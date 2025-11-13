Trump mlčí
Donald Trump mlčí, což je pro něj velmi netypické, píše Ben Meiselas. Očekává se, že brzy promluví, ale v tuto chvíli uplynul téměř celý den, aniž by zveřejnil jediný příspěvek na sociálních sítích, což je pro někoho, kdo obvykle zaplavuje svůj sociální feed Truth Social vyhýbavými výroky, vztekem a lžemi, mimořádně nezvyklé. Jeho poslední zpráva, ve které obviňuje demokraty z toho, co nazývá „podvodem ohledně Jeffreyho Epsteina“, a mumlá něco o uzavření vlády, zavání zoufalstvím. Ale realitě neunikne. Hráze praskly, pravda se valí ven a Trumpova kampaň se za kulisami snaží zachránit, protože se očekává, že se objeví další usvědčující e-maily z pozůstalosti Jeffreyho Epsteina.
Poslední část, přibližně 20 000 e-mailů, již odhalila obraz Donalda Trumpa, který je mnohem temnější, zamotanější a více si uvědomuje Epsteinovy zločiny než ta vyretušovaná fikce, kterou roky šířil. Mezi nejděsivější korespondencí je e-mail, který poslal Epsteinův vlastní bratr: fotografie Trumpa s nekompromisním varováním, aby mu nedůvěřoval v přítomnosti mladých dívek. Jedná se o soukromou korespondenci mezi muži, kteří provozovali obchod s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování, muži, kteří podle e-mailů považovali Trumpa za součást své sféry vlivu a za někoho, kdo „věděl všechno“.
Americká veřejnost zdá se chápe závažnost situace. Trumpova popularita v souvislosti s kauzou Epstein klesla o téměř čtyřicet bodů v moři červených čísel průzkumů veřejného mínění. I v otázkách, které kdysi považoval za jádro své politické identity, jako je imigrace, cla a ekonomika, je nyní u voličů hluboce v nemilosti. Nic ho však nepotopí rychleji než pravda, která vyplývá z Epsteinova digitálního archivu. Je to pro něj zničující a je to teprve začátek.
Zároveň Trump a jeho spojenci ztrácejí důvěru Američanů prakticky ve všech politických otázkách. Nový průzkum společnosti Navigator ukazuje, že drtivá většina viní republikány, nikoli demokraty, za rostoucí pojistné na zdravotní péči, vyšší náklady a prudký nárůst cen elektřiny. Tyto neúspěchy zhoršují ekonomickou situaci, která se rychle zhoršuje, přičemž odvětví jako cestovní ruch se nyní hroutí pod Trumpovou nestálou a bezohlednou rétorikou. Jeho nevyrovnané řeči o „dobytí Kanady“ vyvolaly deset měsíců trvající pokles kanadských cest do Spojených států, což USA stálo desítky miliard dolarů. Hlavní destinace jako Las Vegas a klíčové rekreační oblasti jsou zasaženy, protože Kanaďané stahují své peníze, prodávají nemovitosti a vyhýbají se zemi, jejíž vůdce otevřeně fantazíruje o anexi jejich vlasti a umisťování lidí do táborů.
Uvnitř vlády je úpadek ještě alarmující. Trumpův vlastní hlavní ekonomický poradce nyní veřejně přiznává, že administrativa možná už nikdy nebude produkovat spolehlivé údaje o inflaci nebo zaměstnanosti, protože Trump propustil lidi z Úřadu pro statistiku práce. Kritické průzkumy se prostě neprovádějí. Místo toho se režim pokouší „vymýšlet“ čísla (jejich vlastní slova), což je autoritářská taktika, která má nahradit empirická fakta politickou fikcí.
A přesto zůstává kauza Epstein středem Trumpovy paniky. Kontrast mezi dokumenty poskytnutými Výboru pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů Epsteinovým majetkem a těmi, které zadržuje Trumpovo ministerstvo spravedlnosti, nelze ignorovat. Ministerstvo spravedlnosti poskytlo zastaralé tiskové zprávy a irelevantní nesmysly, zatímco Epsteinův majetek poskytl pravdu: e-maily naznačující, že Trump si byl plně vědom Epsteinových zločinů a byl zapleten do jeho světa. Vláda zjevně disponuje stejnými škodlivými dokumenty, ale nezveřejnila je. Toto úmyslné opomenutí vypovídá o tom, jak daleko byli Trumpovi spojenci ochotni zajít, aby ho ochránili.
Mezitím někteří z Trumpových osobních právníků a loajálních stoupenců, kteří nyní zastávají mocenské pozice, odhalují svou vlastní spoluvinu prostřednictvím obranných výbuchů a přiznání. Jejich reakce pouze potvrzují to, co ukazují tyto e-maily. Trump nebyl okrajovou postavou. Byl ústřední postavou, měl přehled a byl chráněn na každém kroku.
Nastal okamžik zúčtování. Prezident, který byl kdysi chráněn výhrůžkami, zastrašováním a ovládnutou stranou, je nyní obklíčen papírovými stopami, které nemůže zamést, a veřejností, která již nevěří lžím, které opakuje. Pravda vyplouvá na povrch. Průzkumy veřejného mínění se hroutí. Ticho je ohlušující.
