Korupce mezi trumpisty: Steve Bannon radil Epsteinovi po celá léta, jak napravit svou pověst
15. 11. 2025
Oba vymýšleli reakce na pobouření veřejnosti ohledně Epsteinovy kriminální minulosti, jeho zacházení ze strany justice a jeho přátelství s mocnými lidmi
Stovky textových zpráv z téměř celého roku ukazují, že vlivný příznivec Donalda Trumpa Steve Bannon a odsouzený sexuální delikvent Jeffrey Epstein vymýšleli právní a mediální strategie, aby Epsteina ochránili před právními a mediálními problémy, které ho v posledním roce jeho života obklopovaly.
Z textů, které ve středu zveřejnil Výbor pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů, vyplývá, že již v červnu 2018 oba vymýšleli reakce na narůstající pobouření veřejnosti ohledně Epsteinovy kriminální minulosti, příznivého zacházení vůči němu ze strany justice a jeho přátelství s vlivnými osobnostmi z oblasti byznysu, politiky a akademické sféry.
Bannon konspiračně popsal obnovené vyšetřování Epsteina jako „sofistikovanou operaci“ a postupem času radil Epsteinovi, jak reagovat na média, soudní systém a jeho oběti.
Zároveň oba muži vymýšleli strategii, jak nejlépe prosazovat Bannonovu pravicově populistickou agendu a politické ambice jejího představitele Donalda Trumpa.
Ve všech Epsteinových zprávách je identita jeho korespondenta začerněna. Identita Bannona v citovaných vláknech je však zřejmá z kontextových náznaků, včetně jeho zdokumentovaných aktivit v té době, podrobností o jeho podnikání a mediálních aktivitách a dalších zveřejněných informací. V jednom dokumentu není telefonní číslo odesílatele začerněno – a je to stejné číslo, které je spojeno s Bannonem v soudním případu proti Trumpovu poradci Rogeru Stoneovi.
Když Elon Musk na začátku tohoto roku prohlásil, že „Bannon je v Epsteinově dokumentaci“, Bannon řekl deníku Independent, že chce, aby zvláštní vyšetřovatel prošetřil „všechny“ Epsteinovy dokumenty.
Muži diskutovali o Epsteinových problémech ještě předtím, než se dostal do širšího povědomí veřejnosti jako notorický sexuální zločinec s podivnými vazbami na Trumpovu administrativu.
Bannon opustil Trumpův Bílý dům na konci léta 2017, ale pokračoval jako vlivný člen hnutí Maga.
22. června 2018, několik dní poté, co se Epstein stal terčem protitrumpovského protestu při Trumpově projevu, začali muži diskutovat o skandálu, který se nad Epsteinem začíná vznášet.
Zpočátku to brali jako problém s publicitou, přičemž Bannon to vnímal jako organizovanou kampaň.
Bannon se Epsteina zeptal: „Kdo za tím stojí, děje se něco vážného?“
Epstein odpověděl: „Nejprve protest proti Clintonové a pak proti Trumpovi. Spousta lidí je velmi rozzlobená kvůli našemu přátelství.“
Bannon odpověděl: „Je to operace, kámo – tím se živím – informace, které se dostávají na veřejnost, jsou důkladně prověřené“, a dodal: „Je to sofistikovaná operace.“
V listopadu začalo Miami Herald ve svých senzačních reportážích poukazovat na Epsteinovy trestné činy, jeho kontakty a zjevnou shovívavost, s jakou se k němu chovají.
V prosinci nejenže cítil tlak, ale také přemýšlel o své schopnosti poškodit Trumpovu administrativu.
18. prosince se neznámý korespondent pokusil Epsteina uklidnit slovy: „Všechno to přejde! Oni se jen snaží svrhnout Trumpa a dělají pro to všechno, co mohou...!“
Epstein odpověděl: „Ano, díky. Je to šílené. Protože já jsem ten, kdo ho může svrhnout.“
Na začátku února 2019 zahájil Bannon diskusi o vývoji této kauzy odkazem na článek na kontroverzním zpravodajském webu Zero Hedge, který citoval tehdejšího republikánského senátora Bena Sasseho.
Epstein odpověděl: „Ano/šílené“ a odkazoval na článek Fox News, který se zabýval stejným tématem.
Poté požádal Bannona o radu, jak reagovat: „Pokračovat v ignorování? Ann Coulterová v Hannity/. Útok? Op ed , ? To není moje parketa“, a dodal: „Co takhle napsat něco, co naznačuje rozhořčení a uvádí některé fakta“.
