Šídlo plká blbosti

14. 11. 2025 / Jan Čulík

https://x.com/CulikOf/status/1989286421065252925?s=20

Tohle není komentář k Britským listům, ani jsem o tom nepsal, ale komentář k panu Šídlovi, který píše pitomosti nebo říká pitomosti, že ho Český rozhlas vůbec interviewuje, aniž by cokoliv věděl.

Tak říká, že BBCC musí ztratit svůj "liberální pohled"...  T

ak zaprvé, proč by mělo seriózní veřejnoprávní médium šířit ultrapravicové nesmysly? Jenže problém je, že Šídlo to vůbec nezná. BBC je strašně bojácná a podléhá ultrapravici je pod tlakem ultrapravicových lživých novin, jako je Daily Telegraph, které si vymysleli imochodem teď  ten "skandál". 

No a jak já to sleduju tak   zpravodajství BBC  je v podstatě nesledovatelné a neposlouchatelné. Tak oni jsou posedlí těmi údajnými imigranty. Do Británie přichází nejmenší množství imigrantů z celé Evropy, ale oni jsou prostě tím posedlí. Týden bláznili ohledně toho, že jakýsi imigrant z Etiopie se dotkl nějaké čtrnáctileté dívky, jí sáhnul na koleno  v parku, že prý to bylo sexuální znásilnění. 

Včera rozhlas BBC ve zpravodajství asi 15 minut interviewoval jakéhosi blázna ze Spojených států, který říkal, že Británie musí zrušit všechny daně. Pak zbohatne a tak dále a tak pořád, prostě. 

BBC je stále více ultrapravicovější a člověk musí sledovat prostě jiné, jiné zpravodajství. 

BBC jsi objednala dokumentární film o tom, jak Izraelci v Gaze střílejí na nemocnice a zabíjejí lékaře. Když byl vyroben, tak se ho báli odvysílat. Odvysílal ho, odvysílala ho komerční kulturní stanice Channel 4. Ten film teď dostal významnou cenu.

Tak to jenom k tomu, jak pan Šídlo neví vůbec nic. A jak je český mediální diskurz úplně zmatený a potrhlý.

