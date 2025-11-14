Zimbabwe: "Mugabe byl špatný, tohle je ještě horší"
14. 11. 2025
Studenti Marlvin Saint Madanda a Lindon Zanga, kteří jsou členy Zimbabwské národní studentské unie (ZINASU), byli údajně uneseni v pondělí večer v nákupním centru Mzimba v Chinhoyi.
Podle ZINASU byli oba zajati neidentifikovanými osobami, které řídily neoznačené šedé Isuzu, vozidlo, které bylo dříve viděno v kampusu CUT, jak distribuuje materiály kampaně pro rivaly, Zimbabwský kongres studentské unie (ZICOSU).
Madanda a Zanga byli později nalezeni v Shamvě, asi 120 kilometrů od místa, kde byli uneseni, viditelně zranění, otřeseni a neschopní pořádně sedět nebo chodit.
Při vyprávění o svém utrpení Zanga řekl, že byli mučeni více než 12 hodin za údajné skandování hesel považovaných za namířené proti vládnoucí straně ZANU PF během jejich kampaně.
"Únosci nás vzali do lesa a obvinili nás z kampaně a skandování hesel proti ZANU PF," řekl Zanga. "Jasně jsme jim řekli, že prostě vedeme kampaně ZINASU, které neměly se ZANU PF nic společného."
Chamisa přirovnal útok ke zvěrstvům spáchaným za zesnulého bývalého prezidenta Roberta Mugabeho a řekl, že současná vlna represí je "ještě horší".
Během Mugabeho dlouhého funkčního období byli opoziční aktivisté běžně unášeni, mučeni a zabíjeni za to, že kritizovali jeho administrativu a vládnoucí stranu.
Organizace pro lidská práva Amnesty International mezitím vyzvala k důkladnému vyšetření útoku a vyzvala úřady, aby chránily práva studentů na pokojné shromažďování a sdružování.
"Tyto útoky ohrožují nejen svobodu shromažďování, projevu a sdružování, ale také právo na vzdělání, nediskriminaci, akademickou svobodu a účast na veřejném životě univerzity."
"Vyzýváme úřady, aby důkladně vyšetřily tyto útoky a zajistily, že studenti budou moci uplatňovat svou svobodu projevu a pokojného shromažďování bez obav z odvety, zastrašování nebo mučení," uvedla Amnesty International v prohlášení.
Zdroj v angličtině: ZDE
