 ve Státní dumě. Adam Delimchanov (Státní duma) a Sulejman Geremejev (Rada federace), spolupracovníci Ramzana Kadyrova, zůstávají zákonodárci. Jsou spojeni s vraždou podplukovníka FSB a čečenského velitele Movladije Bajsarova a s organizací vraždy politika Borise Němcova.
Zdroj v ruštině: ZDE
