"Evropa se s takovým peklem nevyrovná"

17. 11. 2025

Americká zdravotnice Rebecca Maciorowski, která pracuje na frontové linii na Ukrajině více než tři roky, se domnívá, že NATO není připraveno na potenciální válku s Ruskem.

Podle Maciorowské standardy NATO již neodpovídají realitě moderního válčení, jehož průběh změnily bezpilotní letouny. Taktika vyučovaná na západních vojenských akademiích je založena na zastaralých zkušenostech z Iráku a Afghánistánu.

"Upřímně, bojím se. S takovým peklem se Evropa nedokáže vyrovnat," tvrdí Maciorowski.

Naznačila, že vojenští představitelé NATO ujišťují, že vše je pod kontrolou, že jsou dobře vybaveni a dobře vycvičeni. Ale ona "si nemyslí, že někdo může být připraven na takový konflikt". Říká, že se obává, že Evropané nabízejí výcvik ukrajinské armádě, přičemž by měli přemýšlet i o výcviku od ozbrojených sil Ukrajiny.

Západ není připraven na to, co by se mohlo stát v otevřeném konfliktu s Ruskem, poznamenává autor článku. Upozorňuje na to, že Rusové, stejně jako ukrajinská armáda, získávají na frontě vojenské zkušenosti, které Evropané nemají.

Moderní válčení bylo nahrazeno bezpilotními letouny. Armáda v současné době operuje v podmínkách masového používání bezpilotních letounů, dělostřelectva a naprosté transparentnosti bojiště. Někdy musí být ranění evakuováni na čtyřkolkách, které jsou pro drony obtížnějším cílem než obrněná vozidla. Evakuace je někdy nemožná. To vede k vysokým ztrátám, zejména mezi lékaři. Současná hromadná zranění nepřátelskými FPV drony se stávají "novou normou", takže každý voják musí být vysoce kvalifikovaným zdravotníkem. To může zachránit životy.

NATO bude v případě války s Ruskem čelit škále zranění, na která není připraveno ani v medicíně, ani v logistice, ani v taktice. Podle analytiků RUSI nejsou západní armády jednoduše připraveny na oběti, které může přinést konflikt s Ruskem.

Zdroj v angličtině: ZDE

