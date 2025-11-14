Studie: Střevní mikrobi předávají behaviorální rysy u myších potomků nezávisle na genech
14. 11. 2025
Zvířata a jejich mikrobi se společně vyvíjeli po miliony let. I když již bylo známo, že bakterie, viry a houby žijící ve střevech mohou řídit dědičné změny u některých jednoduchých tvorů, jako je hmyz, vědci nevěděli, zda mohou být jediným mechanismem pro přenos specifického rysu (jako je tendence k chování) u složitějších zvířat, jako jsou savci.
Výzkumný tým navrhl experiment, ve kterém přísně kontrolovali geny hostitelského zvířete. Nejprve vzali střevní mikroflóru z myší divokého původu a dali ji geneticky identickým bezmikrobním myším v laboratoři.
Pak nastavili výběrovou linii, opakovaně vybírali dvě myši, které cestovaly nejméně, a přenesli jejich mikroby do čerstvé várky geneticky identických myší bez mikrobů pro další generaci. Vědci se zaměřili na pohybovou aktivitu (pohyb), protože předchozí testy potvrdily, že se jedná o chování silně ovlivněné mikrobiomem. Výzkumníci také provedli kontrolní linii, kde byly náhodně vybrány dvě dárcovské myši.
Sériový přenos střevních mikrobů pokračoval po čtyři generace. Použitím bezmikrobních myší si vědci mohli být jisti, že jakékoli změny chování, které pozorovali, byly způsobeny výběrem a přenosem mikrobiální komunity.
Výběr pro nízkou aktivitu úspěšně způsobil pomalejší pohyb za čtyři generace. Vědci analyzovali složení mikrobiální komunity a zjistili, že toto snížení aktivity bylo spojeno s vyššími hladinami bakterie Lactobacillus, která produkuje látku kyselinu indolaktovou (ILA). Také ukázali, že souvislost byla příčinná. Když nezávisle na sobě podávali Lactobacillus nebo ILA jiným myším, stačilo to k potlačení jejich pohybu.
Zdroj v angličtině: ZDE
