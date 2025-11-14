Normalizace nenávisti: Izrael se přiklání k protipalestinskému násilí a rétorice
14. 11. 2025
Příměří, které USA vynutily 10. října, nezastavilo pravidelné izraelské útoky na pásmo Gazy. Nepřimělo ani parlament a společnost, které válku, kterou mnoho mezinárodních organizací označilo za genocidu, vesměs podporovaly, aby se zodpovídaly ze svých činů, píše Simon Speakman Cordall.
Místo toho, podněcováno tím, co izraelští analytici popisují jako absolutní pocit beztrestnosti, se protipalestinské násilí v celé zemi a na okupovaném Západním břehu zintenzivnilo, zatímco většina světa nadále odvrací zrak, přesvědčena, že příměří splnilo svůj účel.
V parlamentu, neboli Knesetu, otevřeně obhajoval odsouzeného ultranacionalistu Meira Kahaneho, který byl dlouho považován za nepřijatelného i členy izraelské pravice a jehož hnutí Kach bylo zakázáno jako „teroristická organizace“, jeden z vysokých zákonodárců a člen vládní strany. Zároveň parlament diskutuje o znovuzavedení trestu smrti a rozšíření okruhu trestných činů, za které by mohl být uložen – v obou případech se jednoznačně zaměřuje jen na Palestince.
Podle zákona, který navrhl ultranacionalistický ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir – který sám byl v minulosti odsouzen za „terorismus“ kvůli své otevřené podpoře Kahaneho – by každý, kdo by byl shledán vinným z vraždy Izraelců z „rasistických“ pohnutek a „s cílem poškodit stát Izrael a oživení židovského národa na jeho území“, čelil popravě.
Tento návrh zákona prošel tento týden prvním čtením.
„Absence jakéhokoli pokusu o prosazení odpovědnosti ze strany spojenců Izraele se odráží i v izraelském Knesetu,“ řekl analytik a bývalý izraelský mírový vyjednavač Daniel Levy. „Neexistuje pocit, že by Izrael udělal něco špatného nebo že by někdo měl být hnán k odpovědnosti.“
„Izrael tuto energii nashromáždil během dvou let genocidy,“ řekla Orly Noy, redaktorka hebrejského listu Local Call. „To nikam nezmizelo.
Jen proto, že došlo k příměří a rukojmí se vrátili, rasismus, nadřazenost a neskrývané násilí nezmizely. Denně jsme svědky pogromů ze strany vojáků a osadníků na Západním břehu. Denně dochází k útokům na palestinské řidiče autobusů. Je nebezpečné mluvit arabsky, a to nejen v rámci hranic z roku 1948, ale kdekoli,“ řekla s odkazem na původní hranice Izraele z roku 1948.
„Ať tvá vesnice shoří“
Na Západním břehu dosáhlo izraelské násilí proti Palestincům nebývalých rozměrů. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) došlo v měsíci, kdy bylo vyhlášeno příměří, k 264 útokům na Palestince, což odpovídá osmi útokům denně, což je nejvyšší počet od roku 2006, kdy agentura začala útoky sledovat.
Vnitrozemí Izraele se zdá být před davem neméně nebezpečné. V úterý bylo setkání v soukromém domě v Pardes Hanna poblíž Haify, které pořádal palestinský člen Knessetu Ayman Odeh, obklíčeno a napadeno davem pravicových demonstrantů. Zatímco policie údajně stála opodál, izraelští demonstranti obklíčili dům, skandovali „Teroristi! Terorista!“ a zpívali „Ať vaše vesnice shoří“ ve snaze přerušit schůzku, která byla označena jako příležitost k budování „partnerství a míru“ po „dvou letech charakterizovaných hlavně bolestí a nepřátelstvím“.
A v izraelském Nejvyšším soudu byli v pondělí dva vojáci obvinění z brutálního skupinového znásilnění palestinského vězně ve věznici Sde Teiman v loňském roce přivítáni nikoli odsouzením, ale potleskem a skandováním „Všichni jsme jednotka 100“, což odkazuje na vojenskou jednotku obviněnou ze znásilnění palestinského muže.
„Neoslavují násilníky, oslavují myšlenku, že už na ničem nezáleží,“ řekl Ori Goldberg, politolog působící poblíž Tel Avivu. „Genocida znehodnocuje všechno. Jakmile spácháte genocidu, už na ničem nezáleží. Ne na životech těch, které jste zabili, a v širším smyslu ani na vašem vlastním. Nic nemá žádné důsledky. Vaše činy, nic. Stali jsme se prázdnými.“
Goldbergův názor ve středu v Knesetu potvrdil Nissim Vaturi, místopředseda parlamentu a člen vládní strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Vaturi překročil jednu z mála politických rubikonů Izraele a přímo zmínil Kahaneho, jehož jméno se stalo bojovým heslem osadníků a ultranacionalistických skupin po celém Izraeli.
Na otázku, zda je zastáncem „židovského teroru“, Vaturi odpověděl: „Podporuji ho. Věřte mi, Kahane měl v mnoha ohledech pravdu, kde jsme se my mýlili, kde se mýlil izraelský lid,“ řekl s odkazem na bývalého zákonodárce odsouzeného za „teroristické“ trestné činy v Izraeli i USA, jehož strana Kach zůstává ve většině světa zakázanou „teroristickou skupinou“.
