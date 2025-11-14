Hitler měl jen jedno varle – a možná i genetický klíč ke své posedlosti
14. 11. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 3 minuty
Každá generace znovu objevuje Adolfa Hitlera – ne jako muže, který nařídil smrt milionů, ale jako ztělesnění samotného zla. Stává se méně člověkem než symbolem: zkratkou pro naše nejtemnější schopnosti, snadnou nálepkou pro nevyslovitelné. A tak když na něj upře svůj pohled věda – se svými mikroskopy – je to jak groteskní, tak znepokojivě intimní.
Nový dokument Channel 4 Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator dělá něco neklidného – hledá biologického Hitlera, nikoli toho mytického. Pomocí několika zažloutlých skvrn krve a přesnosti moderní genetiky výzkumníci tvrdí, že potvrdili to, čemu se kdysi posmívala válečná písnička: že Hitler měl jen jedno varle, pravděpodobně kvůli Kallmannovu syndromu, genetické poruše spojené s nedostatečným vývojem pohlavních orgánů a nízkou hladinou testosteronu. Je to odhalení zároveň malicherné i hluboké. https://www.euronews.com/culture/2025/11/13/new-documentary-says-adolf-hitlers-dna-proves-he-really-did-have-only-one-testicle
Malicherné proto, že na povrchu nemění nic z historie. Jedno varle nebo dvě – holokaust zůstává. Tyranie zůstává. Zničená města, miliony mrtvých – nic z toho se nezmění o jediný chromozom. A přesto se toto zjištění dotýká hlubší struny, protože nás svádí k tomu, abychom morální zrůdnost zredukovali na biologii.
Moderní kultura ráda hledá v genomu odpovědi, které dříve hledala v písmu nebo filozofii. Chceme, aby nám data řekla, proč se z člověka stal netvor, proč zlo vykvetlo právě v jedné hlavě. Je to svým způsobem útěšné – věřit, že největší padouch dějin byl vadný už na molekulární úrovni. Pokud lze Hitlerovu krutost vysvětlit mutací v genu PROK2, pak možná my ostatní – s obyčejnými genomy – můžeme spát o něco klidněji.
Ale to je svod vědy, která ztratila své hranice. Zlo, alespoň to, které přetváří dějiny, nevyrůstá jen z těla. Roste v půdě ponížení, zášti a zoufalé touhy po smyslu. Hitlerova patologie nebyla jen lékařská, ale morální – směs ideologie, křivdy a strašlivého charismatu člověka, který si spletl zuřivost s osudem.
Přesto toto zvláštní zjištění k něčemu vybízí. Možná nám připomíná, že i tvůrci pekla byli malí, chybující, křehcí lidé. Diktátor, který snil o „árijské dokonalosti“, nesl ve vlastní DNA důkaz své nedokonalosti. Muž, který od milionů žádal fyzickou čistotu, byl sám fyzicky neúplný. Ironie tak ostrá, že přetrvává věky.
Dějiny nám často předkládají karikatury síly – vůdce naplněné jistotou, iluzí neporazitelnosti. To, co dokument mimoděk naznačuje, je, že i ti nejhrozivější tyrani jsou utkáni ze stejné nedokonalé látky jako my ostatní. Jejich moc je skutečná, ale jejich lidství – pokřivené, zakrslé, ponížené – nikdy zcela nezmizí.
Nakonec ponaučení nespočívá v tom, že Hitlerovo zlo bylo nevyhnutelné, zapsané v jeho genech. Spočívá v tom, že slabost a zvrácenost mohou existovat bok po boku. Že křehký člověk může být zároveň nelidsky krutý. A že když se zraněné ego spojí s ideologií, když najde hnutí, které zakryje jeho ránu, může to skončit katastrofou.
Věda nám dnes možná říká, že Hitlerovo tělo bylo neúplné. Dějiny už dávno řekly, že jeho duše byla také neúplná
461
Diskuse