CIA zřejmě shodila miliardy ošetřených makových zrn nad Afghánistánem, aby sabotovala pěstování opia
14. 11. 2025
Po 20 let vedly USA válku proti Tálibánu v Afghánistánu. Stíhačky shazovaly rakety, dělostřelci stříleli ze zbraní – a agenti CIA shazovali miliardy mákových zrn z letadel na Hindúkuš. Informoval o tom Washington Post s odvoláním na 14 zdrojů. Cíl: oslabit pěstování opia.
Afghánistán je již dlouho považován za největšího světového producenta heroinové suroviny opia, která se získává z opiového máku.
Tajná mise začala na jaře 2004 a pravděpodobně neskončila dříve než v roce 2015. Byly použity nákladní letouny C-130; létaly výhradně v noci. Provincie Nangahár a Hílmánd, kde se pěstuje hodně opia, byly obzvláště v centru pozornosti.
Washington Post dále uvádí, že zatím není známo, že by mák byl geneticky modifikován. Podrobnosti o proceduře jsou podle zprávy zatím vágní. Šlechtitelům však prý trval proces pěstování roky. Na jejím konci byl mák, který obsahoval jen malé množství alkaloidů; ty jsou potřebné pro výrobu heroinu.
Poté, co byla ošetřená semena máku CIA shozena nad cílovými oblastmi v Afghánistánu, měla se rozšířit, křížově oplodnit s původními rostlinami a poté se stát dominantní odrůdou. Jak úspěšná byla tajná mise, není známo.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse