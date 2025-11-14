Šídlo plká blbosti
14. 11. 2025
/
Jan Čulík
Tohle není komentář k Britským listům, ani jsem o tom nepsal,
ale komentář k panu Šídlovi, který píše pitomosti nebo říká
pitomosti, že ho Český rozhlas vůbec interviewuje, aniž by cokoliv
věděl.
Tak říká, že BBCC musí ztratit svůj "liberální pohled"... T
ak zaprvé, proč by mělo seriózní veřejnoprávní médium šířit
ultrapravicové nesmysly? Jenže problém je, že Šídlo to vůbec nezná. BBC je strašně bojácná a podléhá ultrapravici je pod tlakem
ultrapravicových lživých novin, jako je Daily Telegraph, které si vymysleli imochodem teď ten "skandál".
No a jak já to
sleduju tak zpravodajství BBC je v podstatě nesledovatelné a
neposlouchatelné. Tak oni jsou posedlí těmi údajnými imigranty.
Do Británie přichází nejmenší množství imigrantů z celé
Evropy, ale oni jsou prostě tím posedlí. Týden bláznili ohledně
toho, že jakýsi imigrant z Etiopie se dotkl nějaké čtrnáctileté
dívky, jí sáhnul na koleno v parku, že prý to bylo sexuální
znásilnění.
Včera rozhlas BBC ve zpravodajství asi 15 minut
interviewoval jakéhosi blázna ze Spojených států, který říkal,
že Británie musí zrušit všechny daně. Pak zbohatne a tak dále
a tak pořád, prostě.
BBC je stále více ultrapravicovější a
člověk musí sledovat prostě jiné, jiné zpravodajství.
BBC jsi
objednala dokumentární film o tom, jak Izraelci v Gaze střílejí
na nemocnice a zabíjejí lékaře. Když byl vyroben, tak se ho báli
odvysílat. Odvysílal ho, odvysílala ho komerční kulturní stanice Channel 4. Ten film teď dostal významnou cenu.
Tak to jenom k
tomu, jak pan Šídlo neví vůbec nic. A jak je český mediální
diskurz úplně zmatený a potrhlý.
