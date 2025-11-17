"Evropa se s takovým peklem nevyrovná"
17. 11. 2025
Podle Maciorowské standardy NATO již neodpovídají realitě moderního válčení, jehož průběh změnily bezpilotní letouny. Taktika vyučovaná na západních vojenských akademiích je založena na zastaralých zkušenostech z Iráku a Afghánistánu.
"Upřímně, bojím se. S takovým peklem se Evropa nedokáže vyrovnat," tvrdí Maciorowski.
Naznačila, že vojenští představitelé NATO ujišťují, že vše je pod kontrolou, že jsou dobře vybaveni a dobře vycvičeni. Ale ona "si nemyslí, že někdo může být připraven na takový konflikt". Říká, že se obává, že Evropané nabízejí výcvik ukrajinské armádě, přičemž by měli přemýšlet i o výcviku od ozbrojených sil Ukrajiny.
Západ není připraven na to, co by se mohlo stát v otevřeném konfliktu s Ruskem, poznamenává autor článku. Upozorňuje na to, že Rusové, stejně jako ukrajinská armáda, získávají na frontě vojenské zkušenosti, které Evropané nemají.
Moderní válčení bylo nahrazeno bezpilotními letouny. Armáda v současné době operuje v podmínkách masového používání bezpilotních letounů, dělostřelectva a naprosté transparentnosti bojiště. Někdy musí být ranění evakuováni na čtyřkolkách, které jsou pro drony obtížnějším cílem než obrněná vozidla. Evakuace je někdy nemožná. To vede k vysokým ztrátám, zejména mezi lékaři. Současná hromadná zranění nepřátelskými FPV drony se stávají "novou normou", takže každý voják musí být vysoce kvalifikovaným zdravotníkem. To může zachránit životy.
NATO bude v případě války s Ruskem čelit škále zranění, na která není připraveno ani v medicíně, ani v logistice, ani v taktice. Podle analytiků RUSI nejsou západní armády jednoduše připraveny na oběti, které může přinést konflikt s Ruskem.