„To to prodlouží o týden,“ odpověděl Bannon, což vedlo Epsteina k žádosti o vysvětlení: „Sasse mě nazývá násilníkem dětí, to je šílené!!! Promiň. Myslíš ignorovat, nebo že reakce to zhorší?“ Bannon odpověděl: „Myslím, že to zhorší.“
Epstein odpověděl: „Dobře, a co kdyby Ken mluvil přímo se Sassem?“
Bannon odpověděl: „Nepomůže to, ale ano.“
Ačkoli odkaz na Kena není v tomto případě konkrétní, další výměny mezi Epsteinem a Bannonem často odkazují na Epsteinův vztah s Kenem Starrem, zvláštním poradcem, který stíhal Billa Clintona kvůli aféře Lewinsky, který později hájil Epsteina v jeho prvním stíhání za sexuální delikty v roce 2007 a Donalda Trumpa v jeho impeachmentovém procesu v roce 2020. Starr zemřel v roce 2022.
Později téhož měsíce, v zjevném pokračování stejné konverzace, korespondent, zřejmě Bannon (tento dokument obsahuje méně kontextových informací než ostatní dokumenty zmíněné v této zprávě), poradil: „Pokud uděláš rozhovor, nemůže to být jako ‚Johnnie dělá YouTube‘ – musí to být neuvěřitelně profesionální a perfektně sestříhané.“
Epsteinova odpověď potvrzuje, jak hluboko klesl jeho veřejný image: „Woody řekl, že pomůže s editací. Nejsem si jistý, jak to naaranžovat, co zdůraznit. Ale je to lepší než se pokoušet o rozhovor, s nímž nemám žádné zkušenosti. Cílem je zlidštit monstrum. Cokoli napsané má malou váhu.“
Bannon souhlasil a Epstein položil doplňující otázku, která apelovala na Bannonovy rozsáhlé zkušenosti s natáčením filmů: „Mělo by to být ve formě rozhovoru? Rozhovor s kým? Nebo jen já? Mluvit do kamery. Humor? Omluva? Jak jsem zbohatl? Témata?“
Nedošlo k žádné přímé textové odpovědi, ale jinde v jejich korespondenci jsou důkazy, že spolu často mluvili po telefonu.
Následující den Epstein zaútočil na své oběti a napsal: „Jedním z nejdůležitějších faktů pro veřejnost se zdá být to, že dívky využily dohodu k získání peněz a teprve poté se pokusily ji zrušit.“
V dubnu oba zřejmě plánovali filmovou produkci, která by „očistila“ Epsteinovu reputaci.
30. dubna Epstein napsal: „Křesťané, se kterými jsem se setkal, mají pocit, že mě média vykreslují jako člověka, který si nezaslouží odpuštění, což je velmi znepokojující a urážlivé.“
Bannon odpověděl strategickými poznámkami: „Ano, ano, ano, samozřejmě – ale musíme čelit ‚násilníkovi, který obchoduje s dívkami, aby je znásilňovali nejmocnější a nejbohatší muži světa‘ – to nelze napravit – proto jsme je nechali rozvířit diskusi, zatímco jsme ukázali těch 12, které jste napravil.“
Dodal: „Nelze spasit nespasitelné – jsi spousta věcí, které ukážeme, ale tohle nejsi.“
Bannon se pak zeptal: „Dostal jsi ten film, který jsme natočili?“
Epstein odpověděl: „Právě jsem přistál.“
Poté se zdá, že diskutují o financování filmu způsobem, který zakrývá Epsteinovu účast.
Bannon se pak zeptal: „Jsi dost daleko ve svém úkolu – mohli bychom to natočit tento víkend?“
Epstein se pak zeptal: „Kolik lidí bys přivedl?“
Bannon odpověděl: „Omezený štáb – maximálně 5, pravděpodobně 3.“
Dále se Epstein zeptal: „Preferují vaši lidé vousy, nebo bez vousů?“ a Bannon odpověděl: „Mírný porost.“
V roce 2024 média informovala, že Bannon nahrál asi 15 hodin Epsteina pro plánovaný dokumentární film, aby mu pomohl s jeho problémy s PR.
