Izrael porušuje mezinárodní právo tím, že omezuje pomoc Gaze
15. 11. 2025
Podle statistik ministerstva zdravotnictví v Gaze, které cituje agentura OSN pro ochranu dětí UNICEF, ztratilo do začátku září v Gaze nejméně 2 596 dětí oba rodiče a dalších 53 724 ztratilo buď otce (47 804), nebo matku (5 920).
V rozhovoru během nedávné návštěvy Bruselu Natalie Boucly, zástupkyně generálního komisaře UNRWA, uvedla, že celý svět – včetně EU a USA – musí zvýšit tlak na izraelskou vládu, aby zajistila neomezený tok pomoci do Gazy.
UNRWA má dostatek potravin, stanů a dalších nezbytných věcí, které by naplnily až 6 000 nákladních vozidel, uvedla Boucly.
„S blížící se zimou a pokračujícím hladomorem, který sužuje obyvatelstvo, je zásadní, aby byla veškerá tato pomoc bezodkladně vpuštěna do Gazy,“ řekla. „Naše zásoby by mohly zajistit potraviny ... pro celé obyvatelstvo na přibližně tři měsíce. A ty jsou nyní uloženy venku [v Jordánsku a Egyptě] a nemohou být dovezeny. Totéž platí i pro ostatní agentury OSN, protože omezení a překážky stále přetrvávají.“
Odhadla, že do zdevastovaného území se dostává pouze asi polovina, „pokud vůbec“, z 500–600 nákladních vozů denně, které jsou potřeba.
Bouclyová uvedla, že Izrael jako okupační mocnost „nedodržuje mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo v oblasti lidských práv“, přičemž odkázala na čtvrtou ženevskou úmluvu a nedávné poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého musí Izrael zajistit, aby obyvatelé okupovaného palestinského území měli „základní zásoby pro každodenní život“.
Stejné rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora vydané 22. října dospělo k závěru, že Izrael má povinnost spolupracovat s UNRWA. Soud nenašel žádné důkazy o tom, že by UNRWA postrádala neutralitu nebo že by významná část jejích zaměstnanců byla členy Hamásu, jak opakovaně tvrdila vláda Benjamina Netanjahua.
Izrael přerušil diplomatické styky s UNRWA poté, co tuto organizaci obvinil z infiltrace Hamásem a z toho, že umožňuje „rozsáhlé a systematické“ zneužívání svých zařízení teroristy. Mezinárodní soudní dvůr ve svém stanovisku uvedl, že devět zaměstnanců UNRWA bylo propuštěno kvůli možné účasti na útocích ze 7. října 2023, ale že širší tvrzení Izraele nejsou podložená.
Boucly uvedla, že neobdržela žádné náznaky, že by Izrael hodlal změnit svou politiku nekomunikace s její agenturou.
Unrwa byla založena v roce 1948 s cílem pomáhat 700 000 palestinským uprchlíkům, kteří byli vysídleni během války kolem založení státu Izrael. Měla být dočasnou organizací. Téměř osmdesát let poté je UNRWA důležitým poskytovatelem zdravotních, vzdělávacích, sociálních a dalších služeb na okupovaných palestinských územích a v sousedních zemích, kde je registrováno 5,9 milionu palestinských uprchlíků.
„Není čas na to, aby UNRWA zanikla,“ řekla Boucly. „Jsme nenahraditelní, protože nikdo nemůže převzít naši práci.“
V Bruselu měla mimo jiné jednat s představiteli EU o schodku 200 milionů dolarů ve financování agentury do března.
„Měli jsme být dočasní. Jediným důvodem, proč tu jsme, je kolektivní selhání mezinárodního společenství při hledání politického řešení tohoto konfliktu,“ řekla.
Boucly uvedla, že poprvé od dohody z Osla z roku 1993 se objevila naděje na nalezení trvalého politického řešení tohoto desetiletí trvajícího konfliktu. Zdůraznila, že není na OSN, aby rozhodovala o podmínkách urovnání, ale varovala před riziky, která by mohla nastat, pokud by se „tato jedinečná příležitost“ k míru promarnila.
„Pokud nedosáhnete politického řešení, nebudou žít v míru ani Izraelci, ani Palestinci,“ řekla.
Argumentovala, že evropské vlády by měly vyvinout „jiný druh morálního tlaku na Izrael, že je třeba zahájit proces usmíření, že vojenská síla vám nezajistí život v míru“.
Boucly, která byla v roce 2023 zaměstnána v Jeruzalémě, připomněla trauma, které Izraelci zažili po útocích ze 7. října, které vyvolaly negativní reakci vůči agentuře UNRWA. Řekla, že byla slovně napadena a její kolegové byli fyzicky napadeni, když se v Izraeli změnil postoj k této agentuře.
Ačkoli ocenila Trumpovu administrativu za dohodu o příměří, vyjádřila obavy, že velká část mírových snah se odehrává „mimo obvyklé nástroje multilateralismu a obvyklou strukturu OSN v oblasti udržování míru“.
Uvedla, že chybí důležité podrobnosti, jako je členství a mandát navrhované mírové rady, které by předsedal americký prezident. „Musíte vědět, kam plujete, jinak vás vítr zavane do jiného cíle,“ řekla.
Unrwa poskytuje několik hodin výuky denně a podporu duševního zdraví přibližně 40 000 dětem prostřednictvím 280 „dočasných učeben“ v útulcích v Gaze. Jeho práce je však omezena, protože podle dovozních pravidel stanovených izraelskými úřady nesmí do území vnášet pera a sešity, uvedla organizace.
Děti v těchto centrech prožily dva roky nepředstavitelného traumatu, které pro mnohé znamenalo nucené stěhování, smrt blízkých příbuzných, hlad, neustálé bombardování a ničení.
Boucly řekl, že sirotci v Gaze „nemají co ztratit, pokud neuvidí budoucnost pro sebe. Pokud těmto dětem nenabídnete něco... nemůžeme vyloučit další teroristický útok. Nemůžeme vyloučit vznik ozbrojených skupin [nebo] něco mnohem horšího.“
