Channel 4 News: Rozsáhlé útoky izraelských osadníků na civilisty na Západním břehu Jordánu. Přítomnost západních kamer jim nevadí
14. 11. 2025
Moderátor, Channel 4 News, 12. listopadu 2025, 19 hodin: Izraelský prezident Isaac Herzog odsoudil to, co nazval šokujícím a závažným útokem extremistických izraelských osadníků na Palestince na Západním břehu poté, co desítky osadníků zapálily vozidla a další majetek. Izraelský vojenský velitel trval na tom, že takové násilí nebude tolerováno.
Od vstupu příměří v Gaze v platnost násilí na okupovaném Západním břehu nadále eskaluje. Podle OSN izraelští osadníci jen v říjnu provedli nejméně 264 útoků na Palestince, což je nejvyšší počet od začátku sběru dat v roce 2006. Odhaduje se, že na Západním břehu nyní žije asi 700 000 Izraelců v osadách, které jsou podle mezinárodního práva nelegální. Včerejší útok se odehrál v Beit Lid na severu území, jak informuje náš zahraniční korespondent Paraik O'Brien:
Reportér: Pokud jde o násilí osadníků proti Palestincům na Západním břehu, džin vyletěl z láhve už dávno. Nyní je láhev plná benzínu a byla zapálena. Včera osadníci zaútočili na tuto beduínskou komunitu poblíž Nablusu.
O několik hodin později, nedaleko odtud, se z hořících domů stala průmyslová sabotáž. Skupina 60 osadníků zaútočila na mlékárenský komplex Algenida a pokusila se zničit kamerový systém, ale neuspěla. Všechno ostatní tak bylo zachyceno na kameru. Zaměstnanci se zamkli uvnitř. Venku byly napadeny jejich automobily. Náklaďáky společnosti byly zapáleny.
Útok byl zcela předem naplánován a osadníci byli rozděleni do skupin. Každá skupina věděla, co má dělat. Skupiny, které vnikly do budovy, nebyly stejné jako ty, které napadly automobily. Byli tedy opravdu dobře organizovaní.
Nedávná zpráva OSN zjistila, že násilí osadníků na Západním břehu dosáhlo letos nejvyšší úrovně od začátku zaznamenávání před 20 lety. OSN zdokumentovala do října téměř 1 500 útoků osadníků, v průměru téměř 5 denně. Tento incident však naznačuje změnu taktiky. Tato společnost dodává mléko a mléčné výrobky do celé okupované Palestiny. Jednalo se o útok na infrastrukturu, která zásobuje lidi potravinami.
Vidíme tedy něco, co je systémové a v tomto případě i strategické. Nejedná se tedy o náhodné útoky, jaké jsme viděli dříve, žhářské útoky na domy a města, ale o útoky zaměřené na zdroje potřebné k životu Palestinců.
Izraelští vojáci nakonec dav rozehnali, přičemž někteří z nich se podle IDF obrátili proti vojákům. Čtyři osadníci byli zatčeni, ale v podobných případech je stíhání vzácné.
Útok byl však tak závažný, že ho izraelský prezident ostře odsoudil.
V této roční době se osadníci na Západním břehu snaží narušit sklizeň oliv palestinskými farmáři.
Tentokrát je to ale jiné. Jsou napadáni.
O víkendu byla skupina aktivistů a novinářů napadena až 50 osadníky. Vše bylo natočeno kamerami.
Mezi zraněnými byla i novinářka agentury Reuters Reneen Suafta.
Kamery jakéhokoli druhu nyní pro osadníky nepředstavují žádnou překážku. Povzbuzeni Netanjahuovými koaličními partnery z řad osadníků se brány pro eskalaci násilí široce otevřely.