V květnu 2019 Bannon povzbuzoval Epsteina, když přijal profesionálně navrženou mediální strategii, aby se vypořádal se zvýšenou pozorností médií poté, co Miami Herald publikoval sérii výbušných článků o jeho dohodě s federální vládou o přiznání viny, která byla uzavřena o několik let dříve a která odstartovala neustálý příval zpráv o miliardáři. Poslal Epsteinovi SMS: „Najal jsi toho chlápka na krizovou komunikaci, abychom mohli odvést pozornost od toho článku o skvělých časech?“
Epstein odpověděl: „Je teď tady se mnou. Myslí si, že se máme držet legality, legality, legality. Dohoda je dohoda atd. a pak za pár měsíců.“
Znovu uznal svůj problém s image: „Rozhodni se, jak naložit s image perverzního poustevníka, a zaplň prostor jiným příběhem.“ „
Bannon odpověděl: „Souhlasím: jak se budeme ‚držet legality, legality, legality‘?“
Epstein odpověděl: „Články od právníků. Profesorů. Advokátů atd. Teď se na to soustředím.“
Bannon s úlevou odpověděl: „Měl jsem o tebe strach – soustřeď se dobře.“
28. května oba vyjádřili společné rozhořčení nad zařazením Epsteina do knihy Fire and Fury, první z řady pěti knih autora Michaela Wolffa, které popisují Trumpovu kariéru v národní politice.
Epstein napsal: „Teď jsem viděl část Wolffovy knihy. Zmiňuje mě a nezletilé prostitutky. Vás jako muže za oponou i před oponou. Spousta citátů Steva. Spousta.“
Bannon odpověděl: „Ugh – něco hrozného??? Kéž by to neudělal – proč jsi tam vůbec zmíněn?“
Epstein odpověděl: „Koupě domu v Palm Beach. . nekontaktuj Michaela“ a poté poskytl podrobnosti o tom, jak Wolff zacházel s Epsteinem.
Bannon odpověděl „Ugh“.
Bannon také odpověděl „fuj“ na odkaz, který Epstein poslal samostatně na článek Raw Story, který znovu informoval o detailech realitní transakce, která podle Wolffa ukončila přátelství Trumpa a Epsteina.
Bannon často Epsteina povzbuzoval, jak se rozhořčení kolem případu stupňovalo, a v jednom případě se připojil k pozdnímu záchvatu falešného optimismu.
25. června, jen několik týdnů předtím, než byl Epstein znovu spektakulárně zatčen, poslal Bannonovi SMS s titulkem „Dohoda o přiznání viny Jeffreye Epsteina musí platit, říkají žalobci obětem sexuálního zneužívání“.
Bannon odpověděl: „Kámo!!!!“ a dodal: „Je to pravda? Řekni mi, že je to pravda.“ Později dodal: „Je to už někde zveřejněné?“
Epstein odpověděl: „Miami Herald. Ale více a lépe 9. července.“
Miami Herald ten samý den publikoval článek s tímto titulkem.
Bannon odpověděl: „Epické, epické, epické.“
Epstein byl zatčen 7. července.
V květnu, v diskusi, která se jinak týkala americké a mezinárodní politiky, Epstein namítl proti detailu v článku New York Post o jeho komplexu na Panenských ostrovech a napsal: „Podvodní kancelář? Jak šílení jsou tihle lidé?“
3. června doprovázel Andrew Mountbatten Windsor, který byl tehdy princem, Trumpa a jeho manželku Melanii během státní návštěvy Velké Británie k válečnému památníku.
Téhož dne Epstein poslal Bannonovi SMS: „Princ Andrew a Trump dnes. t000 vtipné“, a dodal: „Vzpomeň si, že žalobce prince Andrewa vzešel z Mara Lago“.
Bannon odpověděl: „Nemůžu uvěřit, že tě nikdo neoznačuje za spojovací článek“.
Tento vlákno obsahovalo neupravené číslo, které se shoduje s čísly spojenými s Bannonem v soudních spisech z roku 2019.
S Bannonem a dalšími Epstein v letech 2018 a 2019 ostře kritizoval pokrok hnutí #MeToo.
Jak se jeho vlastní problémy blížily ke konci, Epstein radil Bannonovi, jak podkopat obvinění vznesená proti Brettu Kavanaughovi, tehdejšímu kandidátovi na nejvyššího soudce, Christine Blasey Fordovou během jeho potvrzovacích slyšení.
Dne 30. září 2018 Epstein řekl Bannonovi, že republikáni by se měli „ujistit, že se Fordové zeptají na její léky, jaký typ a jak dlouho je užívá. Můj odhad je, že Katz ji nenechá odpovědět“.
Bannon odpověděl „Rozumím“ a Epstein reagoval odkazem na článek na webové stránce, který tvrdil, že podrobně popisuje ztrátu paměti způsobenou různými léky.
Bannon se zeptal: „Je to nápověda?“ a Epstein odpověděl: „No jasně“ a poslal další odkaz, tentokrát na odborný článek, s dodatkem „Falešné vzpomínky u sociálně úzkostné poruchy“.
Diskuse