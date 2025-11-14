OSN: Zhoršující se situace v Súdánu způsobuje, že 2 ze 3 lidí potřebují pomoc
14. 11. 2025
Situace se stává "pro civilisty děsivou", řekl agentuře AP šéf humanitárních záležitostí a pomoci OSN Tom Fletcher, protože humanitární skupiny se snaží poskytnout tolik potřebnou pomoc komunitám.
"Přístup, který potřebujeme, je konfliktem příliš omezen," řekl během telefonického rozhovoru z Dárfúru.
Armáda a konkurenční polovojenské Síly rychlé podpory (RSF) vstoupily do války v roce 2023, kdy mezi nimi vypuklo napětí. Armáda a RSF jsou bývalí spojenci, kteří měli dohlížet na přechod k demokracii po povstání v roce 2019.
Boje si podle Světové zdravotnické organizace vyžádaly nejméně 40 000 obětí a 12 milionů dalších vyhnaly z domovů. Humanitární organizace však tvrdí, že skutečný počet obětí by mohl být mnohonásobně vyšší.
Přeplněné tábory
Vzhledem k tomu, že válka zuřila více než dva roky, humanitární zdroje byly v celé zemi výrazně vyčerpány, uvedla Amy Pope, generální ředitelka Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).
"Lidé jsou vyčerpaní a zranitelnost je extrémně vysoká," řekla Pope agentuře AP telefonicky z hlavního města Chartúmu.
Nový příliv vysídlených lidí v oblasti Dárfúru dále zatížil již tak přeplněné tábory a vyčerpal omezené zdroje. Oblasti Dárfúru a Kordofánu se staly epicentrem bojů.
Minulý měsíc se RSF zmocnily al-Fáširu, hlavního města severního Dárfúru, které bylo obléháno více než 18 měsíců, a řádily v saúdské nemocnici ve městě, přičemž podle WHO zabily více než 450 lidí.
Organizace Mashad, skupina pro lidská práva, v neděli uvedla, že stovky dívek byly vystaveny sexuálnímu násilí.
IOM odhaduje, že ke 4. listopadu uprchlo z města a okolních oblastí přibližně 82 000 lidí, kteří zamířili do bezpečných míst, včetně Tawily.
Rozsah potřeb je "neuvěřitelný"
Lékaři bez hranic (MSF) ve středu uvedli, že jejich týmy zaznamenaly "ohromující" míru podvýživy mezi těmi, kteří uprchli z al-Fáširu a dorazili do Tawily.
Pope také informovala reportéry virtuálně z Chartúmu o hrůzných podrobnostech občanské války a řekla, že většina lidí prchajících z postižených oblastí popisuje, jak sledovali střílení civilistů na místě a chůzi po mrtvých tělech.
"Rozsah této potřeby je naprosto neuvěřitelný. A samozřejmě se to shoduje s dobou, kdy došlo k bezprecedentním... škrtům v humanitární pomoci po celém světě," řekla Pope.
Potenciální příměří
Súdánský ministr zahraničí Mohi al-Din Sálim v úterý řekl, že jeho vláda se oficiálně neangažuje v USA vedené vyjednávací skupině známé jako Quad, která v září předložila návrh humanitárního příměří.
"Skupina Quad nebyla vytvořena rozhodnutím Rady bezpečnosti nebo mezinárodní organizace," řekl Sálim a dodal, že jeho země spolupracuje na bilaterálním základě se zeměmi, jako je Egypt, jehož ministr zahraničí Badr Abdelatty ve středu řekl, že jeho země stojí pevně proti jakýmkoli pokusům o rozdělení Súdánu.
Plán prosazovaný USA by začalo tříměsíčním příměřím, po němž by následoval devítiměsíční politický proces, uvedl Massad Boulos, americký poradce pro africké záležitosti.
RSF minulý týden uvedly, že souhlasí s navrhovaným humanitárním příměřím, a zatímco armáda návrh vítá, uvedla, že s příměřím bude souhlasit pouze v případě, že se RSF stáhnou z civilních oblastí a odevzdají své zbraně.
Fletcher ve středu řekl, že jeho agentura je v kontaktu s válčícími stranami, aby tlačila na dodávky pomoci.
Zdroj v angličtině: ZDE
